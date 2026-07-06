В большинстве колод меты вместо всадницы на баране предпочитали использовать боевой таран и другие карты с всадниками. Теперь ей будет проще добраться до королевских башен противника.

Помните! Все значения указаны для 11-го уровня карт, и изменения базовой формы в большинстве случаев также влияют на эволюционировавшую и героическую формы.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale