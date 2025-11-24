Skip to content
24 нояб. 2025 г.
Blog – Clash Royale

ОБНОВЛЕНИЕ «ТАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ»: ДЕКАБРЬ 2025 Г.

Новый месяц, новое «Тактическое объединение»! Встречайте обновление 24 ноября: праздничный сезон, боевая машина, модификаторы-здания и три новых мощных воина (шесть старых покинут режим). Кроме того, вас также ждут новые функции, особенности и скины.

Пора разобраться со снегом!

Новый правитель

Боевая машина

Способность «Мастер строительства»: в 1-м, 3-м, 5-м и 8-м раундах берет в бой случайное здание (от 1 до 4 звезд). Максимальный размер команды уменьшается на 1.

Главный строитель пересек океан, чтобы похвастаться своими умениями на арене!

СКИНЫ

Собирайте карты боевой машины на пути звездной стали, чтобы разблокировать два бесплатных скина и конфетти, которые доступны среди наград за уровень правителя:

  • машина-зебра,

  • машина-чертеж,

  • горящая бомба (конфетти правителя).

А в магазине «Тактического объединения» будет доступен скин «Машина-кузница». При покупке этого скина вы также получите и саму боевую машину, если еще на разблокировали ее на пути звездной стали.

Король Royale уже готовится к праздникам — скин «Король-Санта» можно будет приобрести за кристаллы.

NEW TROOPS

As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!

2-ELIXIR TROOPS

Мини-П.Е.К.К.А.

П.Е.К.К.А. и бруталист.

Сильный воин в легкой броне, который просто обожает блинчики.

Королевский гигант

Гигант и рейнджер.

Медленный и крепкий воин дальнего боя, корона на голове которого весит больше, чем его пушка.

ВОИНЫ ЗА 5 КАПЕЛЬ ЭЛИКСИРА

Монах

Ас и суперзвезда.

Создает щит, который отражает урон в нападающего и лечит монаха в течение короткого времени каждые несколько ударов.

ИЗМЕНЕНИЯ ВОИНОВ

Дорогу новому поколению! Следующие воины уходят на заслуженный отдых:

  • лучница,

  • подрывник,

  • рыцарь,

  • дракончик,

  • громовержец,

  • гигантский скелет.

Изменения особенностей воинов:

  • королева лучниц: мститель → рейнджер;

  • Электрогигант

    • электричество → гигант;

    • мститель → суперзвезда;

  • гоблинская машина: разрушитель → бруталист;

  • мушкетер: снайпер → суперзвезда;

  • П.Е.К.К.А.:

    • ас → П.Е.К.К.А.;

    • мститель → боец;

  • принцесса: рейнджер → снайпер;

  • король скелетов: разрушитель → бруталист;

  • валькирия: разрушитель → бруталист;

  • ведьма: мститель → суперзвезда;

  • колдун:

    • огонь → клан;

    • маг → снайпер.

Подробнее о новых особенностях читайте ниже!

НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Пришло время освоить новые навыки!

Гигант

Воины: королевский гигант, электрогигант.

Благодаря своим выдающимся размерам гиганты получают меньше урона:

  • 2 воина: -40 %.

П.Е.К.К.А.

Воины: мини-П.Е.К.К.А., П.Е.К.К.А.

Воины с этой особенностью наносят больше урона, а при уничтожении врага они волшебным образом исцеляются:

  • 2 воина: +30 % к урону, восстанавливают 30 % от максимального запаса здоровья.

Бруталист

Воины: мини-П.Е.К.К.А., валькирия, гоблинская машина, король скелетов.

Бруталисты получают прибавку к скорости атаки, помечая противника с каждым ударом. Получив 4 метки, цель теряет здоровье:

  • 2 воина: +30 %, -20 % от максимального запаса здоровья помеченной цели;

  • 4 воина: +60 %, -40 % от максимального запаса здоровья помеченной цели.

Суперзвезда

Воины: мушкетер, электрогигант, ведьма, монах.

В начале сражения шкала способности суперзвезд частично заполнена. У суперзвезд есть 50 % шанс применить способность повторно после использования:

  • 2 воина: 1/3;

  • 4 воина: 2/3.

Из режима временно выбывают следующие особенности:

  • мститель,

  • электричество,

  • огонь,

  • разрушитель,

  • маг.

НОВЫЕ МОДИФИКАТОРЫ

Мы долго готовились и наконец можем представить новый тип модификаторов в режиме «Тактическое объединение» — здания! Модификаторы-здания добавляют на вашу скамейку сооружения, которые можно разместить на поле боя. Однако, в отличие от воинов, которые могут свободно перемещаться, после размещения здания остаются на своем месте.

В остальном же они похожи на обычных воинов: у них есть дальность атаки, здоровье и возможность наносить урон. От таких же зданий на пути к славе их отличает следующее:

  • они не зависят от уровня карты в вашей коллекции;

  • они не теряют здоровье с течением времени (только когда их атакуют);

  • они не занимают место в команде и не учитываются при расчете урона по правителю в конце раунда.

Модификаторы декабрьского сезона

Здание: сборщик эликсира (бронзовая лига II)

Ваш любимый сборщик эликсира теперь производит золотой эликсир! Разместите сборщик на поле боя и смотрите, как он творит волшебство. Продавать его теперь необязательно.

Здание: тесла (серебряная лига I)

Наносит урон ближайшим целям и появляется, только когда враг входит в область действия.

Здание: арбалет (серебряная лига III)

Медленно заряжается, но быстро стреляет по врагу с самым низким уровнем здоровья.

Здание: мортира (золотая лига II)

Дальнобойное сооружение, которое наносит урон только самому дальнему врагу.

Здание: адская башня (алмазная лига)

Урон башни растет, пока она атакует одну и ту же цель.

В январе на пути звездной стали появится еще больше новых модификаторов!

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ

Мы прислушались к вашим отзывам и решили добавить в «Тактическое объединение» то, чего вы так ждали!

  • Эмодзи: хотите отпраздновать свою победу или похвалить проигравшего игрока за хорошее сражение? Теперь с помощью эмодзи вы сможете выразить свои эмоции и в «Тактическом объединении»!

  • Статистика сражения: вы можете смотреть статистику по каждому раунду в реальном времени — как вашу собственную, так и ваших соперников. Для этого нажмите на соответствующую иконку в левом нижнем углу под кнопкой эмодзи. Там вы сможете изучить статистику по таким показателям, как, например: нанесенный и полученный урон или количество восстановленного здоровья.

  • Приближение и отдаление: у вас будет возможность лучше рассмотреть поле боя или показатели воинов!

  • Теперь на вкладке «Коллекция» можно сортировать скины правителей по правителю и редкости.

Мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit и делитесь своими впечатлениями о том, что происходит в Clash Royale!

Продолжайте объединять и повелевать!

Команда Clash Royale