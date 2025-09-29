ИНФОРМАЦИЯ О СУНДУКАХ И ЯЩИКАХ
Добро пожаловать в информационный центр, посвященный счастливым и королевским сундукам, а также ящикам эволюций и героев.
Внимание! В сундуках могут находиться только уже разблокированные карты либо те, что доступны на вашей арене и ниже.
Уровни сундуков и ящиков
Награды в некоторых сундуках и ящиках теперь зависят от их уровня. Новые уровни можно получить на арене. С каждым новым уровнем награды становятся лучше, поощряя вас за ваши достижения! Вы можете посмотреть свой текущий уровень на экране ежедневных наград за бой. Сундуки и ящики, награды в которых зависят от уровня:
волшебные счастливые сундуки;
обычные счастливые сундуки;
ящики героев.
Итак, приступим!
СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Вы можете нажать на счастливый сундук несколько раз, чтобы попытаться улучшить его. В счастливых сундуках всегда есть карты и золото, но иногда в них также могут быть особые награды или дополнительные нажатия.
сезонные счастливые сундуки: содержимое меняется в зависимости от темы сезона. Информацию о текущих наградах в сезонных счастливых сундуках можно узнать в следующем разделе этой статьи;
волшебные счастливые сундуки: в них можно найти карты, золото, карты-джокеры, фрагменты эволюции и элементы оформления (четыре попытки улучшения);
обычные счастливые сундуки: карты и золото (три попытки улучшения).
СЕЗОННЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Сезонные счастливые сундуки содержат награды, тематика которых зависит от сезона. В декабре вы можете получить множество праздничных наград из пряничных счастливых сундуков!
Возможные награды
Далее приводится список наград, которые можно получить, открывая пряничные счастливые сундуки.
Награды в пряничных счастливых сундуках
Карты и эволюции в пряничных счастливых сундуках
|Обычные
|Редкие
|Эпические
|Легендарные
|Чемпионы
|Эволюции
|Летучие мыши
|Гигант
|Дракончик
|Кладбище
|Королева лучниц
|Фрагмент эволюции рыцаря
|Пушка
|Хижина гоблинов
|Гоблинская бочка
|Пламенный дракон
|Гоблинштейн
|Полная эволюция рыцаря
|Огненная лучница
|Мини-П.Е.К.К.А.
|Яд
|Спарки
|Шустрый шахтер
|Рыцарь
|Мушкетер
|Армия скелетов
|Королевская почта
|Мини-генераторы
|Ведьма
Знамена и эмодзи в пряничных счастливых сундуках
Вероятность повышения редкости
|Начальная редкость
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|1-звездный пряничный счастливый сундук
|31,64 %
|43,04 %
|20,25 %
|4,06 %
|1,01 %
Вероятность получения наград на аренах с 1-й по 10-ю
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| --------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 52,63 % | 28,57 % | 32,26 % | 37,04 % | 37,04 % |
| Редкие карты | 47,37 % | 25,71 % | 29,03 % | 33,33 % | 33,33 % |
| Эпические карты | | 22,86 % | 25,81 % | 29,63 % | 29,63 % |
| Знамена | | 22,86 % | | | |
| Эмодзи | | | 12,90 % | | |
Вероятность получения наград на 11-й арене и выше
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 52,63 % | 28,57 % | 25,77 % | 26,46 % | 26,46 % |
| Редкие карты | 47,37 % | 25,71 % | 23,20 % | 23,81 % | 23,81 % |
| Эпические карты | | 22,86 % | 20,62 % | 21,16 % | 21,16 % |
| Легендарные карты | | | 10,82 % | 11,11 % | 11,11 % |
| Карты чемпионов | | | 9,28 % | 9,52 % | 9,52 % |
| Знамена | | 22,86 % | | | |
| Эмодзи | | | 10,31 % | | |
| Фрагмент эволюции | | | | 7,94 % | |
| Полная эволюция | | | | | 7,94 % |
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Обычные карты
|Редкие карты
|Арена 1–10
|13
|3
|Арена 11–19
|25
|5
|Арена 20 и выше
|35
|7
|2 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Знамя
|Арена 1–10
|50
|10
|1
|1
|Арена 11–19
|100
|20
|3
|1
|Арена 20 и выше
|140
|30
|3
|1
|3 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Карты чемпионов
|Эмодзи
|Арена 1–10
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|Арена 11–19
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|Арена 20 и выше
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|4 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Карты чемпионов
|Фрагмент эволюции
|Арена 1–10
|800
|160
|20
|-
|-
|Арена 11–19
|1600
|320
|40
|4
|3
|1
|Арена 20 и выше
|2200
|440
|55
|6
|4
|2
|5 звезд
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Карты чемпионов
|Фрагмент эволюции (полная эволюция)
|Арена 1–10
|2400
|480
|60
|Арена 11–19
|4800
|960
|120
|13
|10
|6
|Арена 20 и выше
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
ВОЛШЕБНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Волшебные счастливые сундуки бывают пяти видов редкости: от 1 ⭐ до 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.
Вероятность для каждого типа волшебных счастливых сундуков
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | -------- |
| 1-звездный счастливый сундук | 31,64 % | 43,04 % | 20,25 % | 4,06 % | 1,01 % |
| 2-звездный счастливый сундук | | 33,36 % | 45,59 % | 19,71 % | 1,34 % |
| 3-звездный счастливый сундук | | | 40,96 % | 56,97 % | 2,07 % |
| 4-звездный счастливый сундук | | | | 96,00 % | 4,00 % |
| 5-звездный счастливый сундук | | | | | 100,00 % |
Вероятность наград для итоговой редкости (13-й уровень сундука и выше)
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Золото | 50,00 % | 38,46 % | 28,85 % | | |
| Обычные карты | 25,89 % | 20,11 % | 18,75 % | 16,44 % | 16,58 % |
| Редкие карты | 24,11 % | 18,72 % | 17,46 % | 15,30 % | 15,43 % |
| Эпические карты | | 18,86 % | 17,59 % | 15,42 % | 15,55 % |
| Легендарные карты | | | 10,41 % | 9,12 % | 9,20 % |
| Карты чемпионов | | | 3,10 % | 2,72 % | 2,74 % |
| Обычные карты-джокеры | | | | 8,00 % | 8,00 % |
| Редкие карты-джокеры | | | | 7,50 % | 7,50 % |
| Эпические карты-джокеры | | | | 7,00 % | 7,00 % |
| Легендарные карты-джокеры | | | | 6,50 % | 6,50 % |
| Чемпионские карты-джокеры | | | | 6,50 % | 6,50 % |
| Знамена | | 3,85 % | | | |
| Эмодзи | | | 3,85 % | | |
| Фрагменты эволюции | | | | 5,50 % | |
| Полная эволюция | | | | | 5,00 % |
Уровень сундука в зависимости от арены
|Арена
|Уровень сундука
|Арена 1
|1-й уровень
|Арена 2
|2-й уровень
|Арена 3
|3-й уровень
|Арена 4
|4-й уровень
|Арена 5
|5-й уровень
|Арена 6
|6-й уровень
|Арена 7
|7-й уровень
|Арена 8
|8-й уровень
|Арены 9 и 10
|9-й уровень
|Арены 11 и 12
|10-й уровень
|Арены 13–15
|11-й уровень
|Арены 16–18
|12-й уровень
|Арены 19–21
|13-й уровень
|Арены 22–24
|14-й уровень
|Арены 25–27
|15-й уровень
|Арена 28
|16-й уровень
Требования к арене для получения каждого типа наград
|Минимальная арена
|Награды
|Арена 1
|ЗолотоОбычные картыРедкие карты
|Арена 2
|Обычные карты-джокерыРедкие карты-джокеры
|Арена 3
|Фрагменты эволюции
|Арена 4
|ЗнаменаЭмодзи
|Арена 6
|Эпические картыЭпические карты-джокеры
|Арена 11
|Легендарные картыЛегендарные карты-джокеры
|Арена 16
|Карты чемпионовЧемпионские карты-джокеры
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Сундук 1-го уровня
|50
|2
|1
|Сундук 2-го уровня
|75
|2
|1
|Сундук 3-го уровня
|100
|3
|1
|Сундук 4-го уровня
|125
|4
|1
|Сундук 5-го уровня
|150
|5
|1
|Сундук 6-го уровня
|200
|6
|1
|Сундук 7-го уровня
|250
|8
|2
|Сундук 8-го уровня
|325
|10
|2
|Сундук 9-го уровня
|400
|13
|3
|Сундук 10-го уровня
|500
|16
|3
|Сундук 11-го уровня
|600
|19
|4
|Сундук 12-го уровня
|700
|22
|4
|Сундук 13-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 14-го уровня
|900
|28
|6
|Сундук 15-го уровня
|1000
|31
|6
|Сундук 16-го уровня
|1100
|34
|7
|2 звезды
|Золото
|Знамена
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Сундук 1-го уровня
|200
|6
|2
|Сундук 2-го уровня
|300
|9
|2
|Сундук 3-го уровня
|400
|12
|2
|Сундук 4-го уровня
|500
|16
|3
|Сундук 5-го уровня
|600
|1
|19
|4
|Сундук 6-го уровня
|800
|1
|25
|5
|1
|Сундук 7-го уровня
|1000
|1
|31
|6
|1
|Сундук 8-го уровня
|1300
|1
|40
|8
|1
|Сундук 9-го уровня
|1600
|1
|50
|10
|1
|Сундук 10-го уровня
|2000
|1
|62
|12
|2
|Сундук 11-го уровня
|2400
|1
|75
|15
|2
|Сундук 12-го уровня
|2800
|1
|88
|18
|2
|Сундук 13-го уровня
|3200
|1
|100
|20
|3
|Сундук 14-го уровня
|3600
|1
|112
|23
|3
|Сундук 15-го уровня
|4000
|1
|125
|25
|3
|Сундук 16-го уровня
|4400
|1
|138
|28
|3
|3 звезды
|Золото
|Эмодзи
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 2-го уровня
|1200
|38
|8
|Сундук 3-го уровня
|1600
|50
|10
|Сундук 4-го уровня
|2000
|63
|13
|Сундук 5-го уровня
|2400
|1
|75
|15
|Сундук 6-го уровня
|3200
|1
|100
|20
|2
|Сундук 7-го уровня
|4000
|1
|125
|25
|3
|Сундук 8-го уровня
|5200
|1
|163
|33
|4
|Сундук 9-го уровня
|6400
|1
|200
|40
|5
|Сундук 10-го уровня
|8000
|1
|250
|50
|6
|1
|Сундук 11-го уровня
|9600
|1
|300
|60
|8
|1
|Сундук 12-го уровня
|11 200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|Сундук 13-го уровня
|12 800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|Сундук 14-го уровня
|14 400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|Сундук 15-го уровня
|16 000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|Сундук 16-го уровня
|17600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|4 звезды
|Обычные карты-джокеры
|Редкие карты-джокеры
|Эпические карты-джокеры
|Легендарные карты-джокеры
|Чемпионские карты-джокеры
|Фрагменты эволюции
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|100
|20
|Сундук 2-го уровня
|50
|10
|150
|30
|Сундук 3-го уровня
|67
|13
|2
|200
|40
|Сундук 4-го уровня
|83
|17
|2
|250
|50
|Сундук 5-го уровня
|100
|20
|2
|300
|60
|Сундук 6-го уровня
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|Сундук 7-го уровня
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|Сундук 8-го уровня
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|Сундук 9-го уровня
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|Сундук 10-го уровня
|335
|67
|8
|1
|2
|1000
|200
|25
|3
|Сундук 11-го уровня
|400
|80
|10
|1
|2
|1200
|240
|30
|3
|Сундук 12-го уровня
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1400
|280
|35
|4
|3
|Сундук 13-го уровня
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1600
|320
|40
|4
|3
|Сундук 14-го уровня
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1800
|360
|45
|5
|4
|Сундук 15-го уровня
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2000
|400
|50
|5
|4
|Сундук 16-го уровня
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2200
|440
|55
|6
|4
|5 звезд
|Обычные карты-джокеры
|Редкие карты-джокеры
|Эпические карты-джокеры
|Легендарные карты-джокеры
|Чемпионские карты-джокеры
|Фрагменты эволюции
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|300
|60
|Сундук 2-го уровня
|150
|30
|450
|90
|Сундук 3-го уровня
|200
|40
|6
|600
|120
|Сундук 4-го уровня
|250
|50
|6
|750
|150
|Сундук 5-го уровня
|300
|60
|6
|900
|180
|Сундук 6-го уровня
|400
|80
|10
|6
|1200
|240
|30
|Сундук 7-го уровня
|500
|100
|13
|6
|1500
|300
|38
|Сундук 8-го уровня
|650
|130
|16
|6
|1950
|390
|48
|Сундук 9-го уровня
|800
|160
|20
|6
|2400
|480
|60
|Сундук 10-го уровня
|1000
|200
|25
|3
|6
|3000
|600
|75
|8
|Сундук 11-го уровня
|1200
|240
|30
|3
|6
|3600
|720
|90
|10
|Сундук 12-го уровня
|1400
|280
|35
|4
|3
|6
|4200
|840
|105
|11
|8
|Сундук 13-го уровня
|1600
|320
|40
|4
|3
|6
|4800
|960
|120
|13
|10
|Сундук 14-го уровня
|1800
|360
|45
|5
|4
|6
|5400
|1080
|135
|14
|11
|Сундук 15-го уровня
|2000
|400
|50
|6
|4
|6
|6000
|1200
|150
|16
|12
|Сундук 16-го уровня
|2500
|465
|60
|7
|5
|6
|7500
|1400
|180
|20
|15
ВОЗМОЖНЫЕ ЭМОДЗИ
ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАМЕНА
ОБЫЧНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Обычные счастливые сундуки бывают четырех видов редкости: от 1 ⭐ до 4 ⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.
Вероятность получения для обычных счастливых сундуков
|Начальная редкость
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|1-звездный обычный счастливый сундук
|31,44 %
|45,71 %
|18,53 %
|4,32 %
Вероятность наград в обычных счастливых сундуках (1-я арена и выше)
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|Золото
|50,00 %
|40,00 %
|30,00 %
|Случайные карты
|50,00 %
|60,00 %
|70,00 %
|100,00 %
Пример: вероятность наград в обычных счастливых сундуках для сундуков 13-го уровня и выше
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|Золото
|50,00 %
|40,00 %
|30,00 %
|Обычные карты
|25,89 %
|20,91 %
|19,50 %
|27,86 %
|Редкие карты
|24,11 %
|19,47 %
|18,16 %
|25,94 %
|Эпические карты
|19,62 %
|18,29 %
|26,13 %
|Легендарные карты
|10,83 %
|15,47 %
|Карты чемпионов
|3,23 %
|4,61 %
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Сундук 1-го уровня
|50
|2
|1
|Сундук 2-го уровня
|75
|2
|1
|Сундук 3-го уровня
|100
|3
|1
|Сундук 4-го уровня
|125
|4
|1
|Сундук 5-го уровня
|150
|5
|1
|Сундук 6-го уровня
|200
|6
|1
|Сундук 7-го уровня
|250
|8
|2
|Сундук 8-го уровня
|325
|10
|2
|Сундук 9-го уровня
|400
|13
|3
|Сундук 10-го уровня
|500
|16
|3
|Сундук 11-го уровня
|600
|19
|4
|Сундук 12-го уровня
|700
|22
|4
|Сундук 13-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 14-го уровня
|900
|28
|6
|Сундук 15-го уровня
|1000
|31
|6
|Сундук 16-го уровня
|1100
|34
|7
|2 звезды
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Сундук 1-го уровня
|200
|6
|2
|Сундук 2-го уровня
|300
|9
|2
|Сундук 3-го уровня
|400
|12
|2
|Сундук 4-го уровня
|500
|16
|3
|Сундук 5-го уровня
|600
|19
|4
|Сундук 6-го уровня
|800
|25
|5
|1
|Сундук 7-го уровня
|1000
|31
|6
|1
|Сундук 8-го уровня
|1300
|40
|8
|1
|Сундук 9-го уровня
|1600
|50
|10
|1
|Сундук 10-го уровня
|2000
|62
|12
|2
|Сундук 11-го уровня
|2400
|75
|15
|2
|Сундук 12-го уровня
|2800
|88
|18
|2
|Сундук 13-го уровня
|3200
|100
|20
|3
|Сундук 14-го уровня
|3600
|112
|23
|3
|Сундук 15-го уровня
|4000
|125
|25
|3
|Сундук 16-го уровня
|4400
|138
|28
|3
|3 звезды
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 2-го уровня
|1200
|38
|8
|Сундук 3-го уровня
|1600
|50
|10
|Сундук 4-го уровня
|2000
|63
|13
|Сундук 5-го уровня
|2400
|75
|15
|Сундук 6-го уровня
|3200
|100
|20
|2
|Сундук 7-го уровня
|4000
|125
|25
|3
|Сундук 8-го уровня
|5200
|163
|33
|4
|Сундук 9-го уровня
|6400
|200
|40
|5
|Сундук 10-го уровня
|8000
|250
|50
|6
|1
|Сундук 11-го уровня
|9600
|300
|60
|8
|1
|Сундук 12-го уровня
|11 200
|350
|70
|9
|1
|1
|Сундук 13-го уровня
|12 800
|400
|80
|10
|1
|1
|Сундук 14-го уровня
|14 400
|450
|90
|11
|1
|1
|Сундук 15-го уровня
|16 000
|500
|100
|13
|1
|1
|Сундук 16-го уровня
|17 600
|550
|110
|14
|2
|1
|4 звезды
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|100
|20
|Сундук 2-го уровня
|150
|30
|Сундук 3-го уровня
|200
|40
|Сундук 4-го уровня
|250
|50
|Сундук 5-го уровня
|300
|60
|Сундук 6-го уровня
|400
|80
|10
|Сундук 7-го уровня
|500
|100
|13
|Сундук 8-го уровня
|650
|130
|16
|Сундук 9-го уровня
|800
|160
|20
|Сундук 10-го уровня
|1000
|200
|25
|3
|Сундук 11-го уровня
|1200
|240
|30
|3
|Сундук 12-го уровня
|1400
|280
|35
|4
|3
|Сундук 13-го уровня
|1600
|320
|40
|4
|3
|Сундук 14-го уровня
|1800
|360
|45
|5
|4
|Сундук 15-го уровня
|2000
|400
|50
|5
|4
|Сундук 16-го уровня
|2200
|440
|55
|6
|4
ЯЩИКИ ЭВОЛЮЦИЙ И ГЕРОЕВ
Ящики эволюций содержат только фрагменты эволюции. Их можно получить в событиях. Если вам достанутся фрагменты уже разблокированной эволюции или их будет больше, чем нужно для разблокировки, то вы получите карты того же воина в качестве альтернативной награды.
Ящики героев содержат только фрагменты героев. Их можно получить в событиях и на бесплатном пути наград Pass Royale. Если вы призовете героя, который у вас уже есть, то вы получите карты того же воина и 60 фрагментов героя в качестве альтернативной награды.
Эти ящики работают так же, как и счастливые сундуки — у вас будет три попытки улучшить ящик и получить больше наград.
Вероятность получения ящиков эволюции
|Начальная редкость
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|3-звездный ящик эволюции
|49,30 %
|45,60 %
|5,1 %
|4-звездный ящик эволюции
|79,20 %
|20,80 %
|5-звездный ящик эволюции
|100,00 %
Количество фрагментов эволюции
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|1
|2
|6
Вероятность получения ящиков героев
|Начальная редкость
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|2-звездный ящик героев
|34,30 %
|52,10 %
|12,60 %
|1,00 %
Количество фрагментов героя
|Уровень ящика
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|1-й уровень
|2
|4
|16
|200
|2-й уровень
|3
|6
|24
|200
|3-й уровень
|4
|8
|32
|200
|4-й уровень
|5
|10
|40
|200
Уровень ящика героев в зависимости от арены
|Арена
|Уровень ящика героев
|Арена 15
|1-й уровень
|Арена 20
|2-й уровень
|Арена 24
|3-й уровень
|Арена 28
|4-й уровень
КОРОЛЕВСКИЕ СУНДУКИ
Королевские сундуки можно купить в магазине за кристаллы. В них содержатся отличные награды, которые зависят от вашей арены.
СУНДУКИ С МОЛНИЕЙ
Откройте сундук с молнией и замените карты, которые вам не нужны. Вы получите новые карты в том же количестве и той же редкости. В качестве замены с равной вероятностью может быть выбрана любая из разблокированных карт. На аренах более высоких уровней сундуки с молнией позволяют заменить больше карт! Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит 3 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже.
|Арена
|Замены
|Всего карт
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Арена 1
|2
|80
|65
|13
|Арена 2
|2
|65
|69
|14
|Арена 3
|3
|95
|77
|16
|Арена 4
|3
|110
|89
|18
|Арена 5
|4
|115
|93
|19
|Арена 6
|4
|130
|106
|22
|3
|Арена 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Арена 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Арена 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Арена 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Арена 11
|5
|204
|166
|34
|4
|Арена 12
|5
|220
|179
|37
|4
|Арена 13
|6
|235
|191
|39
|5
|Арена 14
|6
|250
|203
|42
|5
|Арена 15
|6
|264
|215
|44
|5
|Арена 16
|6
|269
|219
|45
|5
|Арена 17
|6
|275
|223
|46
|6
|Арена 18
|6
|280
|227
|47
|6
|Арена 19
|6
|285
|231
|48
|6
|Арена 20
|6
|289
|235
|48
|6
|Арена 21
|6
|294
|239
|49
|6
|Арена 22
|6
|300
|244
|50
|6
|Арена 23
|6
|305
|248
|51
|6
|Арена 24
|6
|310
|252
|52
|6
|Арена 25
|6
|315
|256
|53
|6
|Арена 26
|6
|320
|260
|53
|6
|Арена 27
|6
|325
|264
|54
|7
|Арена 28
|6
|330
|268
|55
|7
LEGENDARY KING’S CHEST (ARENAS 11+)
Each Legendary King’s Chest guarantees a Legendary Card and a unique 'card drafting' mechanic that allows you to choose between two different cards at a time. You will receive various quantities of cards per chest, but you are guaranteed 7 different cards per chest based on the odds shown in the table below.
|Arena
|Total Cards
|Random Common Cards
|Random Rare Cards
|Random Epic Cards
|Chance for Random Legendary
|Chance for Random Champion
|Arena 11
|340
|249
|68
|22
|100%
|Arena 12
|350
|256
|70
|23
|100%
|Arena 13
|360
|264
|72
|24
|100%
|Arena 14
|370
|272
|74
|24
|100%
|Arena 15
|380
|279
|76
|25
|100%
|Arena 16+
|380
|279
|76
|25
|100%
|100%
See you in the Arena,
The Clash Royale Team