Балансировка тактического объединения, 2 на 2 и исправления
Классический режим 2 на 2 возвращается!
Теперь вы снова можете играть в команде в классическом режиме 2 на 2!
Для этого воспользуйтесь переключателем режимов игры.
Тактическое объединение: изменения баланса
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Нежить
Проклятые воины (2/4): 1 -> 2 (+100 %).
Проклятые воины (4/4): 2 -> 3 (+50 %).
Бонус нежити слишком сложно активировать, и он не настолько эффективен, как нам хотелось бы. Увеличение числа проклятий облегчит активацию бонуса, особенно в случаях, когда воины противника прячутся в тылу.
Разрушитель
Время действия щита: 8 с. -> 12 с. (+50 %).
Запас здоровья щита (2/4): 20 % -> 30 % (+50 %).
Запас здоровья щита (4/4): 40 % -> 60 % (+50 %).
Для активации особенности разрушителя приходится идти на жертвы, но щит держится недостаточно долго, чтобы оправдать их. Мы увеличиваем время действия щита, чтобы побудить игроков применять разные стратегии.
Другие исправления:
исправлен сбой, происходивший иногда при касании учебного лагеря;
в мегатурнире с выбором карт больше не участвуют карты выше 15-го уровня;
исправлена ошибка, которая привела к непреднамеренной выдаче сезонных значков некоторым игрокам;
испытания можно снова начинать заново;
в тактическом объединении 4-звездная гоблинская машина теперь бьет по шести целям вместо четырех, как и указано в описании карты;
улучшения производительности;
прочие мелкие улучшения.