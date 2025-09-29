Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
29 сент. 2025 г.
Blog – Clash Royale

ИНФОРМАЦИЯ О СУНДУКАХ И ЯЩИКАХ

Добро пожаловать в информационный центр, посвященный счастливым и королевским сундукам, а также ящикам эволюций и героев.

Внимание! В сундуках могут находиться только уже разблокированные карты либо те, что доступны на вашей арене и ниже.

Уровни сундуков и ящиков

Награды в некоторых сундуках и ящиках теперь зависят от их уровня. Новые уровни можно получить на арене. С каждым новым уровнем награды становятся лучше, поощряя вас за ваши достижения! Вы можете посмотреть свой текущий уровень на экране ежедневных наград за бой. Сундуки и ящики, награды в которых зависят от уровня:

  • волшебные счастливые сундуки;

  • обычные счастливые сундуки;

  • ящики героев.

Итак, приступим!

СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Вы можете нажать на счастливый сундук несколько раз, чтобы попытаться улучшить его. В счастливых сундуках всегда есть карты и золото, но иногда в них также могут быть особые награды или дополнительные нажатия.

  • сезонные счастливые сундуки: содержимое меняется в зависимости от темы сезона. Информацию о текущих наградах в сезонных счастливых сундуках можно узнать в следующем разделе этой статьи;

  • волшебные счастливые сундуки: в них можно найти карты, золото, карты-джокеры, фрагменты эволюции и элементы оформления (четыре попытки улучшения);

  • обычные счастливые сундуки: карты и золото (три попытки улучшения).

СЕЗОННЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Сезонные счастливые сундуки содержат награды, тематика которых зависит от сезона. В декабре вы можете получить множество праздничных наград из пряничных счастливых сундуков!

Возможные награды

Далее приводится список наград, которые можно получить, открывая пряничные счастливые сундуки.

Награды в пряничных счастливых сундуках

Карты и эволюции в пряничных счастливых сундуках

ОбычныеРедкиеЭпическиеЛегендарныеЧемпионыЭволюции
Летучие мышиГигантДракончикКладбищеКоролева лучницФрагмент эволюции рыцаря
ПушкаХижина гоблиновГоблинская бочкаПламенный драконГоблинштейнПолная эволюция рыцаря
Огненная лучницаМини-П.Е.К.К.А.ЯдСпаркиШустрый шахтер
РыцарьМушкетерАрмия скелетов
Королевская почтаМини-генераторыВедьма

Знамена и эмодзи в пряничных счастливых сундуках

Вероятность повышения редкости

Начальная редкость1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
1-звездный пряничный счастливый сундук31,64 %43,04 %20,25 %4,06 %1,01 %

Вероятность получения наград на аренах с 1-й по 10-ю

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| --------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 52,63 % | 28,57 % | 32,26 % | 37,04 % | 37,04 % |
| Редкие карты | 47,37 % | 25,71 % | 29,03 % | 33,33 % | 33,33 % |
| Эпические карты | | 22,86 % | 25,81 % | 29,63 % | 29,63 % |
| Знамена | | 22,86 % | | | |
| Эмодзи | | | 12,90 % | | |

Вероятность получения наград на 11-й арене и выше

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 52,63 % | 28,57 % | 25,77 % | 26,46 % | 26,46 % |
| Редкие карты | 47,37 % | 25,71 % | 23,20 % | 23,81 % | 23,81 % |
| Эпические карты | | 22,86 % | 20,62 % | 21,16 % | 21,16 % |
| Легендарные карты | | | 10,82 % | 11,11 % | 11,11 % |
| Карты чемпионов | | | 9,28 % | 9,52 % | 9,52 % |
| Знамена | | 22,86 % | | | |
| Эмодзи | | | 10,31 % | | |
| Фрагмент эволюции | | | | 7,94 % | |
| Полная эволюция | | | | | 7,94 % |

Количество наград по редкости и типу

1 звездаОбычные картыРедкие карты
Арена 1–10133
Арена 11–19255
Арена 20 и выше357
2 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические картыЗнамя
Арена 1–10501011
Арена 11–191002031
Арена 20 и выше1403031
3 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыКарты чемпионовЭмодзи
Арена 1–10200405--1
Арена 11–194008010111
Арена 20 и выше55011014211
4 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыКарты чемпионовФрагмент эволюции
Арена 1–1080016020--
Арена 11–19160032040431
Арена 20 и выше220044055642
5 звездОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыКарты чемпионовФрагмент эволюции (полная эволюция)
Арена 1–10240048060
Арена 11–19480096012013106
Арена 20 и выше7500140018020156

ВОЛШЕБНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Волшебные счастливые сундуки бывают пяти видов редкости: от 1 ⭐ до 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.

Вероятность для каждого типа волшебных счастливых сундуков

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | -------- |
| 1-звездный счастливый сундук | 31,64 % | 43,04 % | 20,25 % | 4,06 % | 1,01 % |
| 2-звездный счастливый сундук | | 33,36 % | 45,59 % | 19,71 % | 1,34 % |
| 3-звездный счастливый сундук | | | 40,96 % | 56,97 % | 2,07 % |
| 4-звездный счастливый сундук | | | | 96,00 % | 4,00 % |
| 5-звездный счастливый сундук | | | | | 100,00 % |

Вероятность наград для итоговой редкости (13-й уровень сундука и выше)

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Золото | 50,00 % | 38,46 % | 28,85 % | | |
| Обычные карты | 25,89 % | 20,11 % | 18,75 % | 16,44 % | 16,58 % |
| Редкие карты | 24,11 % | 18,72 % | 17,46 % | 15,30 % | 15,43 % |
| Эпические карты | | 18,86 % | 17,59 % | 15,42 % | 15,55 % |
| Легендарные карты | | | 10,41 % | 9,12 % | 9,20 % |
| Карты чемпионов | | | 3,10 % | 2,72 % | 2,74 % |
| Обычные карты-джокеры | | | | 8,00 % | 8,00 % |
| Редкие карты-джокеры | | | | 7,50 % | 7,50 % |
| Эпические карты-джокеры | | | | 7,00 % | 7,00 % |
| Легендарные карты-джокеры | | | | 6,50 % | 6,50 % |
| Чемпионские карты-джокеры | | | | 6,50 % | 6,50 % |
| Знамена | | 3,85 % | | | |
| Эмодзи | | | 3,85 % | | |
| Фрагменты эволюции | | | | 5,50 % | |
| Полная эволюция | | | | | 5,00 % |

Уровень сундука в зависимости от арены

АренаУровень сундука
Арена 11-й уровень
Арена 22-й уровень
Арена 33-й уровень
Арена 44-й уровень
Арена 55-й уровень
Арена 66-й уровень
Арена 77-й уровень
Арена 88-й уровень
Арены 9 и 109-й уровень
Арены 11 и 1210-й уровень
Арены 13–1511-й уровень
Арены 16–1812-й уровень
Арены 19–2113-й уровень
Арены 22–2414-й уровень
Арены 25–2715-й уровень
Арена 2816-й уровень

Требования к арене для получения каждого типа наград

Минимальная аренаНаграды
Арена 1ЗолотоОбычные картыРедкие карты
Арена 2Обычные карты-джокерыРедкие карты-джокеры
Арена 3Фрагменты эволюции
Арена 4ЗнаменаЭмодзи
Арена 6Эпические картыЭпические карты-джокеры
Арена 11Легендарные картыЛегендарные карты-джокеры
Арена 16Карты чемпионовЧемпионские карты-джокеры

Количество наград по редкости и типу

1 звездаЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие карты
Сундук 1-го уровня5021
Сундук 2-го уровня7521
Сундук 3-го уровня10031
Сундук 4-го уровня12541
Сундук 5-го уровня15051
Сундук 6-го уровня20061
Сундук 7-го уровня25082
Сундук 8-го уровня325102
Сундук 9-го уровня400133
Сундук 10-го уровня500163
Сундук 11-го уровня600194
Сундук 12-го уровня700224
Сундук 13-го уровня800255
Сундук 14-го уровня900286
Сундук 15-го уровня1000316
Сундук 16-го уровня1100347
2 звездыЗолотоЗнаменаСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Сундук 1-го уровня20062
Сундук 2-го уровня30092
Сундук 3-го уровня400122
Сундук 4-го уровня500163
Сундук 5-го уровня6001194
Сундук 6-го уровня80012551
Сундук 7-го уровня100013161
Сундук 8-го уровня130014081
Сундук 9-го уровня1600150101
Сундук 10-го уровня2000162122
Сундук 11-го уровня2400175152
Сундук 12-го уровня2800188182
Сундук 13-го уровня32001100203
Сундук 14-го уровня36001112233
Сундук 15-го уровня40001125253
Сундук 16-го уровня44001138283
3 звездыЗолотоЭмодзиСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня800255
Сундук 2-го уровня1200388
Сундук 3-го уровня16005010
Сундук 4-го уровня20006313
Сундук 5-го уровня240017515
Сундук 6-го уровня32001100202
Сундук 7-го уровня40001125253
Сундук 8-го уровня52001163334
Сундук 9-го уровня64001200405
Сундук 10-го уровня800012505061
Сундук 11-го уровня960013006081
Сундук 12-го уровня11 200135070911
Сундук 13-го уровня12 8001400801011
Сундук 14-го уровня14 4001450901111
Сундук 15-го уровня16 00015001001311
Сундук 16-го уровня1760015501101421
4 звездыОбычные карты-джокерыРедкие карты-джокерыЭпические карты-джокерыЛегендарные карты-джокерыЧемпионские карты-джокерыФрагменты эволюцииСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня10020
Сундук 2-го уровня501015030
Сундук 3-го уровня6713220040
Сундук 4-го уровня8317225050
Сундук 5-го уровня10020230060
Сундук 6-го уровня13527324008010
Сундук 7-го уровня165334250010013
Сундук 8-го уровня215435265013016
Сундук 9-го уровня265537280016020
Сундук 10-го уровня335678121000200253
Сундук 11-го уровня4008010121200240303
Сундук 12-го уровня465931211214002803543
Сундук 13-го уровня5351071311216003204043
Сундук 14-го уровня6001201521218003604554
Сундук 15-го уровня6651331721220004005054
Сундук 16-го уровня7351471821222004405564
5 звездОбычные карты-джокерыРедкие карты-джокерыЭпические карты-джокерыЛегендарные карты-джокерыЧемпионские карты-джокерыФрагменты эволюцииСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня30060
Сундук 2-го уровня1503045090
Сундук 3-го уровня200406600120
Сундук 4-го уровня250506750150
Сундук 5-го уровня300606900180
Сундук 6-го уровня40080106120024030
Сундук 7-го уровня500100136150030038
Сундук 8-го уровня650130166195039048
Сундук 9-го уровня800160206240048060
Сундук 10-го уровня100020025363000600758
Сундук 11-го уровня1200240303636007209010
Сундук 12-го уровня1400280354364200840105118
Сундук 13-го уровня16003204043648009601201310
Сундук 14-го уровня180036045546540010801351411
Сундук 15-го уровня200040050646600012001501612
Сундук 16-го уровня250046560756750014001802015

ВОЗМОЖНЫЕ ЭМОДЗИ

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАМЕНА

ОБЫЧНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Обычные счастливые сундуки бывают четырех видов редкости: от 1 ⭐ до 4 ⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.

Вероятность получения для обычных счастливых сундуков

Начальная редкость1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
1-звездный обычный счастливый сундук31,44 %45,71 %18,53 %4,32 %

Вероятность наград в обычных счастливых сундуках (1-я арена и выше)

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
Золото50,00 %40,00 %30,00 %
Случайные карты50,00 %60,00 %70,00 %100,00 %

Пример: вероятность наград в обычных счастливых сундуках для сундуков 13-го уровня и выше

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
Золото50,00 %40,00 %30,00 %
Обычные карты25,89 %20,91 %19,50 %27,86 %
Редкие карты24,11 %19,47 %18,16 %25,94 %
Эпические карты19,62 %18,29 %26,13 %
Легендарные карты10,83 %15,47 %
Карты чемпионов3,23 %4,61 %

Количество наград по редкости и типу

1 звездаЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие карты
Сундук 1-го уровня5021
Сундук 2-го уровня7521
Сундук 3-го уровня10031
Сундук 4-го уровня12541
Сундук 5-го уровня15051
Сундук 6-го уровня20061
Сундук 7-го уровня25082
Сундук 8-го уровня325102
Сундук 9-го уровня400133
Сундук 10-го уровня500163
Сундук 11-го уровня600194
Сундук 12-го уровня700224
Сундук 13-го уровня800255
Сундук 14-го уровня900286
Сундук 15-го уровня1000316
Сундук 16-го уровня1100347
2 звездыЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Сундук 1-го уровня20062
Сундук 2-го уровня30092
Сундук 3-го уровня400122
Сундук 4-го уровня500163
Сундук 5-го уровня600194
Сундук 6-го уровня8002551
Сундук 7-го уровня10003161
Сундук 8-го уровня13004081
Сундук 9-го уровня160050101
Сундук 10-го уровня200062122
Сундук 11-го уровня240075152
Сундук 12-го уровня280088182
Сундук 13-го уровня3200100203
Сундук 14-го уровня3600112233
Сундук 15-го уровня4000125253
Сундук 16-го уровня4400138283
3 звездыЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня800255
Сундук 2-го уровня1200388
Сундук 3-го уровня16005010
Сундук 4-го уровня20006313
Сундук 5-го уровня24007515
Сундук 6-го уровня3200100202
Сундук 7-го уровня4000125253
Сундук 8-го уровня5200163334
Сундук 9-го уровня6400200405
Сундук 10-го уровня80002505061
Сундук 11-го уровня96003006081
Сундук 12-го уровня11 20035070911
Сундук 13-го уровня12 800400801011
Сундук 14-го уровня14 400450901111
Сундук 15-го уровня16 0005001001311
Сундук 16-го уровня17 6005501101421
4 звездыСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня10020
Сундук 2-го уровня15030
Сундук 3-го уровня20040
Сундук 4-го уровня25050
Сундук 5-го уровня30060
Сундук 6-го уровня4008010
Сундук 7-го уровня50010013
Сундук 8-го уровня65013016
Сундук 9-го уровня80016020
Сундук 10-го уровня1000200253
Сундук 11-го уровня1200240303
Сундук 12-го уровня14002803543
Сундук 13-го уровня16003204043
Сундук 14-го уровня18003604554
Сундук 15-го уровня20004005054
Сундук 16-го уровня22004405564

ЯЩИКИ ЭВОЛЮЦИЙ И ГЕРОЕВ

Ящики эволюций содержат только фрагменты эволюции. Их можно получить в событиях. Если вам достанутся фрагменты уже разблокированной эволюции или их будет больше, чем нужно для разблокировки, то вы получите карты того же воина в качестве альтернативной награды.

Ящики героев содержат только фрагменты героев. Их можно получить в событиях и на бесплатном пути наград Pass Royale. Если вы призовете героя, который у вас уже есть, то вы получите карты того же воина и 60 фрагментов героя в качестве альтернативной награды.

Эти ящики работают так же, как и счастливые сундуки — у вас будет три попытки улучшить ящик и получить больше наград.

Вероятность получения ящиков эволюции

Начальная редкость3 звезды4 звезды5 звезд
3-звездный ящик эволюции49,30 %45,60 %5,1 %
4-звездный ящик эволюции79,20 %20,80 %
5-звездный ящик эволюции100,00 %

Количество фрагментов эволюции

3 звезды4 звезды5 звезд
126

Вероятность получения ящиков героев

Начальная редкость2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
2-звездный ящик героев34,30 %52,10 %12,60 %1,00 %

Количество фрагментов героя

Уровень ящика2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
1-й уровень2416200
2-й уровень3624200
3-й уровень4832200
4-й уровень51040200

Уровень ящика героев в зависимости от арены

АренаУровень ящика героев
Арена 151-й уровень
Арена 202-й уровень
Арена 243-й уровень
Арена 284-й уровень

КОРОЛЕВСКИЕ СУНДУКИ

Королевские сундуки можно купить в магазине за кристаллы. В них содержатся отличные награды, которые зависят от вашей арены.

СУНДУКИ С МОЛНИЕЙ

Откройте сундук с молнией и замените карты, которые вам не нужны. Вы получите новые карты в том же количестве и той же редкости. В качестве замены с равной вероятностью может быть выбрана любая из разблокированных карт. На аренах более высоких уровней сундуки с молнией позволяют заменить больше карт! Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит 3 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже.

АренаЗаменыВсего картСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Арена 12806513
Арена 22656914
Арена 33957716
Арена 431108918
Арена 541159319
Арена 64130106223
Арена 74145118243
Арена 84160130273
Арена 95175142294
Арена 105190154324
Арена 115204166344
Арена 125220179374
Арена 136235191395
Арена 146250203425
Арена 156264215445
Арена 166269219455
Арена 176275223466
Арена 186280227476
Арена 196285231486
Арена 206289235486
Арена 216294239496
Арена 226300244506
Арена 236305248516
Арена 246310252526
Арена 256315256536
Арена 266320260536
Арена 276325264547
Арена 286330268557

LEGENDARY KING’S CHEST (ARENAS 11+)

Each Legendary King’s Chest guarantees a Legendary Card and a unique 'card drafting' mechanic that allows you to choose between two different cards at a time. You will receive various quantities of cards per chest, but you are guaranteed 7 different cards per chest based on the odds shown in the table below.

ArenaTotal CardsRandom Common CardsRandom Rare CardsRandom Epic CardsChance for Random LegendaryChance for Random Champion
Arena 113402496822100%
Arena 123502567023100%
Arena 133602647224100%
Arena 143702727424100%
Arena 153802797625100%
Arena 16+3802797625100%100%

See you in the Arena,

The Clash Royale Team