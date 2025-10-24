Октябрьские изменения баланса!
Технический перерыв — 24 октября
ОСЛАБЛЕНИЕ ⬇️
Король скелетов
Радиус способности: 4 клетки → 3,5 клетки.
После изменения цикла чемпионов король скелетов стал слишком сильным. Мы ослабляем его способность, чтобы ему было легче противостоять.
Технический перерыв — 6 октября
Приближается мировой финал, и мы хотим освежить мету и вытеснить из нее все те одинаковые колоды, которые доминировали в сентябрьском сезоне. По этой причине октябрьские изменения баланса будут состоять исключительно из ослаблений. Их цель — не допустить повышения уровня силы определенных карт и обеспечить максимально возможную соревновательность (и удовольствие от просмотра) для мирового финала этого года.
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Берсеркша
Скорость атаки: 0,5 с. → 0,6 с. (+20 %).
Берсеркша стала лучшим мини-танком с высоким уроном всего за 2 капли эликсира. Мы снизили ее урон в секунду, приводя в соответствие с другими недорогими воинами со средним здоровьем.
Подрывник
Здоровье: 332 → 304 (-8 %).
Подрывник оказался слишком универсальным: его можно использовать как в циклических, так и в более тяжелых колодах в качестве дешевого защитного варианта. Мы слегка снижаем его здоровье, чтобы оно соответствовало определенным воинам, например обычным или огненным лучницам.
Печь
Скорость передвижения: медленная → средняя (+33 %).
Печь заполняет арену огненными духами еще до пересечения моста, и игрокам часто удается выставить 2–3 печи одновременно. С увеличением ее скорости передвижения играть против печи будет немного легче, так как она успеет породить меньше огненных духов до того, как пересечет мост.
Гоблинский бур
Скорость появления первого гоблина: 0,8 с. → 1 с. (+25 %).
Гоблинский бур начинал наносить урон слишком быстро после появления — особенно в сочетании с мощными заклинаниями. Теперь первый гоблин будет появляться немного позже, чтобы бур не представлял собой мгновенную угрозу, а у игроков была возможность отреагировать на него.
Хижина гоблинов
Здоровье: 1228 → 1180 (-4 %).
Хижине гоблинов невероятно сложно противостоять, если у вас нет подходящих карт. Поэтому мы делаем ее менее устойчивой к заклинаниям, чтобы гоблины не слишком радовались своей безнаказанности.
Гоблин-гигант
Здоровье: 3233 → 3020 (-7 %).
Дальность атак гоблина-копейщика: 5,5 клетки → 5 клеток (-9 %).
Скорость первой атаки гоблина-копейщика: 0,4 с. → 0,5 с. (+25 %).
Гоблинская машина
Урон от ракеты: 391 → 304 (-22 %).
Здоровье: 2304 → 2150 (-7 %).
За последние несколько месяцев колоды с гоблином-гигантом и гоблинской машиной становились все более популярными, а в сентябре их доминирование достигло пика — все благодаря бесконечным ракетам. По этой причине мы снижаем атакующий потенциал гоблина-гиганта и ослабляем ракеты гоблинской машины.
Стражи
Скорость первой атаки: 0,4 с. → 0,5 с. (+25 %).
В отличие от всех остальных карт, выпускающих большое количество воинов, у стражей практически нет недостатков. Мы замедляем их первую атаку, сохраняя при этом устойчивость к заклинаниям, чтобы отделить от карт с группами воинов — уязвимых, но с высоким уроном.
Ледяной колдун
Эффект замедления: 35 % → 30 % (-14 %).
Другие воины, на которых повлияет это изменение: рыбак, гигантский снежок и ледяной голем.
Замедление ледяного колдуна и гигантского снежка слишком эффективно при сдерживании больших наступлений. Чтобы не поощрять излишне оборонительную игру, мы ослабили их замедляющие способности.
Миньоны
Урон: 117 → 107 (-9 %).
Мы довольны новой дальностью атаки миньонов, но их урон в секунду высоковат для воинов за 3 капли эликсира, особенно по сравнению с другими летающими воинами. Мы немного снизили урон, чтобы в воздушном пространстве все были равны.
Принц
Расстояние до штурма: 2 клетки → 2,5 клетки (+25 %).
Другие воины, на которых повлияет это изменение: эволюция королевских рекрутов, всадница на баране.
Принц и королевские рекруты слишком быстро устремлялись в бой. Поскольку штурм активировался на слишком короткой дистанции, от них было трудно эффективно защищаться, поэтому мы увеличиваем это расстояние на 0,5 клетки.
В целях единообразия мы точно так же меняем и всадницу на баране. Но не переживайте: мы будем внимательно следить за ее силой, и если понадобится, усилим ее!
Ярость
Ускорение: 35 % → 30 % (-14 %).
Другие воины, на которых повлияет это изменение: дровосек, эволюция варваров, эволюция боевого тарана.
Из-за эффекта ярости воины буквально метались по арене, словно выпили на каплю эликсира больше, чем следует. А иногда их движения становились слишком непредсказуемыми. Мы ослабляем эффект ярости, чтобы он не был таким разрушительным.
Скелеты
Скорость атаки: 1 с. → 1,1 с. (+10 %).
Скелеты уже давно являются самой универсальной картой для цикличного использования, особенно в сочетании с кладбищем, ведьмой и бочкой со скелетами, которые доминировали в мете последнее время. Мы снижаем их скорость атаки, чтобы сделать акцент на их отвлекающих способностях и чтобы не пришлось менять слишком большое количество взаимодействий.
Лоза
Длительность: 2,5 с. → 2 с. (-20 %).
Общий урон: 335 → 306 (-9 %).
Эффект опутывания оказался слишком мощным всего за 3 капли эликсира. По изначальной задумке эта карта должна была использоваться для борьбы с воинами дальнего боя с низким здоровьем, а также чтобы опускать на землю летающие войска. Мы ослабляем и урон, и эффект оглушения, чтобы не дать лозе опутать всю арену.
Эволюция дракончика
Циклы: 1 → 2 (+100 %).
Хотя механика ускорения дракончика добавляет веселья и особого шарма, эволюция из 1 цикла позволила ему влиять на ход битвы сильнее, чем нам этого хотелось. Игроки слишком активно злоупотребляют его способностью на стадии с добавлением одной дополнительной капли эликсира. Мы ослабляем эту эволюцию, чтобы сохранить баланс, не жертвуя при этом крутостью самого дракончика.
Эволюция пушки
Урон обстрела: 353 → 304 (-14 %).
Эволюция пушки оказалась слишком эффективной для защиты от серьезных атак. Мы уменьшаем урон от обстрела, чтобы эволюция пушки не была такой ошеломляющей.
Эволюция клетки с гоблином
Удаление бонусного здоровья: 1187 → 1080 (-9 %).
Эволюция валькирии
Удаление бонусного здоровья: 2096 → 1907 (-9 %).
Бонус к здоровью этих карт не соответствовал другим эволюциям, из-за чего они оказались чрезмерно сильными. Мы срезаем лишнее здоровье, чтобы привести их на один уровень силы с другими эволюциями.
Эволюция стенобоев
Урон воинам при уничтожении: 291 → 258 (-11 %).
Мы хотим, чтобы атакующие эволюции способствовали быстрому и захватывающему игровому процессу, но эволюцию стенобоев часто использовали исключительно в оборонительных целях, чтобы останавливать крупные атаки противника.
Эволюция ведьмы
Исцеление за скелета: 76 → 60 (-21 %).
Справиться с механикой исцеления эволюции ведьмы очень сложно даже самым опытным игрокам, поэтому мы уменьшили количество здоровья, которое она восстанавливает за каждого своего скелета.
Королевский повар
Здоровье: 2921 → 2703 (-7 %).
В последнее время королевский повар стал ключевой фигурой в ряде доминирующих колод, поэтому мы снижаем его запас здоровья.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale