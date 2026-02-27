Мартовское обновление 2026
Добро пожаловать на десятую годовщину Clash Royale! Целых десять лет вы сражались со своими воинами плечом к плечу, побеждали, проигрывали и становились сильнее, чтобы пройти путь славы и бросить вызов лучшим из лучших. В сегодняшнем и следующих обновлениях мы предлагаем отпраздновать ваши успехи в новых событиях и опробовать значительные изменения в игровом процессе.
Мы внимательно прислушиваемся к вашим отзывам о героях, наградах и прогрессии, и благодарны за ваше мнение! Часть из того, о чем мы недавно рассказывали в статье о будущих изменениях, вступит в силу уже сегодня, а остальное появится в игре в марте. Добавление новых эволюций и карт потребует больше времени, но мы про них не забыли! Полный список нововведений ждет вас в разделе «Изменения и улучшения».
КРАТКО — в честь бесчисленных часов, проведенных вами на арене, мы добавляем в Clash Royale много новинок и улучшений:
новые герои: варварская бочка и магический лучник;
событие с альбомом;
событие сообщества «День рождения короля»;
глобальные турниры возвращаются;
вкладка «Общение»:
быстрая игра: дружеский бой начинается мгновенно;
добавляйте новых друзей;
4 новые арены на пути к славе;
изменения и улучшения:
23 февраля:
теперь герои открываются на 5-й арене;
меньше дубликатов максимального уровня в счастливых сундуках;
2 марта:
больше фрагментов героев в Pass Royale;
еще больше вариантов наград в Pass Royale;
середина марта:
теперь вы сами выбираете героев — никаких больше повторов или случайностей;
монеты героев (раннее фрагменты героев);
получите героя бесплатно;
переработка ячеек в колоде: 1 эволюция, 1 герой и 1 ячейка-джокер;
прочие изменения;
исправление ошибок.
Да начнется праздник!
НОВЫЕ ГЕРОИ
Варварская бочка-герой
Способность «Второй прокат»
Скажите этому герою «катись отсюда», и он так и сделает. Активируйте способность варварской бочки-героя, чтобы она (во второй раз!) прокатилась по своему флангу и получила еще один шанс разобраться с врагами.
Магический лучник-герой
Способность «Тройная угроза»
Нажмите на кнопку способности, чтобы магический лучник создал приманку, отскочил назад, а при следующей атаке сделал тройной выстрел. Это отличный способ завоевать уважение в лесной банде!
Магический лучник-герой станет БЕСПЛАТНОЙ наградой за завершение предстоящего события с альбомом. Подробности о событии с альбомом читайте в следующем разделе.
СОБЫТИЕ С АЛЬБОМОМ
Встречайте новое красочное событие с альбомом!
Получайте драгоценные элементы исторических картин, собирайте изображения лучших моментов Clash Royale за последние десять лет и получайте замечательные награды, включая главный приз: магического лучника-героя.
Так что же это за событие?
Событие с альбомом — это временное сезонное событие, в рамках которого вам предстоит собирать изображения лучших моментов из истории Clash Royale.
Альбом состоит из нескольких сцен. Каждая сцена представляет собой картину, вдохновленную одним из ярких событий за последние десять лет.
Однако в начале события эти картины не завершены. Вот для чего вам и нужно собирать элементы!
Что такое элементы?
Элементы — это отдельные части сцены. Каждая сцена состоит из 9 элементов. Как только вы соберете все элементы сцены, вам откроете картину полностью. За каждую завершенную картину вы получите приз!
Элементы бывают двух типов:
случайный элемент: вы получите один случайный элемент или дубликат;
уникальный элемент: вы гарантированно получите один новый элемент (если вы еще не завершили альбом).
Элементы бывают четырех видов редкости:
Обычный
Редкий
Эпический
Легендарный
Ваша цель — собрать все элементы каждой из сцен.
Как заработать эти элементы?
Их можно получить следующими способами**:**
в ежедневных наградах за бой (до 4 штук в день);
в событиях;
в путешествии клана;
в магазине;
воспользовавшись особыми предложениями.
Что, если я получу дубликат?
Если вы получите элемент, который у вас уже есть, он превратится в дубликат.
Не волнуйтесь, дубликаты все равно помогут вам достичь цели!
Каждый дубликат заполняет шкалу прогресса уникальных элементов. Количество добавляемого прогресса зависит от редкости дубликата:
|Элемент
|Дубликаты
|Обычный
|2
|Редкий
|3
|Эпический
|4
|Легендарный
|5
Когда шкала заполнится, вы автоматически получите уникальный элемент! Лишний прогресс переносится на следующую шкалу, так что вы ничего не потеряете!
Как мне завершить альбом?
Завершите все 9 сцен, и вы заполните альбом целиком! Заполненный альбом позволит вам получить главный приз, в который входят:
магический лучник-герой;
эмодзи «Магический лучник-герой»;
скин для башни в честь годовщины.
Вот как работает прогрессия:
1. Собирайте элементы.
2. Завершайте сцены.
3. Завершите целый альбом.
4. Получите главный приз!
Где мне найти альбом?
Вы можете найти событие с альбомом, нажав кнопку события на главном экране.
Что будет, если я завершу весь альбом слишком быстро?
Вы сможете зарабатывать элементы даже после того, как завершите альбом, но вместо прогресса в событии вы будете получать дополнительные награды в зависимости от типа открытого ящика с элементами.
Так что награды и дальше будут течь к вам полноводной рекой!
ПРАЗДНОВАНИЕ ГОДОВЩИНЫ
Какой же день рождения без подарков?
Его Королевское Величество издал указ! Двадцать воинов, которых вы выбрали своими любимыми, приглашены на грандиозный праздник по случаю дня рождения короля, и каждый из них принесет свой уникальный подарок.
Король хотел оставить все их себе... Но он знает, что подарками нужно делиться, так что вам тоже кое-что достанется!
Каждый день с 2 по 11 марта вы сможете голосовать за то, какой подарок хотите открыть следующим. У вас будет 10 дней, 10 подарков и 10 возможностей узнать, что вам приготовили ваши любимые воины. Помните, что вы получите подарки только за те дни, в которые участвовали в голосовании.
Приглашения отправлены. Подарки ждут. Осталось узнать, какой вы откроете первым?
Глобальные турниры возвращаются
Глобальные турниры вернулись обновленными!
Мы знаем, как вы скучали по глобальным турнирам, и постарались сделать так, чтобы они удачно вписались в игру с учетом всех недавних изменений. Соревновательная основа никуда не делась, но нам хотелось немного освежить знакомый формат.
Попасть в глобальный турнир теперь можно напрямую через переключатель режимов игры!
Новые глобальные турниры
Вы сразу заметите, что теперь глобальные турниры гораздо больше похожи на испытания. Мы обновили их структуру и визуальный дизайн, чтобы сделать их интуитивно понятнее и более согласованными друг с другом.
Глобальные турниры останутся напряженными временными событиями и будут проводиться не реже одного раза в сезон, но не всегда в одном и том же формате. Вас ждут разные игровые режимы, награды и даже правила.
Мы начнем с особого турнира в честь годовщины, который пройдет 27 марта!
Как работают глобальные турниры
Основные правила не изменились:
участники сражаются до пяти поражений, после чего выбывают из турнира;
за каждую победу вы будете получать приз, пока не пройдете весь путь наград до конца;
вы сможете продолжить участие в турнире, если пройдете путь наград, не потерпев пяти поражений. Однако в этом случае вы будете сражаться уже не за награды, а за место в списке лидеров. Чем больше побед вы одержите, тем выше будет ваше место в турнирной таблице!
Даже если награды закончились, соревнование все равно продолжается!
Что изменилось?
Хотя основные правила остались прежними, вас ждет ряд изменений:
как и другие игровые режимы, глобальные турниры больше не будут открываться с уровнем короля. Теперь они становятся доступны на 3-й арене, что позволяет игрокам раньше включиться в происходящее в игре;
теперь для составления колод в глобальных турнирах вы можете использовать только имеющиеся у вас карты. Карты по-прежнему остаются на 11-м уровне;
мы также обновили систему наград. Мы убрали бонусные награды, которые раньше приходилось открывать за кристаллы. Теперь каждую награду в турнире можно получить только за победы;
список лидеров также претерпел изменения:
если вы не вошли в число 10 000 лучших игроков, ваша позиция будет отображаться в процентах;
когда вы достигнете топа из 10 000 лучших игроков, вы сможете увидеть точное место в списке;
а если вы сможете стать одним из 1000 лучших игроков, то заработаете место в зале славы, где представлены только лучшие из лучших.
Мы знаем, что много игроков используют турниры как возможность опробовать новые стратегии. Однако отсутствие ограничений также открывало возможности для создания нескольких учетных записей и многократного переигрывания турниров, что снижало значимость списка лидеров. Мы хотим, чтобы соревнования были справедливыми для всех.
Мы продолжим следить за вашими отзывами и работать над тем, чтобы глобальные турниры оставались значимым и интересным событием.
А что насчет значков?
Значки тоже вернутся, но есть нюанс:
если вы сможете пройти путь наград до конца, то получите легендарный значок;
если вы сумеете стать одним из 1000 лучших игроков, то получите престижный чемпионский значок.
Но это еще не все! Победа в нескольких глобальных турнирах улучшит ваши значки и повысит их уровень, что станет демонстрацией вашего мастерства.
ВКЛАДКА «ОБЩЕНИЕ»
Благодаря новой вкладке «Общение» вам станет удобнее переписываться с товарищами по клану, устраивать дружеские бои и добавлять друзей!
Быстрая игра
Мгновенно начать бой с другом стало еще проще! Отсканируйте QR-код быстрой игры другого игрока, чтобы начать с ним дружеский бой. Вы также сможете играть в разных режимах: 1 на 1, «Тройной эликсир», «Внезапная смерть» и других!
Приготовьте колоду, нажмите кнопку «Быстрая игра» или отсканируйте код и узнайте, кто из вас сильнее! Все матчи быстрой игры ограничены 11-м уровнем.
Добавление друзей
Чтобы добавить друга в игре, отправьте ему ссылку или попросите отсканировать QR-код. Если вы добавите человека в друзья, вам будет проще объединиться с ним или сразиться в дружеском матче.
Но что, если вы все время кому-то проигрываете? Или ваш друг спамит приглашениями? Не переживайте: удалять друзей из списка можно так же, как раньше.
Внимание! Коды и ссылки действуют в течение 12 часов после того, как вы откроете всплывающее окно в первый раз.
РАСШИРЕННЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ
На пути к славе скоро появятся 4 новые арены, что расширит прогрессию и добавит на ваш путь к 14 000 трофеев новые рубежи с наградами.
Больше рубежей = больше наград
Награды новых арен включают еще один 5-звездный счастливый сундук и 5-звездный ящик эволюции в самом конце пути к славе!
Новые арены и требования к количеству трофеев
|Арена
|Требование к количеству трофеев
|29-я арена
|12 000
|30-я арена
|12 500
|31-я арена
|13 000
|32-я арена
|13 500
Разблокировка рейтингового режима
Как и после предыдущего расширения пути к славе, условия разблокировки рейтингового режима будут подстраиваться под ваш прогресс.
Количество необходимых для рейтингового режима трофеев будет меняться в течение следующих сезонов:
март: 12 000 трофеев;
апрель: 12 500 трофеев.
Благодаря этому рейтинговый режим и дальше будет соответствовать общему прогрессу игроков на пути к славе.
ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
Мы вас услышали! В следующем сезоне вас ждет еще больше изменений...
ИЗМЕНЕНИЯ 23 ФЕВРАЛЯ
Герои становятся доступны на 5-й арене
С выходом этого обновления ваша первая и единственная ячейка для героя станет доступна на 5-й арене. Когда система разблокировки изменится в середине марта (подробности чуть ниже), достижение 5-й арены наградит вас 200 фрагментами героев. Вы сможете выбрать своего первого бесплатного героя, который поможет вам продвигаться на пути к славе.
Герои появились в коллекции недавно, так что мы хотим сделать их доступнее для новых игроков, которые иначе бы еще долго не смогли ими обзавестись.
Меньше дубликатов максимального уровня в счастливых сундуках
Мы также улучшим счастливые сундуки, чтобы награды в них лучше соответствовали вашим потребностям. Вот что вам нужно знать:
если у вас в коллекции менее 60 карт максимального уровня, вы не будете получать копии ваших карт максимального уровня;
если у вас более 60 карт максимального уровня, вероятность выпадения карт максимального уровня снижается на 90%.
Если у вас достаточно копий карты, чтобы улучшить ее до максимального уровня, но вы этого еще не сделали, такая карта все равно будет учитываться при подсчете количества карт максимального уровня. Это также относится и к воинам для башни.
Благодаря этому изменению открывать счастливые сундуки станет приятнее, поскольку в них реже будут попадаться ненужные карты. Это также помогает прогрессу, поскольку исключает шанс получить кристаллы, пока большая часть вашей коллекции не достигнет максимального уровня.
ИЗМЕНЕНИЯ 2 МАРТА
Больше фрагментов героев в Pass Royale
Мы приняли к сведению отзывы о том, что количество получаемых фрагментов из ящиков героев слишком случайно. Теперь вместо ящиков героев в Pass Royale вы будете получать их фрагменты. Доступное в сезоне количество фрагментов героев будет известно заранее.
Начиная с марта все сезонные фрагменты героев будут доступны в бесплатном пропуске, так что получить их будет проще, чем раньше. Отныне сезонный пропуск будет всегда включать 75 фрагментов героев .
Дополнительные фрагменты можно будет иногда получить в событиях.
Еще больше выбора в Pass Royale!
Со следующего сезона улучшенный пропуск больше не будет делиться на две отдельные версии. Теперь все игроки получат доступ к одному и тому же пропуску с некоторыми изменениями.
Самым большим изменением стала возможность выбора наград на некоторых уровнях:
теперь на первом уровне вы сможете выбирать из четырех разных вариантов наград;
на других уровнях с выбором у вас будет два разных варианта.
Например, если вам не нужно золото, вы сможете выбрать что-то еще — скажем, случайные карты вместо ящика с золотом. Это позволит вам управлять прогрессом и предоставит именно ту награду, в которой вы больше всего нуждаетесь.
Но это еще не все. Вас ждет еще одно обновление в середине марта, а в нем — еще больше нового!
ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРЕДИНЕ МАРТА
Выбор героев
После обновления в середине марта герои больше не будут призываться случайным образом. Вместо этого вы сможете выбрать именно того героя, которого хотите!
Фрагменты героев в этой системе теперь будут называться монетами героев.
Монеты героев
Монеты героев позволят открыть героя по вашему выбору! Когда вы накопите 200 монет героев, откройте вкладку «Волшебные предметы» и найдите раздел «Герои». Там вы сможете решить, на какого героя потратить монеты.
Количество монет героев будет ограничено 200, так что призывайте нового героя при первой же возможности! Лишние монеты героев будут конвертироваться в кристаллы из расчета один кристалл за одну монету.
Получите героя бесплатно!
С выходом обновления вы также сможете разблокировать героя бесплатно! Каждый игрок получит 200 монет героев, чтобы выбрать того, кто достоин вступить в команду.
Не переживайте, если ваше хранилище заполнено. Эти монеты превысят его обычную вместимость и помогут получить следующего героя быстрее.
Если вы уже открыли героев, у вас будет 3 месяца, чтобы забрать монеты после мартовского обновления. Если вы только начинаете свой путь, то получите 200 монет героев по достижении 5-й арены.
Мы знаем, что запуск этой функции не был идеальным, поэтому мы хотим дать вам возможность поиграть любимым героем — или хотя бы тем, кто приглянулся вам последним!
Уменьшение количества ячеек для колоды
Мы изучили отзывы, сопоставили данные, провели много игровых тестов и пришли к выводу, что нам стоит уменьшить количество особых ячеек для колод с четырех до трех. Это изменение затронет колоды на пути к славе, в рейтинговом режиме и в испытаниях. Теперь вам будут доступны следующие особые ячейки:
1 ячейка для эволюции,
1 ячейка для героя,
1 ячейка-джокер.
Что за ячейка-джокер? Ячейка-джокер позволит активировать эволюцию, героя или чемпиона по вашему выбору!
Наша цель — сохранить гибкость при создании колод и одновременно устранить неудобства, присущие текущей конфигурации из четырех ячеек.
Прочие изменения и улучшения
Сезонные счастливые сундуки на время исчезнут, но прежде чем это случится, мы хотим сделать особый подарок — мы добавим в игру счастливые сундуки в честь годовщины, в которых будут находиться только элементы оформления! Вас ждут эмодзи, знамена и скины для башен, вышедшие с января 2025 года и до настоящего времени!
Теперь события с целями можно продолжать, не возвращаясь к событию между сражениями.
Теперь на каждой странице с информацией о карте есть кнопка, которая показывает ее характеристики на 11-м уровне.
Новости теперь располагаются в меню, доступном при нажатии на кнопку в виде трех полосок, рядом с настройками.
Подбор противников в сезонных игровых режимах больше не требует наличия у вас готовой колоды для пути к славе.
Воины больше не меняют фланг при уничтожении вражеской башни принцессы.
У призрачных скелетов из эволюции армии скелетов больше нет индикаторов уровня.
Теперь в магазине самоцветов видно, сколько самоцветов у вас есть.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Заряд Спарки больше не сбрасывается по истечении действия способности «Победная ухмылка» рыцаря-героя.
«Победная ухмылка» рыцаря-героя теперь действует на всадницу на баране и гоблинов-копейщиков, призываемых гоблином-гигантом.
Торнадо теперь может затянуть яйцо феникса и медитирующего монаха.
В турнире с мегавыбором карт императрица духов теперь появляется как в форме за три капли эликсира, так и в форме за шесть.
Страница информации о зеркале теперь корректно отображает легендарные и чемпионские карты низкого уровня.
Король скелетов теперь корректно собирает души, если размещен в левой ячейке колоды с двумя чемпионами или героями.
Обязательно оставляйте свои комментарии и отзывы на наших страницах в социальных сетях! Мы всегда рады узнать ваше мнение и услышать предложения, так что заглядывайте на сервер в Discord, страницу в Reddit (информация на английском языке) или на другие платформы и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale