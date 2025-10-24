Принц и королевские рекруты слишком быстро устремлялись в бой. Поскольку штурм активировался на слишком короткой дистанции, от них было трудно эффективно защищаться, поэтому мы увеличиваем это расстояние на 0,5 клетки.

В целях единообразия мы точно так же меняем и всадницу на баране. Но не переживайте: мы будем внимательно следить за ее силой, и если понадобится, усилим ее!