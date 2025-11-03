Ноябрьские изменения баланса
3 ноября
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Скорость появления: 1,9 с. → 2,1 с. (+11 %).
Хижина гоблинов доминирует во многих типах колод, вытесняя из меты другие здания как лучшая карта для контроля. Мы снижаем скорость появления гоблинов-копейщиков, чтобы она была менее эффективна в обороне и дала возможность проявить себя другим зданиям.
Сборщик эликсира
Скорость производства: 12 → 13 (+8 %).
Время жизни: 1 м. 26 с. → 1 м. 33 с. (+8 %).
В связи с переработкой трех мушкетеров и постепенным ростом популярности сборщика эликсира мы приняли решение ослабить эту карту. Наша цель — сделать так, чтобы три мушкетера не всегда полагались исключительно на сборщик эликсира.
Стенобои
Урон: 391 → 350 (-10 %).
Эволюция стенобоев
Урон (бегун): 197 → 184 (-6 %).
В последнее время стенобои взрывают не только стены — они слишком универсальны для карты за 2 капли эликсира, особенно в своей эволюционировавшей форме. Мы уменьшаем их урон, чтобы защищаться от них было менее болезненно и чтобы их общая сила соответствовала другим недорогим стратегиям победы.
Эволюция королевского призрака
Урон солдат-призраков по области: 261 → 133 (-49 %).
Эволюция королевского призрака доминировала на арене, а его солдаты-призраки наносили не менее сильные удары, чем он сам. Теперь они будут наносить урон, равный их урону при появлении, а не силе атаки королевского призрака.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Разбойники
Урон разбойников: 204 → 217 (+6 %).
В плане нанесения урона разбойник слишком зависел от разбойниц, так что для карты за 5 капель эликсира разбойники были чрезмерно уязвимы для заклинаний. Мы усиливаем разбойника, чтобы он мог постоять за себя, даже когда разбойниц нет рядом.
Феникс
Здоровье возрожденного феникса: 842 → 1052 (+25 %).
Урон возрожденного феникса: 174 → 217 (+25 %).
Чтобы феникс отличался от других летающих воинов, мы сосредоточились на улучшении его механики возрождения. У возрожденного феникса теперь будут те же характеристики, что и у оригинального.
Императрица духов (земля)
Здоровье: 1134 → 1244 (+10 %).
Летающая форма императрицы духов достаточно хорошо сбалансирована, но вот ее наземная форма отбивала желание использовать эту карту. Мы увеличиваем здоровье наземной формы, чтобы она могла лучше противостоять контратакам.
Маленький принц
Урон охранницы: 202 → 217 (+8 %).
Изменения чемпионского цикла в последнем сезоне не слишком хорошо повлияли на маленького принца. Мы усиливаем урон его охранницы, чтобы помочь ему встать на ноги.
Эволюция гоблинского бура
Количество гоблинов при уходе под землю: 1 → 2 (+100 %).
Эволюция гоблинского бура показывает более плохие результаты по сравнению с другими эволюциями, и обычный бур часто оказывается надежнее. Чтобы повысить его атакующий потенциал, мы отменяем предыдущее ослабление и возвращаем второго гоблина, который появляется, когда бур впервые уходит под землю. Мы также исправили ошибку, из-за которой гоблины, появляющиеся после каждого ухода под землю, направлялись к башням.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 🐛
Золотой рыцарь
Снижена задержка перед рывком: 0,2 с. → 0,05 с. (-75 %).
Мы исправили ошибку, из-за которой золотой рыцарь мог бесконечно преследовать удаляющегося от него воина. Раньше он начинал подготовку к рывку, а затем выдерживал паузу в 200 миллисекунд, прежде чем совершить его. Если за это время противник уходил за пределы дальности рывка, золотой рыцарь продолжал его преследовать. Мы сокращаем задержку до 50 миллисекунд, так что теперь золотому рыцарю будет значительно проще сделать рывок к уходящему воину.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale