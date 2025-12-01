После визуального обновления синий король понял, что этим элитным подразделениям не помешает поупражняться в стрельбе! Теперь три мушкетера целятся разумнее, разделяя свои атаки и уменьшая вероятность того, что они будут тратить боеприпасы на одного и того же скелета или гоблина.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale