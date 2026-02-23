Skip to content
23 февр. 2026 г.
Blog – Clash Royale

ОБНОВЛЕНИЕ «ТАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ»: 7-Й СЕЗОН

В этой статье вы найдете все, что нужно знать о предстоящем обновлении «Тактического объединения» по следующим темам:

  • новая структура сезона;

  • команды и игры с друзьями;

  • новый правитель — графиня с кинжалами;

  • новые воины и особенности;

  • новые модификаторы — снаряжение;

  • прочие изменения и улучшения.

Давайте же начинать!

НОВАЯ СТРУКТУРА СЕЗОНА

Вам тоже казалось, что сезоны были какими-то короткими? Не переживайте, теперь вам так не покажется!

Отныне все сезоны «Тактического объединения» будут длиться от 6 до 7 недель. Благодаря этому изменению побеждать будет приятнее, ваши шансы получить карты правителей повысятся, и у вас будет больше возможностей побороться за место в списке лидеров.

Этот сезон будет идти с 23 февраля по 13 апреля!

КОМАНДЫ И ИГРЫ С ДРУЗЬЯМИ

Любите веселиться в компании?

Теперь вы можете создать собственную команду и пригласить в нее друзей, с которыми хотите сыграть в «Тактическом объединении»! Создатели команды могут приглашать в нее других игроков и удалять их, если они не оправдывают ожиданий.

Если вы играете с кем-то вдвоем, вы оба сможете зарабатывать звездную сталь и награды за бой. Однако вы не будете знать своего следующего соперника, чтобы не получать несправедливое преимущество.

Ваш ранг также влияет и на игроков в вашей команде. Если вы играете вдвоем с другом, который находится в более высокой или низкой лиге, чем вы, то это может повлиять на количество зарабатываемой или теряемой звездной стали.

Если один из игроков победит, а второй проиграет, то звездная сталь выдана не будет. Получение ежедневных наград за бой зависит исключительно от индивидуального ранга игроков — точно так же, как и при игре в одиночку.

Количество зарабатываемой или теряемой звездной стали зависит от лиги каждого из игроков и от того, насколько у одного игрока больше звездной стали, чем у другого. Подробности указаны в таблице ниже.

Боевой рангСколько звездной стали получит каждый из игроков
1-е и 2-е местаОба игрока получают звездную сталь за 1-е место
1-е и 3-е места0 (количество зарабатываемой и теряемой звездной стали уравнивается)
1-е и 4-е места1-е место: 04-е место теряет звездную сталь
2-е и 3-е места0 (количество зарабатываемой и теряемой звездной стали уравнивается)
2-е и 4-е места2-е место: 04-е место теряет звездную сталь
3-е и 4-е местаКаждый игрок теряет звездную сталь в зависимости от ранга

Игра в одной команде с тремя или четырьмя игроками считается дружеским матчем, в котором никто не может заработать звездную сталь или получить награды за бой. Однако это отличный способ сыграть новыми воинами и испытать новые способности и стратегии вместе с друзьями!

НОВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ

Графиня с кинжалами

Требуется звездной стали: 1600.

Способность «Подарочный кинжал»: вы получаете кинжал, который можно отдать любому воину.

Эта сильная дама поможет вам победить всех противников! У графини очень щедрая душа, поэтому она с радостью поделится с вами одним из кинжалов, который вы сможете отдать любому воину. Перетащите кинжал из области под скамейкой на одного из воинов, чтобы увеличить его дальность и скорость атаки.

Подробнее о другом снаряжении и о том, как его использовать, читайте в разделе «Мартовские модификаторы» ниже.

Путь наград правителя

Собирайте карты графини с кинжалами на пути звездной стали, чтобы разблокировать два бесплатных скина и конфетти, которые доступны среди наград за уровень правителя:

  • графиня в камуфляже;

  • дерзкие кинжалы;

  • червонная графиня.

Ещё скины!

Кристальная графиня и конфетти «Кристальное завоевание» будут доступны для покупки в магазине скинов для правителей «Тактического объединения».

С этой ослепительной комбинацией ваши победы станут еще эпичнее! При покупке этого скина вы также разблокируете графиню с кинжалами, так что вы сможете сразу же сыграть за нее.

Королева гоблинов тоже возвращается и теперь выглядит еще серьезнее. Ее скин «Змеиная королева» и конфетти «Извивающаяся осада» будут доступны для покупки в магазине «Тактического объединения».

Императрица духов тоже остается на пути звездной стали, чтобы вы смогли собрать больше карт правителя.

ВОИНЫ

Поприветствуйте новых воинов с пути к славе в «Тактическом объединении»!

Новые воины за 3 капли эликсира

Гигант

Титан и суперзвезда

Каждые несколько секунд бросает ближайшего врага, нанося урон в зависимости от максимального запаса здоровья цели.

Гоблин-подрывник

Гоблин и воин

Бросается к врагу с наименьшим запасом здоровья. Когда здоровье гоблина-подрывника падает ниже 50 %, он взрывается, нанося урон по области.

Воины и особенности 7-го сезона

В этом сезоне будет доступно 22 воина. Давайте посмотрим, кто попал в число избранных...

Подробнее о новых особенностях читайте ниже!

ОСОБЕННОСТИ

Новые особенности

Пришло время освоить новые навыки!

Дракон

Костяной дракон и дракончик

Драконы получают меньше урона от бойцов ближнего боя и наносят им дополнительный урон:

  • 2 персонажа: -50 % к получаемому урону, +50 % к наносимому урону.

Сдерживатель

Колдун и ведьма

Каждый удар сдерживателей с вероятностью 40 % снижает скорость атаки и передвижения врагов на 3 секунды:

  • 2 персонажа: -30 % к скорости передвижения и атаки.

Стрелок

Лучница, гоблин с дротиками, мушкетер, королевский гигант

Стрелки получают +1 к дальности атаки и наносят дополнительный урон целям на расстоянии 4 и более клеток:

  • 2 персонажа: +30 % урона;

  • 4 персонажа: +60 % урона.

Танк

Рыцарь, валькирия, гигантский скелет, монах

Танки быстро восстанавливают здоровье, если оно падает ниже 50 %:

  • 2 персонажа: +40 % от максимального запаса здоровья;

  • 4 персонажа: +80 % от максимального запаса здоровья.

Воин

Варвар, гоблин-подрывник, принц, король скелетов

Персонажи с особенностью «Воин» получают бонус к урону и скорости атаки (через 8 секунд после начала боя):

  • 2 персонажа: +30 % урона, +30 % скорости атаки;

  • 4 персонажа: +60 % урона, +60 % скорости атаки.

Особенности, которые будут отключены

Из режима временно выбывают следующие особенности:

  • снайпер;

  • боец;

  • бруталист;

  • П.Е.К.К.А.;

  • рейнджер.

Изменения особенностей

Давайте сразу проясним пару вещей:

  • гиганты теперь называются титанами;

  • особенность «Огонь» возвращается с некоторыми изменениями;

  • каждый персонаж с особенностями «Огонь» или «Титан» теперь получает уникальную способность. Подробности читайте ниже.

Огонь

Колдун, дракончик

Воины с особенностью «Огонь» получают особые эффекты.

2 персонажа:

  • каждая атака колдуна увеличивает его урон. Эффект суммируется до 6 раз;

  • дракончик и окружающие его воины получают бонус к скорости передвижения и атаки.

Титан

Гигант, королевский гигант

Воины с особенностью «Титан» получают особые эффекты.

2 персонажа:

  • гигант и окружающие его воины получают меньше урона;

  • королевский гигант и окружающие его воины наносят больше урона.

МАРТОВСКИЕ МОДИФИКАТОРЫ

Новые модификаторы — снаряжение

Воины — это, конечно, круто, но что случится, если наделить их еще большей силой? Модификаторы-снаряжение появились на пути звездной стали, чтобы разнообразить игру! В начале боя под вашей скамейкой появится один предмет. Перетащите это снаряжение на любого воина, чтобы усилить его.

Снаряжение может выдержать определенное количество ударов, прежде чем сломается. У каждого предмета своя прочность. Некоторые предметы теряют прочность, когда использующий их воин получает урон, а другие — когда наносит.

Если вы не можете решить, кто достоин использовать предмет, он будет автоматически передан воину с самым большим уровнем объединения. Если это правило не применимо, предмет получит воин с самым большим уроном от атаки. Вы также можете передавать снаряжение другому воину на этапе подготовки. Чтобы забрать снаряжение, коснитесь воина, нажмите кнопку «Снять», а затем перетащите предмет на другого воина.

Помните: кинжал графини тоже считается снаряжением, а каждый воин может использовать не более одного предмета.

Снаряжение: топор валькирии (бронзовая лига III)

Воин с этим снаряжением наносит урон по области, пока топор не сломается (5 попаданий).

Снаряжение: крючок рыбака (серебряная лига II)

Воин с этим снаряжением притягивает самого дальнего врага в радиусе 4 клеток, пока крючок не сломается (1 попадание).

Снаряжение: копье принца (золотая лига II)

Воин с этим снаряжением отбрасывает врага на 2 клетки, пока копье не сломается (3 попадания).

Снаряжение: щит девы (золотая лига III)

Воин с этим снаряжением не получает урон, пока щит не разрушится (5 попаданий).

В следующем сезоне на пути звездной стали появятся и другие модификаторы!

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ

Вот все улучшения «Тактического объединения», которые вы так ждали:

  • рядом со шкалой здоровья воина теперь можно увидеть его уровень из коллекции;

  • теперь на этапе сражения вы можете посмотреть уровень объединения воинов на скамейке;

  • у мудреца Эхо появился индикатор, показывающий сколько пинков осталось до следующего уровня;

  • лишние экземпляры карт правителей теперь будут превращаться в самоцветы. Одна карта правителя преобразуется в 480 самоцветов;

  • эффект от усиления карты распространяется и на воинов «Тактического объединения»;

  • коронная лихорадка распространяется на сражения в «Тактическом объединении».

Мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими впечатлениями о том, что происходит в Clash Royale!

Продолжайте объединять и повелевать!

Команда Clash Royale