РАСШИРЕННЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ

На пути к славе скоро появятся 4 новые арены, что расширит прогрессию и добавит на ваш путь к 14 000 трофеев новые рубежи с наградами.

Больше рубежей = больше наград

Награды новых арен включают еще один 5-звездный счастливый сундук и 5-звездный ящик эволюции в самом конце пути к славе!

Новые арены и требования к количеству трофеев

Арена Требование к количеству трофеев 29-я арена 12 000 30-я арена 12 500 31-я арена 13 000 32-я арена 13 500

Разблокировка рейтингового режима

Как и после предыдущего расширения пути к славе, условия разблокировки рейтингового режима будут подстраиваться под ваш прогресс.

Количество необходимых для рейтингового режима трофеев будет меняться в течение следующих сезонов:

март: 12 000 трофеев;

апрель: 12 500 трофеев.

Благодаря этому рейтинговый режим и дальше будет соответствовать общему прогрессу игроков на пути к славе.

ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ

Мы вас услышали! В следующем сезоне вас ждет еще больше изменений...

ИЗМЕНЕНИЯ 23 ФЕВРАЛЯ

Герои становятся доступны на 5-й арене

С выходом этого обновления ваша первая и единственная ячейка для героя станет доступна на 5-й арене. Когда система разблокировки изменится в середине марта (подробности чуть ниже), достижение 5-й арены наградит вас 200 фрагментами героев. Вы сможете выбрать своего первого бесплатного героя, который поможет вам продвигаться на пути к славе.

Герои появились в коллекции недавно, так что мы хотим сделать их доступнее для новых игроков, которые иначе бы еще долго не смогли ими обзавестись.

Меньше дубликатов максимального уровня в счастливых сундуках

Мы также улучшим счастливые сундуки, чтобы награды в них лучше соответствовали вашим потребностям. Вот что вам нужно знать:

если у вас в коллекции менее 60 карт максимального уровня, вы не будете получать копии ваших карт максимального уровня;

если у вас более 60 карт максимального уровня, вероятность выпадения карт максимального уровня снижается на 90%.

Если у вас достаточно копий карты, чтобы улучшить ее до максимального уровня, но вы этого еще не сделали, такая карта все равно будет учитываться при подсчете количества карт максимального уровня. Это также относится и к воинам для башни.

Благодаря этому изменению открывать счастливые сундуки станет приятнее, поскольку в них реже будут попадаться ненужные карты. Это также помогает прогрессу, поскольку исключает шанс получить кристаллы, пока большая часть вашей коллекции не достигнет максимального уровня.

ИЗМЕНЕНИЯ 2 МАРТА

Больше фрагментов героев в Pass Royale

Мы приняли к сведению отзывы о том, что количество получаемых фрагментов из ящиков героев слишком случайно. Теперь вместо ящиков героев в Pass Royale вы будете получать их фрагменты. Доступное в сезоне количество фрагментов героев будет известно заранее.

Начиная с марта все сезонные фрагменты героев будут доступны в бесплатном пропуске, так что получить их будет проще, чем раньше. Отныне сезонный пропуск будет всегда включать 75 фрагментов героев .

Дополнительные фрагменты можно будет иногда получить в событиях.

Еще больше выбора в Pass Royale!

Со следующего сезона улучшенный пропуск больше не будет делиться на две отдельные версии. Теперь все игроки получат доступ к одному и тому же пропуску с некоторыми изменениями.

Самым большим изменением стала возможность выбора наград на некоторых уровнях:

теперь на первом уровне вы сможете выбирать из четырех разных вариантов наград;

на других уровнях с выбором у вас будет два разных варианта.

Например, если вам не нужно золото, вы сможете выбрать что-то еще — скажем, случайные карты вместо ящика с золотом. Это позволит вам управлять прогрессом и предоставит именно ту награду, в которой вы больше всего нуждаетесь.

Но это еще не все. Вас ждет еще одно обновление в середине марта, а в нем — еще больше нового!

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРЕДИНЕ МАРТА

Выбор героев

После обновления в середине марта герои больше не будут призываться случайным образом. Вместо этого вы сможете выбрать именно того героя, которого хотите!

Фрагменты героев в этой системе теперь будут называться монетами героев.

Монеты героев

Монеты героев позволят открыть героя по вашему выбору! Когда вы накопите 200 монет героев, откройте вкладку «Волшебные предметы» и найдите раздел «Герои». Там вы сможете решить, на какого героя потратить монеты.

Количество монет героев будет ограничено 200, так что призывайте нового героя при первой же возможности! Лишние монеты героев будут конвертироваться в кристаллы из расчета один кристалл за одну монету.

Получите героя бесплатно!

С выходом обновления вы также сможете разблокировать героя бесплатно! Каждый игрок получит 200 монет героев, чтобы выбрать того, кто достоин вступить в команду.

Не переживайте, если ваше хранилище заполнено. Эти монеты превысят его обычную вместимость и помогут получить следующего героя быстрее.

Если вы уже открыли героев, у вас будет 3 месяца, чтобы забрать монеты после мартовского обновления. Если вы только начинаете свой путь, то получите 200 монет героев по достижении 5-й арены.

Мы знаем, что запуск этой функции не был идеальным, поэтому мы хотим дать вам возможность поиграть любимым героем — или хотя бы тем, кто приглянулся вам последним!

Уменьшение количества ячеек для колоды

Мы изучили отзывы, сопоставили данные, провели много игровых тестов и пришли к выводу, что нам стоит уменьшить количество особых ячеек для колод с четырех до трех. Это изменение затронет колоды на пути к славе, в рейтинговом режиме и в испытаниях. Теперь вам будут доступны следующие особые ячейки:

1 ячейка для эволюции,

1 ячейка для героя,

1 ячейка-джокер.

Что за ячейка-джокер? Ячейка-джокер позволит активировать эволюцию, героя или чемпиона по вашему выбору!

Наша цель — сохранить гибкость при создании колод и одновременно устранить неудобства, присущие текущей конфигурации из четырех ячеек.

Прочие изменения и улучшения

Сезонные счастливые сундуки на время исчезнут, но прежде чем это случится, мы хотим сделать особый подарок — мы добавим в игру счастливые сундуки в честь годовщины, в которых будут находиться только элементы оформления! Вас ждут эмодзи, знамена и скины для башен, вышедшие с января 2025 года и до настоящего времени!

Теперь события с целями можно продолжать, не возвращаясь к событию между сражениями.

Теперь на каждой странице с информацией о карте есть кнопка, которая показывает ее характеристики на 11-м уровне.

Новости теперь располагаются в меню, доступном при нажатии на кнопку в виде трех полосок, рядом с настройками.

Подбор противников в сезонных игровых режимах больше не требует наличия у вас готовой колоды для пути к славе.

Воины больше не меняют фланг при уничтожении вражеской башни принцессы.

У призрачных скелетов из эволюции армии скелетов больше нет индикаторов уровня.

Теперь в магазине самоцветов видно, сколько самоцветов у вас есть.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Заряд Спарки больше не сбрасывается по истечении действия способности «Победная ухмылка» рыцаря-героя.

«Победная ухмылка» рыцаря-героя теперь действует на всадницу на баране и гоблинов-копейщиков, призываемых гоблином-гигантом.

Торнадо теперь может затянуть яйцо феникса и медитирующего монаха.

В турнире с мегавыбором карт императрица духов теперь появляется как в форме за три капли эликсира, так и в форме за шесть.

Страница информации о зеркале теперь корректно отображает легендарные и чемпионские карты низкого уровня.

Король скелетов теперь корректно собирает души, если размещен в левой ячейке колоды с двумя чемпионами или героями.

Обязательно оставляйте свои комментарии и отзывы на наших страницах в социальных сетях! Мы всегда рады узнать ваше мнение и услышать предложения, так что заглядывайте на сервер в Discord, страницу в Reddit (информация на английском языке) или на другие платформы и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale