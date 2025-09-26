Готовы к обновлению? «Тактическое объединение» стало сезонным режимом — теперь с каждым ежемесячным обновлением ваша звездная сталь (трофеи режима «Тактическое объединение») и прогресс будут сбрасываться. Каждый новый сезон «Тактического объединения» начинается за неделю до нового сезона Clash Royale и приносит с собой новые награды и контент — правителей, модификаторы, скины и многое другое!

Также вы получите значок режима «Тактическое объединение», который покажет всем, какой лиги вы достигли, а также вашу преданность хаосу объединения!

Следующий сезон начнется 29 сентября — будьте готовы!