Пока Тесла под землей, заклинания не могут причинить ей вреда, и мы посчитали, что это сооружение слишком долго находится на поле боя и порой делает фланги непроходимыми для противника.

Уменьшение урона королевским башням от заклинаний

Во многих сражениях, особенно в рейтинговом режиме и на соревновательных аренах, пассивный стиль игры и спам заклинаний обеспечивали победу. Поэтому мы решили одновременно ослабить практически все заклинания, чтобы подтолкнуть игроков в сторону более агрессивных тактик:

стрелы: 93 → 75 (-19 %);

землетрясение: 159 → 147 (-8 %);

огненный шар: 207 → 172 (-17 %);

заморозка: 45 → 37 (-18 %);

гигантский снежок: 54 → 45 (-17 %);

молния: 286 → 265 (-7 %);

яд: 184 → 168 (-9 %);

ярость: 54 → 45 (-17 %);

ракета: 371 → 343 (-8 %);

бревно: 41 → 37 (-15 %);

лоза: 76 → 70 (-8 %);

разряд: 58 → 48 (-17 %).