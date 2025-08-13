Skip to content
13 авг. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Балансировка тактического объединения, 2 на 2 и исправления

Классический режим 2 на 2 возвращается!

Теперь вы снова можете играть в команде в классическом режиме 2 на 2!

Для этого воспользуйтесь переключателем режимов игры.

Тактическое объединение: изменения баланса

УСИЛЕНИЯ ⬆️

Нежить

Проклятые воины (2/4): 1 -> 2 (+100 %).

Проклятые воины (4/4): 2 -> 3 (+50 %).

Бонус нежити слишком сложно активировать, и он не настолько эффективен, как нам хотелось бы. Увеличение числа проклятий облегчит активацию бонуса, особенно в случаях, когда воины противника прячутся в тылу.

Разрушитель

Время действия щита: 8 с. -> 12 с. (+50 %).

Запас здоровья щита (2/4): 20 % -> 30 % (+50 %).

Запас здоровья щита (4/4): 40 % -> 60 % (+50 %).

Для активации особенности разрушителя приходится идти на жертвы, но щит держится недостаточно долго, чтобы оправдать их. Мы увеличиваем время действия щита, чтобы побудить игроков применять разные стратегии.

Другие исправления:

  • исправлен сбой, происходивший иногда при касании учебного лагеря;

  • в мегатурнире с выбором карт больше не участвуют карты выше 15-го уровня;

  • исправлена ошибка, которая привела к непреднамеренной выдаче сезонных значков некоторым игрокам;

  • испытания можно снова начинать заново;

  • в тактическом объединении 4-звездная гоблинская машина теперь бьет по шести целям вместо четырех, как и указано в описании карты;

  • улучшения производительности;

  • прочие мелкие улучшения.