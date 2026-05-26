Обновление июня 2026 года
В этом сезоне вас ждет захватывающий новый контент: новая эволюция, новый герой, новый игровой режим, ряд изменений, которые облегчат продвижение в игре всем игрокам, возвращение переработанного сезонного пути к славе и многое другое! Ниже перечислено все, что ждет вас в обновлении:
новая эволюция: принцесса;
новый герой: надгробие;
новый режим: «Гамбит принцессы»;
новое событие: «Победный забег»;
изменения в системе продвижения: уровни коллекции, мастерство и многое другое;
возвращение сезонного пути к славе после переработки;
прочие изменения и улучшения.
Вас ждет куча костей... простите, новостей, так что не будем терять времени!
НОВЫЕ ЭВОЛЮЦИЯ И ГЕРОЙ
Эволюция принцессы
Ничто так не пробуждает эволюцию в достойных представителях королевской семьи, как ледяная тундра далекого севера.
С первой и каждой третьей атакой эволюция принцессы выпускает ледяную стрелу, которая замедляет ближайших врагов. Когда принцессу побеждают, ее стрелы падают на землю, оставляя ледяную область, которая замедляет вражеских воинов.
Чтобы разблокировать эволюцию принцессы, нужно собрать фрагменты эволюции или воспользоваться улучшенным Pass Royale.
Надгробие-герой
Способность: царственное возрождение
Вы когда-нибудь задумывались, что за роковая женщина способна убедить мертвых вновь вступить в бой?
Нажмите на кнопку способности надгробия-героя, чтобы призвать владычицу гробниц. Она атакует здания и выглядит при этом по-настоящему ужасающе. Учтите, что ваше надгробие при этом будет уничтожено. Будьте готовы потерять здание, прежде чем использовать эту способность, требующую 6 единиц эликсира.
Надгробие-героя можно разблокировать бесплатно вместе с другими предметами с базара нежити, который станет доступен в новом сезоне.
ГАМБИТ ПРИНЦЕССЫ
Ни колод, ни королей. Только вы освоились с циклом карт и активацией башни короля, как мы опять все поменяли!
«Гамбит принцессы» — это настоящее испытание вашей реакции и скорости адаптации! В этом режиме используется 40 карт, которые становятся доступны вам в случайном порядке. Скорее всего, одна и та же карта не повторится дважды, поэтому постарайтесь максимально эффективно использовать каждую. Подбор противников происходит так же, как и на «Пути к славе», и все карты, уровни и формы берутся из личной коллекции игрока.
В начале каждого матча вы увидите, какие карты появятся в эволюционировавшей или героической форме. Карты с эволюцией не придется использовать несколько раз, чтобы активировать их эволюционировавшую форму — она будет активна с самого начала!
Здесь также действует режим внезапной смерти — на поле будет всего две башни принцесс, и победит игрок, который первым сумеет разрушить одну из них!
СОБЫТИЕ «ПОБЕДНЫЙ ЗАБЕГ»
Побеждайте! Стремитесь к вершине! Получайте награды!
Благодаря новому событию «Победный забег» каждая победа в сражении приносит вам еще больше наград!
Просто сражайтесь в любом режиме так же, как и всегда, и продвигайтесь вперед с каждой победой. При этом поражения будут отнимать у вас жизни. Постарайтесь продержать серию побед как можно дольше, чтобы извлечь из этого события как можно больше пользы!
В этом событии у вас будет 3 жизни. Не переживайте, потраченные жизни можно вернуть! Если они закончатся, у вас будет два варианта: вернуться к последней контрольной точке или потратить кристаллы, чтобы продолжить игру с того места, где вы остановились; в обоих случаях ваши жизни полностью восстановятся. Еще одну жизнь можно получить, улучшив Pass Royale.
Через каждые несколько побед вы достигаете контрольной точки, где получаете все более ценные награды по мере продвижения. Контрольная точка позволяет сохранить достигнутый прогресс и восстанавливает потерянные жизни.
Это событие будет доступно в течение ограниченного времени и может появиться во время сезона несколько раз, так что следите за новостями на экране боя!
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОДВИЖЕНИЯ
Но если вы ее пропустили, вот краткое изложение.
Вам кажется, что в последнее время ваш прогресс замедлился или вы вообще стоите на месте? Забудьте о таких мыслях! Мы убрали из игры опыт и путь короля. На смену им пришли уровни коллекции! Система уровней коллекции — простой и прозрачный способ отслеживать свой прогресс.
Что представляют собой уровни коллекции? Просто сложите уровни всех ваших карт, прибавьте 5 за каждую эволюцию и героическую форму, и вы получите уровень вашей коллекции. Каждое улучшение карты повышает уровень вашей коллекции на один вне зависимости от редкости карты.
Какие награды можно получить с ростом уровня коллекции? Поскольку уровней стало больше, вы будете чаще получать награды за разблокировку и улучшение карт. Первую награду вы получите при достижении 20-го уровня коллекции и будете зарабатывать новые за каждые 10 уровней. А как только ваша коллекция достигнет 1500-го уровня, вы начнете получать награды за каждые пять уровней.
Чем выше уровень вашей коллекции, тем чаще вы будете получать награды.
Как это скажется на уровне моей башни короля? Благодаря этому улучшению уровень вашей башни короля останется тем же или повысится. Подробнее о том, как эти перемены затронут уровень вашей башни короля, можно найти в уже упомянутой статье.
А мастерство тоже изменится? Конечно! Мастерские задания станут проще. Теперь за выполнение заданий вы будете получать только золото, причем в большем количестве, чем раньше. Если на момент выхода обновления вы будете находиться в процессе выполнения задания и достигнете нового уровня, то сразу получите вознаграждение.
Если вы переживаете насчет того, что из системы мастерства исчезнут такие награды, как кристаллы и карты-джокеры, спешим вас успокоить! Теперь их можно получить за уровни коллекции. Таких наград стало больше, и с повышением уровня карт вы будете получать их гораздо чаще!
Награды в честь запуска новой системы
Чтобы отпраздновать новшества, все игроки получат награды, которые будут зависеть от уровня их коллекции в день выхода обновления.
|Уровень коллекции
|Кристаллы
|5-звездные волшебные счастливые сундуки
|Знамена
|Скин для башни
|20–200
|500
|1
|201–400
|750
|1
|401–600
|1000
|1
|601–800
|1500
|1
|801–1000
|2000
|1
|1
|1001–1200
|2500
|1
|2
|1201–1400
|3000
|1
|3
|1401–1600
|3500
|2
|4
|1601–1800
|4000
|2
|5
|1801–2000
|4500
|3
|6
|2001+
|5000
|3
|6
|1
При первом запуске игры после выхода обновления будет подсчитан уровень вашей коллекции карт.
Чтобы заранее определить уровень своей коллекции, сложите уровни всех своих карт и прибавьте 5 за каждую эволюцию и героическую форму.
Остались вопросы об изменениях системы продвижения, описанных в этом разделе? Не переживайте! Подробнее о продвижении, уровнях коллекции и изменениях в системе мастерства можно прочитать в отдельной статье.
НОВЫЕ СЕЗОННЫЕ АРЕНЫ
Сезонный путь к славе не просто возвращается — мы разделили его на два!
После прохождения пути к славе вы попадете на сезонную арену I, которая осталась такой же простой, как раньше: зарабатывайте трофеи, чтобы продвигаться вперед, играйте любой понравившейся колодой и открывайте награды.
Ваши навыки и знания подвергнутся серьезному испытанию... Но самое интересное начнется, когда вы перейдете на сезонную арену II! На этом этапе вам станут недоступны 8 карт, с помощью которых вы побеждали на сезонной арене I чаще всего. Испытайте новые карты и стратегии, чтобы достичь вершины и покорить арену.
Чтобы ваша вторая колода была готова к испытанию, на сезонной арене II все ваши карты будут как минимум 15-го уровня. Благодаря этому вы сможете пустить в дело больше карт, не опасаясь соперников с картами гораздо более высокого уровня.
Пройдя сезонный путь к славе до конца, вы можете продолжить игру, но больше наград не будет, а количество ваших трофеев останется прежним. Это отличное место, чтобы выйти из зоны комфорта и поэкспериментировать с новыми колодами, не опасаясь за свои трофеи или позицию в рейтинговом режиме. Трофеи здесь работают по тому же принципу, что и на пути к славе.
Пройдите сезонный путь к славе до конца, чтобы получить сезонный значок!
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
Награды для догоняющих*
Пропустили день, неделю или даже месяц? Или сели поиграть, но в порыве ярости закрыли игру после сокрушительного поражения? Если вы пропустили ежедневные награды за бой, часть из них будет ждать вас при возвращении. Они помогут наверстать упущенное! Просто играйте как обычно, и за следующую победу вы получите небольшой бонус. Впрочем, если вы хотите извлечь из ежедневных наград за бой максимальную выгоду, то не забывайте играть каждый день!
*Обратите внимание, что внедрение этой системы будет происходить поэтапно. Возможно, она станет доступна вам не сразу, но мы постараемся реализовать ее как можно быстрее.
Улучшения Pass Royale
Пропуск уровней за кристаллы
Не терпится получить все эти сладкие награды? Теперь в Pass Royale можно пропускать уровни за кристаллы! Цена зависит от того, сколько корон вам не хватает до следующего уровня. Одна корона равна 10 кристаллам.
Награды за серию*
За каждое последовательное улучшение Pass Royale вы будете получать волшебный счастливый сундук и кристаллы. Кроме того, вы получите бонус к уровню и сразу сможете забрать первые награды!
Если вы улучшите Pass Royale в середине сезона, бонус все равно сработает. Если вы улучшите его после прохождения пути наград, воспользоваться бонусом уже не получится. Награды за серию распространяются только на последовательную покупку пропусков. Иначе говоря, если вы решите не улучшать Pass Royale в течение одного сезона, то потом серию придется начать с начала.
*Обратите внимание, что награды за серию Pass Royale сейчас проходят тестирование. Они могут не появиться в вашей игре или отличаться от наград ваших друзей.
Мини-пропуск*
Вас не интересует Pass Royale, но вы хотите больше наград? Попробуйте мини-пропуск!
Как и Pass Royale, мини-пропуск разделен на бесплатный и улучшенный пути наград — только в миниатюре. Зарабатывайте короны, чтобы продвигаться в мини-пропуске и получать дополнительные награды. Все очень просто! Мини-пропуск — это ограниченный по времени путь с наградами, который будет доступен в течение примерно 5–7 дней. Успейте заработать и забрать награды, пока они доступны, иначе вы можете их упустить!
*Обратите внимание, что мини-пропуск сейчас проходит тестирование. Он может не появиться в вашей игре или отличаться от мини-пропуска ваших друзей.
Прочие изменения
Мы вернули возможность наблюдать за боями из списка лидеров глобального турнира!
Теперь вы можете добавлять в избранное любимые знамена. Как и в случае с эмодзи, они всегда будут находиться в начале списка.
Другие исправления и улучшения.
Но это еще не все! В июле вас ждут второй сезон режима Х.А.О.С. и новая карта, так что следите за новостями!
Просим и дальше делиться с нами отзывами и предложениями, поскольку они в значительной степени влияют на содержимое будущих обновлений. Следите за нашими соцсетями, чтобы быть в курсе всех новостей игры!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale