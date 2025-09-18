18 сент. 2025 г.
Blog – Clash Royale
Путешествие клана
Свистать всех наверх!
Приготовьтесь к новому путешествию вместе с соклановцами.
Работайте сообща, побеждая в матчах и собирая короны, чтобы заработать отличные награды: сундуки, призы-сюрпризы и многое другое!
Когда? 22–29 сентября.
Не бросайте свой клан
Прогресс в событии привязан к вашему клану, то есть на момент его начала вы должны быть в клане, чтобы участвовать в путешествии.
Если вы покинете клан или вас исключат, вы не сможете получить награды, так что постарайтесь не выпасть за борт!
Получение наград
С каждым достигнутым рубежом вы будете получать награды в зависимости от вашей текущей арены.
Чтобы получить возможность забрать награды, вам нужно заработать не менее 15 корон до того, как клан достигнет последнего рубежа или событие закончится.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale