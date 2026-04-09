Апрельские изменения баланса
Изменения баланса — 6 апреля
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Гоблины-герои
Точка возрождения смещена на одну клетку назад.
При использовании способности «Зов знамени» гоблины могут появляться слишком близко к вражеским башням. Мы решили отодвинуть точку их возрождения, чтобы дать игрокам больше времени на ответные действия.
Ледяной голем-герой
Эффект отбрасывания убран.
Способность ледяного голема-героя «Метель» замедляет и замораживает врагов, и этого достаточно, поэтому мы убрали эффект отбрасывания.
Рыцарь-герой
Окно срабатывания провокации: 0,7 с. → 0,1 с.
Воины, отправленные на поле боя после активации способности рыцаря-героя, попадали под ее действие, что приводило к непредсказуемым и раздражающим ситуациям. Теперь провокация действует только на войска, которые присутствуют на поле боя в момент ее активации.
Магический лучник-герой
Стоимость способности: 1 ед. эликсира → 2 ед. эликсира.
Способность магического лучника-героя была слишком выгодна для своей стоимости. С повышением затрат эликсира возрастет и риск ее применения, так что игрокам придется как следует подумать, прежде чем спасать героя с ее помощью.
Мегаминьон-герой
Время до активации способности: 0 с. → 1,5 с.
Мегаминьон-герой бросался на врагов, как только они появлялись на арене, и обороняющийся игрок не успевал среагировать. Мы добавили небольшую задержку перед активацией способности героя, и теперь у вас будет время на ответные меры.
Эволюция королевского призрака
Урон от появления солдат-призраков: 204 → 81 (-60 %).
Урон солдат-призраков: 102 → 81 (-20 %).
У эволюции королевского призрака было слишком сильное потустороннее подкрепление благодаря крайне универсальным солдатам-призракам, из-за чего карту можно было использовать буквально в любой колоде. Мы снизили их урон настолько, чтобы они перестали доминировать на арене, но все еще представляли серьезную угрозу.
Эволюция бочки со скелетами
Урон при уничтожении: 220 → 192 (-13 %).
Эволюция бочки со скелетами представляла слишком большую опасность для игроков, в колоде которых не было хороших способов противодействия. Поэтому мы снизили урон при уничтожении каждой из бочек.
Эволюция стенобоев
Урон по воинам: 258 → 192 (-26 %).
И обычные стенобои были весьма сильны для карты всего за две капли эликсира, а их эволюционировавшая версия переходила грань и могла подорвать практически любую вражескую атаку. Мы снизили урон по области, который она наносила воинам, чтобы немного сбалансировать ее эффективность при обороне.
Пушка
Урон: 212 → 202 (-5 %).
Пушка — очень ценная карта, поскольку она может отвлекать на себя ключевые атакующие карты на большом расстоянии и уничтожать их. Для стоимости в три капли эликсира это орудие в колодах игроков слишком универсально, и мы решили снизить его урон.
Рыбак
Эффект замедления убран.
Рыбак на протяжении долгих лет делал королевского гиганта доминирующей ключевой картой. Мы решили убрать эффект замедления, чтобы ослабить влияние карты на исход боя.
Хижина гоблинов
Скорость появления: 2,1 с. → 2,2 с. (+5 %).
Хижина гоблинов позволяла игрокам слишком эффективно контролировать поле боя. Мы снизили скорость появления гоблинов, чтобы обороняющемуся игроку не приходилось рисковать слишком многим, только чтобы прорваться вперед.
Подозрительный куст
Дальность куста: малая → большая.
Иногда подозрительный куст могут оттеснить от башен, из-за чего кустовые гоблины появляются с задержкой, а иногда, наоборот, обороняющиеся воины могут подтолкнуть его к цели. Подобные случаи непредсказуемы и могут вызывать раздражение, поэтому мы изменили механику появления, чтобы она была более предсказуемой.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Гоблины-копейщики
Радиус области появления увеличен.
После последнего ослабления гоблины-копейщики выпали из меты. Теперь они появляются дальше друг от друга, что делает их менее уязвимыми для урона по области.
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Огненная лучница
Скорость полета снаряда повышена.
Эффективность атак огненной лучницы не всегда предсказуема, потому что ее фейерверки порой не успевают поразить цель. Теперь ее снаряды летят быстрее и чаще попадают по врагам.
Костяные драконы
Радиус атаки по области: 0,8 клетки → 1,5 клетки (+88 %) ▲.
Скорость атаки: 1,9 с. → 2 с. (+5 %) ▼.
Радиус атак костяных драконов был значительно ниже, чем у других атакующих по области карт, и мы решили привести его к уровню других карт с уроном по области.
ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК 🐛
Руническая гигантша
Тройной выстрел магического лучника-героя больше не наносит бонусный урон.
Теперь тройной выстрел магического лучника-героя действует по тому же принципу, как и атаки других воинов, стреляющих зачарованными снарядами.
Помните! Все значения указаны для 11-го уровня карт, и изменения базовой формы в большинстве случаев также влияют на эволюционировавшую и героическую.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale