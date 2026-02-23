В этой статье вы найдете все, что нужно знать о предстоящем обновлении «Тактического объединения» по следующим темам:

новая структура сезона;

команды и игры с друзьями;

новый правитель — графиня с кинжалами;

новые воины и особенности;

новые модификаторы — снаряжение;

прочие изменения и улучшения.

Давайте же начинать!

НОВАЯ СТРУКТУРА СЕЗОНА

Вам тоже казалось, что сезоны были какими-то короткими? Не переживайте, теперь вам так не покажется!

Отныне все сезоны «Тактического объединения» будут длиться от 6 до 7 недель. Благодаря этому изменению побеждать будет приятнее, ваши шансы получить карты правителей повысятся, и у вас будет больше возможностей побороться за место в списке лидеров.

Этот сезон будет идти с 23 февраля по 13 апреля!

КОМАНДЫ И ИГРЫ С ДРУЗЬЯМИ

Любите веселиться в компании?

Теперь вы можете создать собственную команду и пригласить в нее друзей, с которыми хотите сыграть в «Тактическом объединении»! Создатели команды могут приглашать в нее других игроков и удалять их, если они не оправдывают ожиданий.

Если вы играете с кем-то вдвоем, вы оба сможете зарабатывать звездную сталь и награды за бой. Однако вы не будете знать своего следующего соперника, чтобы не получать несправедливое преимущество.

Ваш ранг также влияет и на игроков в вашей команде. Если вы играете вдвоем с другом, который находится в более высокой или низкой лиге, чем вы, то это может повлиять на количество зарабатываемой или теряемой звездной стали.

Если один из игроков победит, а второй проиграет, то звездная сталь выдана не будет. Получение ежедневных наград за бой зависит исключительно от индивидуального ранга игроков — точно так же, как и при игре в одиночку.

Количество зарабатываемой или теряемой звездной стали зависит от лиги каждого из игроков и от того, насколько у одного игрока больше звездной стали, чем у другого. Подробности указаны в таблице ниже.

Боевой ранг Сколько звездной стали получит каждый из игроков 1-е и 2-е места Оба игрока получают звездную сталь за 1-е место 1-е и 3-е места 0 (количество зарабатываемой и теряемой звездной стали уравнивается) 1-е и 4-е места 1-е место: 04-е место теряет звездную сталь 2-е и 3-е места 0 (количество зарабатываемой и теряемой звездной стали уравнивается) 2-е и 4-е места 2-е место: 04-е место теряет звездную сталь 3-е и 4-е места Каждый игрок теряет звездную сталь в зависимости от ранга

Игра в одной команде с тремя или четырьмя игроками считается дружеским матчем, в котором никто не может заработать звездную сталь или получить награды за бой. Однако это отличный способ сыграть новыми воинами и испытать новые способности и стратегии вместе с друзьями!