ОБНОВЛЕНИЕ «ТАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ»: 7-Й СЕЗОН
В этой статье вы найдете все, что нужно знать о предстоящем обновлении «Тактического объединения» по следующим темам:
новая структура сезона;
команды и игры с друзьями;
новый правитель — графиня с кинжалами;
новые воины и особенности;
новые модификаторы — снаряжение;
прочие изменения и улучшения.
Давайте же начинать!
НОВАЯ СТРУКТУРА СЕЗОНА
Вам тоже казалось, что сезоны были какими-то короткими? Не переживайте, теперь вам так не покажется!
Отныне все сезоны «Тактического объединения» будут длиться от 6 до 7 недель. Благодаря этому изменению побеждать будет приятнее, ваши шансы получить карты правителей повысятся, и у вас будет больше возможностей побороться за место в списке лидеров.
Этот сезон будет идти с 23 февраля по 13 апреля!
КОМАНДЫ И ИГРЫ С ДРУЗЬЯМИ
Любите веселиться в компании?
Теперь вы можете создать собственную команду и пригласить в нее друзей, с которыми хотите сыграть в «Тактическом объединении»! Создатели команды могут приглашать в нее других игроков и удалять их, если они не оправдывают ожиданий.
Если вы играете с кем-то вдвоем, вы оба сможете зарабатывать звездную сталь и награды за бой. Однако вы не будете знать своего следующего соперника, чтобы не получать несправедливое преимущество.
Ваш ранг также влияет и на игроков в вашей команде. Если вы играете вдвоем с другом, который находится в более высокой или низкой лиге, чем вы, то это может повлиять на количество зарабатываемой или теряемой звездной стали.
Если один из игроков победит, а второй проиграет, то звездная сталь выдана не будет. Получение ежедневных наград за бой зависит исключительно от индивидуального ранга игроков — точно так же, как и при игре в одиночку.
Количество зарабатываемой или теряемой звездной стали зависит от лиги каждого из игроков и от того, насколько у одного игрока больше звездной стали, чем у другого. Подробности указаны в таблице ниже.
|Боевой ранг
|Сколько звездной стали получит каждый из игроков
|1-е и 2-е места
|Оба игрока получают звездную сталь за 1-е место
|1-е и 3-е места
|0 (количество зарабатываемой и теряемой звездной стали уравнивается)
|1-е и 4-е места
|1-е место: 04-е место теряет звездную сталь
|2-е и 3-е места
|0 (количество зарабатываемой и теряемой звездной стали уравнивается)
|2-е и 4-е места
|2-е место: 04-е место теряет звездную сталь
|3-е и 4-е места
|Каждый игрок теряет звездную сталь в зависимости от ранга
Игра в одной команде с тремя или четырьмя игроками считается дружеским матчем, в котором никто не может заработать звездную сталь или получить награды за бой. Однако это отличный способ сыграть новыми воинами и испытать новые способности и стратегии вместе с друзьями!
НОВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
Графиня с кинжалами
Требуется звездной стали: 1600.
Способность «Подарочный кинжал»: вы получаете кинжал, который можно отдать любому воину.
Эта сильная дама поможет вам победить всех противников! У графини очень щедрая душа, поэтому она с радостью поделится с вами одним из кинжалов, который вы сможете отдать любому воину. Перетащите кинжал из области под скамейкой на одного из воинов, чтобы увеличить его дальность и скорость атаки.
Подробнее о другом снаряжении и о том, как его использовать, читайте в разделе «Мартовские модификаторы» ниже.
Путь наград правителя
Собирайте карты графини с кинжалами на пути звездной стали, чтобы разблокировать два бесплатных скина и конфетти, которые доступны среди наград за уровень правителя:
графиня в камуфляже;
дерзкие кинжалы;
червонная графиня.
Ещё скины!
Кристальная графиня и конфетти «Кристальное завоевание» будут доступны для покупки в магазине скинов для правителей «Тактического объединения».
С этой ослепительной комбинацией ваши победы станут еще эпичнее! При покупке этого скина вы также разблокируете графиню с кинжалами, так что вы сможете сразу же сыграть за нее.
Королева гоблинов тоже возвращается и теперь выглядит еще серьезнее. Ее скин «Змеиная королева» и конфетти «Извивающаяся осада» будут доступны для покупки в магазине «Тактического объединения».
Императрица духов тоже остается на пути звездной стали, чтобы вы смогли собрать больше карт правителя.
ВОИНЫ
Поприветствуйте новых воинов с пути к славе в «Тактическом объединении»!
Новые воины за 3 капли эликсира
Гигант
Титан и суперзвезда
Каждые несколько секунд бросает ближайшего врага, нанося урон в зависимости от максимального запаса здоровья цели.
Гоблин-подрывник
Гоблин и воин
Бросается к врагу с наименьшим запасом здоровья. Когда здоровье гоблина-подрывника падает ниже 50 %, он взрывается, нанося урон по области.
Воины и особенности 7-го сезона
В этом сезоне будет доступно 22 воина. Давайте посмотрим, кто попал в число избранных...
Подробнее о новых особенностях читайте ниже!
ОСОБЕННОСТИ
Новые особенности
Пришло время освоить новые навыки!
Дракон
Костяной дракон и дракончик
Драконы получают меньше урона от бойцов ближнего боя и наносят им дополнительный урон:
2 персонажа: -50 % к получаемому урону, +50 % к наносимому урону.
Сдерживатель
Колдун и ведьма
Каждый удар сдерживателей с вероятностью 40 % снижает скорость атаки и передвижения врагов на 3 секунды:
2 персонажа: -30 % к скорости передвижения и атаки.
Стрелок
Лучница, гоблин с дротиками, мушкетер, королевский гигант
Стрелки получают +1 к дальности атаки и наносят дополнительный урон целям на расстоянии 4 и более клеток:
2 персонажа: +30 % урона;
4 персонажа: +60 % урона.
Танк
Рыцарь, валькирия, гигантский скелет, монах
Танки быстро восстанавливают здоровье, если оно падает ниже 50 %:
2 персонажа: +40 % от максимального запаса здоровья;
4 персонажа: +80 % от максимального запаса здоровья.
Воин
Варвар, гоблин-подрывник, принц, король скелетов
Персонажи с особенностью «Воин» получают бонус к урону и скорости атаки (через 8 секунд после начала боя):
2 персонажа: +30 % урона, +30 % скорости атаки;
4 персонажа: +60 % урона, +60 % скорости атаки.
Особенности, которые будут отключены
Из режима временно выбывают следующие особенности:
снайпер;
боец;
бруталист;
П.Е.К.К.А.;
рейнджер.
Изменения особенностей
Давайте сразу проясним пару вещей:
гиганты теперь называются титанами;
особенность «Огонь» возвращается с некоторыми изменениями;
каждый персонаж с особенностями «Огонь» или «Титан» теперь получает уникальную способность. Подробности читайте ниже.
Огонь
Колдун, дракончик
Воины с особенностью «Огонь» получают особые эффекты.
2 персонажа:
каждая атака колдуна увеличивает его урон. Эффект суммируется до 6 раз;
дракончик и окружающие его воины получают бонус к скорости передвижения и атаки.
Титан
Гигант, королевский гигант
Воины с особенностью «Титан» получают особые эффекты.
2 персонажа:
гигант и окружающие его воины получают меньше урона;
королевский гигант и окружающие его воины наносят больше урона.
МАРТОВСКИЕ МОДИФИКАТОРЫ
Новые модификаторы — снаряжение
Воины — это, конечно, круто, но что случится, если наделить их еще большей силой? Модификаторы-снаряжение появились на пути звездной стали, чтобы разнообразить игру! В начале боя под вашей скамейкой появится один предмет. Перетащите это снаряжение на любого воина, чтобы усилить его.
Снаряжение может выдержать определенное количество ударов, прежде чем сломается. У каждого предмета своя прочность. Некоторые предметы теряют прочность, когда использующий их воин получает урон, а другие — когда наносит.
Если вы не можете решить, кто достоин использовать предмет, он будет автоматически передан воину с самым большим уровнем объединения. Если это правило не применимо, предмет получит воин с самым большим уроном от атаки. Вы также можете передавать снаряжение другому воину на этапе подготовки. Чтобы забрать снаряжение, коснитесь воина, нажмите кнопку «Снять», а затем перетащите предмет на другого воина.
Помните: кинжал графини тоже считается снаряжением, а каждый воин может использовать не более одного предмета.
Снаряжение: топор валькирии (бронзовая лига III)
Воин с этим снаряжением наносит урон по области, пока топор не сломается (5 попаданий).
Снаряжение: крючок рыбака (серебряная лига II)
Воин с этим снаряжением притягивает самого дальнего врага в радиусе 4 клеток, пока крючок не сломается (1 попадание).
Снаряжение: копье принца (золотая лига II)
Воин с этим снаряжением отбрасывает врага на 2 клетки, пока копье не сломается (3 попадания).
Снаряжение: щит девы (золотая лига III)
Воин с этим снаряжением не получает урон, пока щит не разрушится (5 попаданий).
В следующем сезоне на пути звездной стали появятся и другие модификаторы!
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
Вот все улучшения «Тактического объединения», которые вы так ждали:
рядом со шкалой здоровья воина теперь можно увидеть его уровень из коллекции;
теперь на этапе сражения вы можете посмотреть уровень объединения воинов на скамейке;
у мудреца Эхо появился индикатор, показывающий сколько пинков осталось до следующего уровня;
лишние экземпляры карт правителей теперь будут превращаться в самоцветы. Одна карта правителя преобразуется в 480 самоцветов;
эффект от усиления карты распространяется и на воинов «Тактического объединения»;
коронная лихорадка распространяется на сражения в «Тактическом объединении».
Мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими впечатлениями о том, что происходит в Clash Royale!
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale