Мартовские изменения баланса
Изменения баланса — 2 марта
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Ледяной голем-герой
Длительность заморозки: 2 с. → 1,5 с. (-25 %).
При поддержке сильных и быстрых воинов, таких как всадник на кабане, ледяной голем-герой был слишком серьезной угрозой в нападении. Мы снижаем длительность заморозки, чтобы обороняющиеся войска оттаивали быстрее.
Рыцарь-герой
Радиус провокации: 7,5 клетки → 6,5 клетки (-13 %).
Роскошные усы рыцаря-героя завораживали врагов за версту. Теперь нужно как следует подгадать время, чтобы воспользоваться способностью «Победная ухмылка»!
Мегаминьон-герой
Урон от «Теневого тарана»: 468 → 412 (-12 %).
Мегаминьон-герой был слишком хорош в роли тылового убийцы. Из-за этого ослабления герою понадобится дополнительный удар, чтобы разобраться с некоторыми из ключевых карт дальнего боя.
Эволюция королевских кабанов
Урон при падении: 115 → 84 (-27 %).
Эволюционировавшие королевские кабаны умеют летать, и теперь мы научим их приземляться. Мы уменьшим урон при падении и сделаем его менее болезненным для игроков без нужных карт.
Гоблин с дротиками
Дальность обзора: 7,5 клетки → 7 клеток (-7 %).
У гоблина с дротиками было слишком острое зрение, и он нередко покидал свою полосу ради целей подальше. Мы снизили дальность его обзора, и теперь он не будет отклоняться от нужного пути и носиться по арене.
Королевский призрак
Время до активации невидимости: 1,8 с. → 2 с. (+11 %).
Как эволюция, так и базовая форма королевского призрака наводили ужас на арену. Мы увеличиваем интервал, через который он снова становится невидимым после атаки, чтобы у обороняющихся было больше времени на ответные действия.
Королевский гигант
Скорость атаки: 1,7 с. → 1,8 с. (+6 %).
Королевский гигант на протяжении долгих лет был одной из сильнейших карт, способной обеспечить победу. Теперь его эволюция не сможет вечно удерживать вражеских воинов ближнего боя на расстоянии при помощи отбрасывания.
Лоза
Время развертывания: 0,4 с. → 0,9 с. (+125 %).
Путы лозы были слишком эффективны против неподготовленных защитников, особенно в сочетании с наживками для заклинаний. Мы увеличиваем время ее развертывания, чтобы дать игрокам больше времени на ответные действия.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Мушкетер-герой
Дальнобойность пушки: 3,5 клетки → 4 клетки (+14 %).
Из-за предыдущего изменения баланса огонь верной пушки мушкетера-героя не долетал до башни короля. Чтобы это исправить, мы немного увеличили ее дальнобойность.
Летучие мыши
Скорость атаки: 1,3 с. → 1,2 с. (-8 %).
Пора летучим мышам вылететь из тени других воинов. Ускорение атаки позволит им наконец-то показать зубки.
Феникс
Запас здоровья яйца: 240 → 317 (+32 %).
Время жизни яйца: 4,3 с. → 3,8 с. (-12 %).
Даже после последних усилений феникс с трудом находил место в мете. Поэтому мы решили дополнительно улучшить механику возрождения. Более того, теперь бревна недостаточно, чтобы сделать омлет!
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Эволюция электродракона
Дополнительный цепной урон: 128 → 64 (-50 %).
Электродракон
Здоровье: 949 → 998 (+5 %).
Эволюция палача
Отбрасывание: 1,5 клетки → 1 клетка (-33 %).
Палач
Урон: 168 → 179 (+6 %).
Разница в мощи между обычной и эволюционировавшей версией палача и электродракона была слишком велика. Чтобы это исправить, мы перенесли часть мощи из эволюции в базовую форму, чтобы обе версии ощущались более сбалансированными.
Варвары
Здоровье: 670 → 691 (+3 %).
Скорость атаки: 1,3 с. → 1,4 с. (+8 %).
С учетом высокой стоимости варвары были чересчур уязвимы для урона по области. После увеличения запаса здоровья их будет не так легко уничтожить, однако разбираться с танками они теперь будут немного дольше.
Императрица духов (земля)
Здоровье: 1244 → 1152 (-7 %).
Скорость передвижения: средняя → высокая.
Императрица духов (воздух)
Здоровье: 1192 → 1177 (-3 %).
Игроки используют императрицу духов только в особых колодах с адской гончей, и ей все еще сложно найти свое призвание. Мы увеличиваем скорость передвижения ее наземной формы, чтобы она могла успешно противостоять контратакам не только в воздухе.
Помните! Все значения указаны для 11-го уровня карт, и изменения базовой формы в большинстве случаев также влияют на эволюционировавшую и героическую.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale