ОБНОВЛЕНИЕ «ТАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ»: ДЕКАБРЬ 2025 Г.
Новый месяц, новое «Тактическое объединение»! Встречайте обновление 24 ноября: праздничный сезон, боевая машина, модификаторы-здания и три новых мощных воина (шесть старых покинут режим). Кроме того, вас также ждут новые функции, особенности и скины.
Пора разобраться со снегом!
Новый правитель
Боевая машина
Способность «Мастер строительства»: в 1-м, 3-м, 5-м и 8-м раундах берет в бой случайное здание (от 1 до 4 звезд). Максимальный размер команды уменьшается на 1.
Главный строитель пересек океан, чтобы похвастаться своими умениями на арене!
СКИНЫ
Собирайте карты боевой машины на пути звездной стали, чтобы разблокировать два бесплатных скина и конфетти, которые доступны среди наград за уровень правителя:
машина-зебра,
машина-чертеж,
горящая бомба (конфетти правителя).
А в магазине «Тактического объединения» будет доступен скин «Машина-кузница». При покупке этого скина вы также получите и саму боевую машину, если еще на разблокировали ее на пути звездной стали.
Король Royale уже готовится к праздникам — скин «Король-Санта» можно будет приобрести за кристаллы.
NEW TROOPS
As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!
2-ELIXIR TROOPS
Мини-П.Е.К.К.А.
П.Е.К.К.А. и бруталист.
Сильный воин в легкой броне, который просто обожает блинчики.
Королевский гигант
Гигант и рейнджер.
Медленный и крепкий воин дальнего боя, корона на голове которого весит больше, чем его пушка.
ВОИНЫ ЗА 5 КАПЕЛЬ ЭЛИКСИРА
Монах
Ас и суперзвезда.
Создает щит, который отражает урон в нападающего и лечит монаха в течение короткого времени каждые несколько ударов.
ИЗМЕНЕНИЯ ВОИНОВ
Дорогу новому поколению! Следующие воины уходят на заслуженный отдых:
лучница,
подрывник,
рыцарь,
дракончик,
громовержец,
гигантский скелет.
Изменения особенностей воинов:
королева лучниц: мститель → рейнджер;
Электрогигант
электричество → гигант;
мститель → суперзвезда;
гоблинская машина: разрушитель → бруталист;
мушкетер: снайпер → суперзвезда;
П.Е.К.К.А.:
ас → П.Е.К.К.А.;
мститель → боец;
принцесса: рейнджер → снайпер;
король скелетов: разрушитель → бруталист;
валькирия: разрушитель → бруталист;
ведьма: мститель → суперзвезда;
колдун:
огонь → клан;
маг → снайпер.
Подробнее о новых особенностях читайте ниже!
НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Пришло время освоить новые навыки!
Гигант
Воины: королевский гигант, электрогигант.
Благодаря своим выдающимся размерам гиганты получают меньше урона:
2 воина: -40 %.
П.Е.К.К.А.
Воины: мини-П.Е.К.К.А., П.Е.К.К.А.
Воины с этой особенностью наносят больше урона, а при уничтожении врага они волшебным образом исцеляются:
2 воина: +30 % к урону, восстанавливают 30 % от максимального запаса здоровья.
Бруталист
Воины: мини-П.Е.К.К.А., валькирия, гоблинская машина, король скелетов.
Бруталисты получают прибавку к скорости атаки, помечая противника с каждым ударом. Получив 4 метки, цель теряет здоровье:
2 воина: +30 %, -20 % от максимального запаса здоровья помеченной цели;
4 воина: +60 %, -40 % от максимального запаса здоровья помеченной цели.
Суперзвезда
Воины: мушкетер, электрогигант, ведьма, монах.
В начале сражения шкала способности суперзвезд частично заполнена. У суперзвезд есть 50 % шанс применить способность повторно после использования:
2 воина: 1/3;
4 воина: 2/3.
Из режима временно выбывают следующие особенности:
мститель,
электричество,
огонь,
разрушитель,
маг.
НОВЫЕ МОДИФИКАТОРЫ
Мы долго готовились и наконец можем представить новый тип модификаторов в режиме «Тактическое объединение» — здания! Модификаторы-здания добавляют на вашу скамейку сооружения, которые можно разместить на поле боя. Однако, в отличие от воинов, которые могут свободно перемещаться, после размещения здания остаются на своем месте.
В остальном же они похожи на обычных воинов: у них есть дальность атаки, здоровье и возможность наносить урон. От таких же зданий на пути к славе их отличает следующее:
они не зависят от уровня карты в вашей коллекции;
они не теряют здоровье с течением времени (только когда их атакуют);
они не занимают место в команде и не учитываются при расчете урона по правителю в конце раунда.
Модификаторы декабрьского сезона
Здание: сборщик эликсира (бронзовая лига II)
Ваш любимый сборщик эликсира теперь производит золотой эликсир! Разместите сборщик на поле боя и смотрите, как он творит волшебство. Продавать его теперь необязательно.
Здание: тесла (серебряная лига I)
Наносит урон ближайшим целям и появляется, только когда враг входит в область действия.
Здание: арбалет (серебряная лига III)
Медленно заряжается, но быстро стреляет по врагу с самым низким уровнем здоровья.
Здание: мортира (золотая лига II)
Дальнобойное сооружение, которое наносит урон только самому дальнему врагу.
Здание: адская башня (алмазная лига)
Урон башни растет, пока она атакует одну и ту же цель.
В январе на пути звездной стали появится еще больше новых модификаторов!
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
Мы прислушались к вашим отзывам и решили добавить в «Тактическое объединение» то, чего вы так ждали!
Эмодзи: хотите отпраздновать свою победу или похвалить проигравшего игрока за хорошее сражение? Теперь с помощью эмодзи вы сможете выразить свои эмоции и в «Тактическом объединении»!
Статистика сражения: вы можете смотреть статистику по каждому раунду в реальном времени — как вашу собственную, так и ваших соперников. Для этого нажмите на соответствующую иконку в левом нижнем углу под кнопкой эмодзи. Там вы сможете изучить статистику по таким показателям, как, например: нанесенный и полученный урон или количество восстановленного здоровья.
Приближение и отдаление: у вас будет возможность лучше рассмотреть поле боя или показатели воинов!
Теперь на вкладке «Коллекция» можно сортировать скины правителей по правителю и редкости.
Мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit и делитесь своими впечатлениями о том, что происходит в Clash Royale!
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale