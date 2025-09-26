ОБНОВЛЕНИЕ «ТАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ»: ОКТЯБРЬ 2025 Г.
Готовьтесь к новым сезонам «Тактического объединения»! Вас ждут правители из разных уголков королевства, яркие скины и еще больше персонажей на выбор. Пора пробиваться в алмазную лигу!
СБРОС СЕЗОНА
Готовы к обновлению? «Тактическое объединение» стало сезонным режимом — теперь с каждым ежемесячным обновлением ваша звездная сталь (трофеи режима «Тактическое объединение») и прогресс будут сбрасываться. Каждый новый сезон «Тактического объединения» начинается за неделю до нового сезона Clash Royale и приносит с собой новые награды и контент — правителей, модификаторы, скины и многое другое!
Также вы получите значок режима «Тактическое объединение», который покажет всем, какой лиги вы достигли, а также вашу преданность хаосу объединения!
Следующий сезон начнется 29 сентября — будьте готовы!
НОВЫЕ ПРАВИТЕЛИ И СКИНЫ
В октябре и ноябре ареной будут повелевать новые правители, но не переживайте — все правители и скины, разблокированные в предыдущих сезонах, останутся в вашей коллекции навсегда.
Королева гоблинов (октябрь)
Зеленый триумф: при победе над вражеским воином вы с вероятностью 40 % получите гоблина.
Королева гоблинов возвращается! В прошлом году ей так понравилось путешествовать, что она пересекла Изумрудное море, чтобы присоединиться к другим правителям на арене «Тактического объединения».
Эликсирный лун (ноябрь)
Вечная весна: получайте по 1 капле эликсира каждый раунд. Количество участников команды увеличивается на 1.
Да здравствует повелитель золотого эликсира! Эликсирный лун наконец-то пробудился ото сна, чтобы сразиться на арене... но до ноября он будет разминаться!
Новые скины
Помимо бесстрашных новых правителей, вы можете получить скины и конфетти (визуальные эффекты атаки) за повышение уровня правителей с помощью карт с пути звездной стали. Также их можно купить в магазине. В этом месяце мы подготовили для вас скины «Астральная императрица» и «Злая королева» и соответствующие конфетти.
В этом сезоне вы сможете собрать карты правителей для короля Royale и королевы гоблинов с пути звездной стали. Если вы не получили императрицу духов на пути звездной стали в прошлом сезоне, вы можете разблокировать ее, купив скин «Астральная императрица». Также в ноябре эликсирный лун получит особый скин «Водный лун».
НОВЫЕ ВОИНЫ И ОСОБЕННОСТИ
В этом сезоне на арене появятся семь новых воинов и три новые особенности. Познакомимся же с ними!
НОВЫЕ ВОИНЫ
ВОИНЫ ЗА 2 КАПЛИ ЭЛИКСИРА
Костяные драконы
Нежить, рейнджер
Разделяются и создают нового костяного дракона каждые несколько атак.
Колдун
Огонь, маг
Бросает огненный шар во врагов.
ВОИНЫ ЗА 3 КАПЛИ ЭЛИКСИРА
Электрогигант
Электричество, мститель
Создает вокруг себя электрическое поле, которое наносит урон и оглушает ближайших врагов каждую секунду.
Мушкетер
Аристократия, снайпер
Мощный стрелок, который отбрасывает трех врагов каждые несколько выстрелов.
ВОИНЫ ЗА 4 КАПЛИ ЭЛИКСИРА
Дракончик
Огонь, снайпер
Плюется огненными шарами, которые наносят урон на большой площади.
Громовержец
Электричество, маг
Стреляет молниями из рук каждые несколько секунд, оглушая ближайших врагов.
Ведьма
Нежить, мститель
Каждые несколько секунд призывает скелетов с 50 % от ее максимального запаса здоровья и урона.
НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Особенность «Метатель» теперь называется «Снайпер». Также были добавлены три новые особенности, и все они теперь активируются при наличии двух, четырех и даже шести воинов (с некоторыми модификаторами). Посмотрите сами!
Снайперы
Снайперы получают +1 к дальности и прибавку к урону в зависимости от расстояния:
2 воина: +10 % урона за клетку;
4 воина: +20 % урона за клетку.
Электричество
Через 10 секунд молния единожды бьет во всех врагов. Если цель оглушена, молния бьет по ней 3 раза:
2 воина: каждый удар наносит урон в размере 15 % от максимального запаса здоровья.
Огонь
Дает накапливаемый бонус к урону после победы над врагом:
2 воина: бонус 40 %.
Маг
В начале сражения сильнейший воин противника на время превращается в безобидного кролика:
2 воина: 8 секунд.
Изменения особенностей и воинов
Прощай, подрывник! Подрывник ушел в отпуск (но может вернуться).
Особенности убийца, мститель, и рейнджер теперь активируются для групп из двух или четырех воинов.
Палач: метатель → снайпер.
Гоблин-копейщик: метатель → снайпер.
Бандитка: мститель → убийца.
Валькирия: мститель → разрушитель.
П.Е.К.К.А.: разрушитель → мститель.
Шкала способности
Встречайте шкалу способности — это шкала, которая заполняется по мере того, как способность каждого воина набирает силу. Она будет находиться под шкалой здоровья у следующих воинов:
бандитка,
гоблинская машина,
мегарыцарь,
королевский призрак,
мушкетер,
электрогигант,
громовержец,
костяной дракон,
ведьма.
НОВЫЕ МОДИФИКАТОРЫ
Каждая лига теперь добавляет два модификатора (ранее было три), и новые модификаторы появляются в каждом сезоне!
ОКТЯБРЬСКИЕ МОДИФИКАТОРЫ
Бронзовая II
Большие закрома: все правители начинают с 5 каплями эликсира.
Наследство: получите 5 капель эликсира, когда кто-либо из правителей выбывает.
Бронзовая III
Новинка! Фестиваль эликсира: получайте по 2 капле эликсира в каждом раунде.
Чемпионская звезда: начните со случайным воином за 5 капель эликсира.
Серебряная I
Новинка! Тренировка выносливости: все воины получают +40 % к здоровью.
Иди ко мне: вы получаете однозвездную копию первого побежденного воина врага.
Серебряная II
Боевая лихорадка: при победе над врагом воины получают +100 % к скорости атаки на 6 секунд.
Сборщик эликсира: дает сборщик эликсира, накапливающий по 2 капли эликсира за раунд. Продав сборщик, вы получите накопленное.
Серебряная III
Новинка! Последний герой: последний уцелевший воин наносит на 200 % больше урона.
Зеркальная скамейка: в каждом раунде вы получаете однозвездную копию воина, находящегося в крайней правой ячейке скамейки.
Золотая I
Новинка! Хаос в квадрате: один раз за раунд в результате объединения появляется случайный воин на 1 каплю эликсира дороже.
Новинка! Повелитель арены: воины получают +100 % к здоровью и +50 % к урону, если остаются на той же клетке в каждом раунде.
Золотая II
Повышение: в каждом раунде воин справа на скамейке заменяется случайным воином на 1 каплю эликсира дороже.
Особое чучело: вы начинаете сражение с чучелом, обладающим двумя случайными особенностями.
Золотая III
Новинка! Голубая кровь: вы начинаете сражение с чучелом, обладающим особенностями «Нежить» и «Аристократия».
Вознесение: в третьем раунде воин из крайней правой ячейки скамейки становится трехзвездочным.
Алмазная
Новинка! Тренировка: воины на скамейке получат +100 % к урону и +50% к здоровью в следующем раунде.
Новинка! Зелье роста: в начале сражения воин с наименьшим запасом здоровья увеличивается в размере и получает +200 % к здоровью и +100 % к урону.
НОЯБРЬСКИЕ МОДИФИКАТОРЫ
Клетка ускорения: на поле появляется специальная клетка, которая на 100 % увеличивает скорость атаки находящегося на ней воина.
С одного удара: первая атака каждого воина во всех раундах наносит на 300 % больше урона.
Загадка: крайний правый воин в магазине всегда стоит 3 капли эликсира, но его личность раскрывается только после покупки.
Сделка с дьяволом: один раз за игру воин с правого края скамейки продается автоматически за удвоенное количество эликсира и удаляется из игры.
ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
В режиме наблюдения вражеские воины будут находиться в верхней части экрана, как будто вы сражаетесь с ними, то есть вы будете видеть их точное расположение, а не отзеркаленное.
Воины в магазине теперь расположены вразнобой, а не в порядке увеличения эликсира.
Воины со скамейки не будут отправляться на арену автоматически, если размер вашей команды меньше максимального количества воинов в начале сражения.
Теперь вы видите, сколько воинов у вашего противника на скамейке запасных. Если скамейка пуста, то там точно никого нет! Однако личности воинов на скамейке будут скрыты, чтобы игра оставалась интересной.
Усовершенствованный переход к этапу сражения, который включает более заметный таймер обратного отсчета на последних пяти секундах этапа отправки и визуальную подсказку о времени безумия.
Улучшение элементов интерфейса и пользовательского опыта: панель игрока в верхней части экрана боя, продажа карт, подсказки по эликсиру и экран с результатами боя.
Пользовательский интерфейс экрана окончания боя можно включать и выключать, и многие значки теперь можно нажимать, чтобы получить дополнительную информацию.
Дополнительная анимация правителей в некоторых интерфейсах.
Теперь сборщик эликсира из модификатора можно продать, коснувшись кнопки продажи на его экране информации.
Следите за нашими каналами в соцсетях, чтобы оставаться в курсе нового интересного контента! Ждем ваших отзывов — расскажите, что вы думаете об этих изменениях, новом контенте и о том, что вы хотите увидеть дальше!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale