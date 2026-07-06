Июльские изменения баланса
Изменения баланса — 6 июля
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Шар-герой
Урон летающих скелетов: 256 → 204 (-20 %).
Скорость атаки летающих скелетов: 0,9 с. → 1,1 с. (-22 %).
Годы боевой подготовки превратили летающих скелетов с шара-героя в слишком опасных противников. Это ослабление сделает их менее серьезной угрозой в тылу врага.
Гоблины-герои
Время развертывания: 1 с. → 1,3 с. (+30 %).
Гоблины-герои превосходили прочие карты с группами воинов, и присутствовали в большинстве сильнейших колод в мете. Теперь среагировать на применение «Зова знамени» станет проще.
Рыцарь-герой
Прочность щита: 768 → 512 (-33 %).
Его усы все столь же великолепны, а вот блештящий щит уже не штоль прощный.
Магический лучник-герой
Запас здоровья приманки: 627 → 271 (-57 %).
Дальность телепортации: 5 клеток → 3,5 клетки (-30 %).
Дальность тройного выстрела: 15,5 клетки → 13,5 клетки (-13 %).
Магический лучник-герой слишком просто выкручивался из сложных ситуаций. Мы снизили дальность телепортации, и теперь достать его станет намного проще.
Эволюция палача
Урон вблизи: 268 → 240 (-10 %).
Дальность атаки вблизи: 3,5 клетки → 2,5 клетки (-29 %).
Чтобы эволюцию палача приходилось использовать более осмотрительно, мы снизили дальность атак и урон в ближнем бою. Больше никаких преимуществ перед драконами!
Шахтер
Урон королевским башням: 48 → 39 (-16 %).
После недавнего массового снижения урона заклинаний королевским башням, шахтер вновь начал доминировать в рейтинговом режиме. Его урон другим воинам не изменится, а вот эффективность в разрушении башен станет ниже.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Надгробие-герой
Стоимость способности: 6 ед. эликсира → 5 ед. эликсира.
Число постоянно призываемых скелетов: 2 → 0.
Здоровье: 3379 → 4044 (+20 %).
Владычица гробниц не могла полностью раскрыть свой потенциал, так как стоимость в шесть капель эликсира была слишком велика для ее своеобразной способности. Мы перераспределили ее силу, чтобы она могла самостоятельно обеспечить вам победу.
Дракончик
Урон: 161 → 168 (+5 %).
Эволюция дракончика отлично вписывается в тяжелые колоды, а базовая форма показывает себя слабовато. Мы решили усилить карту и теперь будем наблюдать за ее эволюцией.
Электрогигант
Здоровье: 3855 → 3952 (+3 %).
Хоть мы и довольны результатами недавней переработки электрогиганта, ему не хватало здоровья, чтобы стать по-настоящему серьезной угрозой в атаке.
П.Е.К.К.А.
Урон: 816 → 842 (+3 %).
Раньше П.Е.К.К.А. была в тени других воинов-танков, но после повышения урона сможет уничтожать некоторых воинов со средним запасом здоровья одним ударом.
Всадница на баране
Здоровье: 1697 → 1766 (+4 %).
В большинстве колод меты вместо всадницы на баране предпочитали использовать боевой таран и другие карты с всадниками. Теперь ей будет проще добраться до королевских башен противника.
Помните! Все значения указаны для 11-го уровня карт, и изменения базовой формы в большинстве случаев также влияют на эволюционировавшую и героическую формы.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale