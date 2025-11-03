Мы исправили ошибку, из-за которой золотой рыцарь мог бесконечно преследовать удаляющегося от него воина. Раньше он начинал подготовку к рывку, а затем выдерживал паузу в 200 миллисекунд, прежде чем совершить его. Если за это время противник уходил за пределы дальности рывка, золотой рыцарь продолжал его преследовать. Мы сокращаем задержку до 50 миллисекунд, так что теперь золотому рыцарю будет значительно проще сделать рывок к уходящему воину.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale