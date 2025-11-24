2 воина: 1/3;

4 воина: 2/3.

Из режима временно выбывают следующие особенности:

мститель,

электричество,

огонь,

разрушитель,

маг.

НОВЫЕ МОДИФИКАТОРЫ

Мы долго готовились и наконец можем представить новый тип модификаторов в режиме «Тактическое объединение» — здания! Модификаторы-здания добавляют на вашу скамейку сооружения, которые можно разместить на поле боя. Однако, в отличие от воинов, которые могут свободно перемещаться, после размещения здания остаются на своем месте.

В остальном же они похожи на обычных воинов: у них есть дальность атаки, здоровье и возможность наносить урон. От таких же зданий на пути к славе их отличает следующее: