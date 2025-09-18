Свистать всех наверх!

Приготовьтесь к новому путешествию вместе с соклановцами.

Работайте сообща, побеждая в матчах и собирая короны, чтобы заработать отличные награды: сундуки, призы-сюрпризы и многое другое!

Когда? 22–29 сентября.

Не бросайте свой клан

Прогресс в событии привязан к вашему клану, то есть на момент его начала вы должны быть в клане, чтобы участвовать в путешествии.

Если вы покинете клан или вас исключат, вы не сможете получить награды, так что постарайтесь не выпасть за борт!

Получение наград

С каждым достигнутым рубежом вы будете получать награды в зависимости от вашей текущей арены.

Чтобы получить возможность забрать награды, вам нужно заработать не менее 15 корон до того, как клан достигнет последнего рубежа или событие закончится.