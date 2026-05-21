Нажмите на кнопку способности надгробия-героя, чтобы призвать владычицу гробниц. Она атакует здания и выглядит при этом по-настоящему ужасающе. Учтите, что ваше надгробие при этом будет уничтожено. Будьте готовы потерять здание, прежде чем использовать эту способность, требующую 6 единиц эликсира.

Надгробие-героя можно разблокировать бесплатно вместе с другими предметами с базара нежити, который станет доступен в новом сезоне.

ГАМБИТ ПРИНЦЕССЫ

Ни колод, ни королей. Только вы освоились с циклом карт и активацией башни короля, как мы опять все поменяли!

«Гамбит принцессы» — это настоящее испытание вашей реакции и скорости адаптации! В этом режиме используется 40 карт, которые становятся доступны вам в случайном порядке. Скорее всего, одна и та же карта не повторится дважды, поэтому постарайтесь максимально эффективно использовать каждую. Подбор противников происходит так же, как и на «Пути к славе», и все карты, уровни и формы берутся из личной коллекции игрока.

В начале каждого матча вы увидите, какие карты появятся в эволюционировавшей или героической форме. Карты с эволюцией не придется использовать несколько раз, чтобы активировать их эволюционировавшую форму — она будет активна с самого начала!

Здесь также действует режим внезапной смерти — на поле будет всего две башни принцесс, и победит игрок, который первым сумеет разрушить одну из них!