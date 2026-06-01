Июньские изменения баланса
Изменения баланса — 1 июня
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Шар-герой
Урон при падении летающего скелета: 307 → 263 (-14 %).
Благодаря серьезной боевой подготовке летающие скелеты действовали в тылу врага с завидной эффективностью. Теперь им требуется дополнительный удар, чтобы уничтожить определенных воинов со средним запасом здоровья.
Вышибала-герой
Действие способности: 9 с. → 7,3 с. (-19 %).
Ущерб от бросков вышибалы-героя был слишком велик. Мы ослабили его, и теперь герой успевает бросить не четыре, а три валуна.
Темный принц-герой
Время развертывания: 2 с. → 1 с. (-50 %).
Расстояние до первого штурма: 0 клеток → 2,5 клетки.
Урон королевским башням при появлении носорога: 307 → 0 (-100 %).
Мы перерабатываем способность героя, чтобы устранить непредвиденные взаимодействия при спешивании рыцаря с носорога, из-за которых штурм не сбрасывался на этапе расстановки. Кроме того, при появлении носорога королевские башни больше не получают гарантированный урон.
Эволюция пламенного дракона
Время действия заряда: 9 с. → 7,3 с. (-22 %).
Защититься от самых мощных из атак эволюционировавшего пламенного дракона бывает крайне сложно. После этого изменения использовать его пламенную ярость в нападении вместо обороны будет уже не так просто.
Эволюция дровосека
Урон королевским башням: 256 → 128 (-50 %).
Оборонительные способности эволюционировавшего дровосека выше всяких похвал, но его призрак нередко доставлял неприятности несчастным принцессам в башнях. Снижение урона башням никак не затронет эффективность воина в обороне, но сделает его атаки менее опасными.
Эволюция мортиры
Время развертывания: 0,2 с. → 0,5 с. (+150 %).
Запускаемые эволюционировавшей мортирой гоблины обязательно успевают нанести урон королевской башне. Увеличение времени развертывания сделает урон от одиночных орудий менее разрушительным.
Эволюция мегарыцаря
Отбрасывание тяжелых воинов: 4 клетки → 2,5 клетки (-38 %).
Эволюционировавший мегарыцарь был слишком хорош в обороне и не давал большинству сильнейших воинов шансов на прорыв. Теперь он отбрасывает тяжеловесов вроде принца, вышибалы и голема не так далеко.
Печь
Дальнобойность: 6 клеток → 5,5 клетки (-8 %).
Из-за большой дальности атаки и постоянного потока огненных духов противостоять печи было непросто. Теперь она уже не сможет поджаривать врагов с безопасного расстояния.
Кладбище
Количество скелетов: 13 → 12 (-8 %).
После переработки нанести королевским башням гарантированный урон стало слишком просто, поэтому теперь из могил восстает на одного скелета меньше.
Разбойник
Здоровье: 1940 → 1832 (-6 %).
Хоть нас и радует, что разбойник стал менее зависим от своих сестер благодаря последнему усилению, прорваться через него стало чуть сложнее, чем хотелось бы.
Тесла
Время жизни: 30 с. → 25 с. (-17%).
Здоровье: 1152 → 1182 (+3 %).
Пока Тесла под землей, заклинания не могут причинить ей вреда, и мы посчитали, что это сооружение слишком долго находится на поле боя и порой делает фланги непроходимыми для противника.
Уменьшение урона королевским башням от заклинаний
Во многих сражениях, особенно в рейтинговом режиме и на соревновательных аренах, пассивный стиль игры и спам заклинаний обеспечивали победу. Поэтому мы решили одновременно ослабить практически все заклинания, чтобы подтолкнуть игроков в сторону более агрессивных тактик:
стрелы: 93 → 75 (-19 %);
землетрясение: 159 → 147 (-8 %);
огненный шар: 207 → 172 (-17 %);
заморозка: 45 → 37 (-18 %);
гигантский снежок: 54 → 45 (-17 %);
молния: 286 → 265 (-7 %);
яд: 184 → 168 (-9 %);
ярость: 54 → 45 (-17 %);
ракета: 371 → 343 (-8 %);
бревно: 41 → 37 (-15 %);
лоза: 76 → 70 (-8 %);
разряд: 58 → 48 (-17 %).
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Эволюция гоблина с дротиками
Урон от яда
1-я стадия: 51 → 64 (+25 %);
2-я стадия: 115 → 128 (+11 %).
Мы не зря решили ослабить эволюционировавшего гоблина с дротиками, снизив его эффективность при сдерживании групп врагов, и все же немного перестарались. Поэтому мы увеличиваем урон от яда на первой и второй стадиях, оставляя третью без изменений.
Электродракон
Здоровье: 998 → 1049 (+5 %).
Для карты за пять капель эликсира электродракон был слишком уязвим. Молния все еще способна его уничтожить, однако сделать это с помощью заклинаний послабее будет уже не так просто.
Гоблин-гигант
Здоровье: 3020 → 3110 (+3 %).
Не переживайте! Мы помним, насколько дуэт П.Е.К.К.А. и гоблина-гиганта доминирует в мете, но решили частично откатить предыдущие изменения и продолжить наблюдать за показателями. Если потребуются новые корректировки, мы их обязательно внесем.
Руническая гигантша
Урон: 120 → 153 (-28 %).
Когда-нибудь мы всерьез займемся преображением рунической гигантши, а сейчас ей не помешает небольшое усиление. Теперь она будет эффективнее крушить здания и королевские башни.
Помните! Все значения указаны для 11-го уровня карт, и изменения базовой формы в большинстве случаев также влияют на эволюционировавшую и героическую.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale