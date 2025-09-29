Добро пожаловать в информационный центр, посвященный счастливым и королевским сундукам, а также ящикам эволюций и героев.

Внимание! В сундуках могут находиться только уже разблокированные карты либо те, что доступны на вашей арене и ниже.

Уровни сундуков и ящиков

Награды в некоторых сундуках и ящиках теперь зависят от их уровня. Новые уровни можно получить на арене. С каждым новым уровнем награды становятся лучше, поощряя вас за ваши достижения! Вы можете посмотреть свой текущий уровень на экране ежедневных наград за бой. Сундуки и ящики, награды в которых зависят от уровня:

волшебные счастливые сундуки;

обычные счастливые сундуки;

ящики героев.

Итак, приступим!