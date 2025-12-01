Декабрьские изменения баланса
1 декабря
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Эволюция дракончика
Ускорение союзников (%): 50 → 30 (-40 %).
Хотяэволюция дракончика по-прежнему способна спасти положение, его стремление ускорять товарищей по команде может оказаться чрезмерным в сочетании с мощным натиском. Синий король понаблюдал за этим малышом и решил, что пора привести его увеличение скорости в соответствие с его эффектом замедления.
Эволюция пушки
Урон обстрела: 304 → 281 (-8 %).
Встречайте исправление эволюции пушки! Раньше это здание было безоговорочно самым сильным и другие варианты защиты не имели большого смысла, но с уменьшением количества пороха его обстрел больше не сможет уничтожать лучниц и огненных лучниц.
Эволюция палача
Урон в ближнем бою: 294 → 268 (-9 %).
Эволюция палача в последнее время рубит головы слишком уж многим бойцам ближнего боя. Мы снижаем его урон в ближнем бою, чтобы дать соперникам шанс обжаловать приговор.
Эволюция валькирии
Радиус торнадо: 5,5 → 5 клеток (-9 %).
Несмотря на последнее изменение, эволюция валькирии по-прежнему оставалась слишком сильной. Мы уменьшили радиус ее торнадо, чтобы понизить вероятность урона королевским башням и притягивания воинов дальнего боя.
Эволюция королевского призрака
Урон солдат-призраков: 130 → 102 (-22 %).
Урон от появления солдат-призраков: 261 → 204 (-22 %).
Солдаты-призраки остаются жутко сильными даже после того, как королевский призрак немного успокоил их. Мы снизили урон от их появления и обычный урон от атаки, чтобы королевский призрак не так выделялся в ряду других эволюций.
Варварская бочка
Урон: 240 → 230 (-4 %).
Время появления варвара: 0,5 с. → 1 с. (+100 %).
В последнее время варварская бочка была слишком разрушительной, что делало ее самым универсальным заклинанием в игре. Новое время появления варвара сделает ее менее эффективной в использовании против воинов со средним количеством здоровья.
Электрический дух
Скорость цепи: 0,2 с. → 0,25 с. (+25 %).
Способность этого электрического бойца оглушать нападающих и уничтожать группы врагов слишком универсальна для карты за 1 каплю эликсира, и это стало одной из причин доминирования в текущей мете колод с королевским гигантом. Мы меняем скорость цепи, чтобы сделать его менее эффективным против групп врагов. Шокирующая, но необходимая корректировка.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Гоблин-подрывник
Скорость удара: 1,2 с. → 1,1 с. (-8 %).
Великие умы думают одинаково, но и у дураков мысли сходятся! Мы усиливаем гоблина-подрывника, чтобы сделать его более заметным и отделить от подрывника и других дальнобойных взрывных карт. Теперь его урон станет более стабильным, а атака — более угрожающей.
Магический лучник
Урон: 133 → 143 (+8 %).
С тех пор как рев торнадо превратился в шелест, магический лучник никак не может найти свое место на арене. Мы увеличили его урон, чтобы помочь ему выстоять против других войск дальнего боя и сделать эффективнее его выстрелы.
Заморозка
Урон: 115 → 148 (+29 %).
Заморозка может застать противника врасплох, но против толп врагов она работала плохо даже в сочетании с другими заклинаниями. Теперь она будет наносить достаточно урона, чтобы уничтожить гоблинов-копейщиков, что сделает ее более грозной, не меняя основного предназначения. Да будет снег!
Бездна
Урон по одной цели: 320 → 340 (+6 %).
После недавнего ослабления бездна казалась немного... пустой. Мы увеличиваем ее урон по одной цели, чтобы снова сделать ее реальной угрозой для войск с большим количеством здоровья.
ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК 🐛
Адская гончая
Здоровье адских щенков: 217 → 215 (-1 %).
Адские крохи 16-го уровня были опасно живучими: они выдерживали две атаки башни принцессы 16-го уровня, хотя на всех остальных уровнях две атаки их уничтожали. Небольшое уменьшение запаса здоровья решит эту проблему.
Три мушкетера
Улучшенная система прицеливания.
После визуального обновления синий король понял, что этим элитным подразделениям не помешает поупражняться в стрельбе! Теперь три мушкетера целятся разумнее, разделяя свои атаки и уменьшая вероятность того, что они будут тратить боеприпасы на одного и того же скелета или гоблина.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale