Сентябрьские изменения баланса!
Изменения баланса — 2 сентября
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Эволюция печи
Скорость появления при накале: 1,8 с. → 2,4 с. (-33 %).
Почему? Эволюция печи — одна из самых сильных карт в игре. Это изменение призвано сократить разрыв в силе между эволюцией и обычной версией печи.
Императрица духов
Здоровье: 1318 → 1192 (-10 %).
Почему? Поначалу императрице духов было сложно найти свое призвание, но теперь она просто терроризирует воздушное пространство. Мы хотим, чтобы она так и оставалась летающим воином с большой дальностью атаки, однако снижаем ее запас здоровья, чтобы она больше ценила важность командной работы.
Миньоны
Скорость атаки: 1 с. → 1,1 с. (-10 %).
Почему? После усиления дальности атаки миньоны нашли свой путь в жизни и стали сильнее отличаться от летучих мышей. Однако из-за высокого урона в секунду они стали чувствовать себя слишком уж сильными, поэтому мы снижаем их скорость атаки в качестве напоминания об их предназначении.
Канонир
Скорость атаки: 2,1 с. → 2,2 с. (-5 %).
Почему? Хоть в прошлом обновлении мы и снизили его урон в секунду, канонир все равно стал намного сильнее, чем мы ожидали. Мы частично отменяем прошлое усиление скорости атаки, чтобы канонир не вызывал зависть у других воинов для башни.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Маленький принц
Отбрасывание: 2 → 2,5 (+25 %).
Урон способности: 230 → 256 (+11 %).
Почему? Несмотря на то, что его эффективность сложно превзойти, мы хотим сделать способность маленького принца была достаточно сильной, чтобы он мог конкурировать с другими чемпионскими картами (а его отец бы им гордился).
Гоблинштейн
Здоровье монстра: 2304 → 2385 (+4 %).
Почему? Способность Гоблинштейна достаточно сильна, а вот монстр был не слишком эффективен в бою. Вот что случается, когда доктор оставляет свои зелья без присмотра.
Темный принц
Урон: 248 → 266 (+7 %).
Урон при штурме: 496 → 532 (+7 %).
Почему? Темному принцу сложно конкурировать с другими танками за 4 капли эликсира, например с валькирией или королем скелетов. Мы думаем, он уже доказал, что достоин сражаться наравне с остальными, поэтому решили усилить его, сделав принца хорошей альтернативой с высоким уроном.
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Проклятие гоблинов
Увеличение урона: 20 % → 0 % (-100 %).
Урон в секунду: 30 → 35 (+17 %).
Урон королевской башне в секунду: 6 → 10 (+67 %).
Почему? Мы перерабатываем проклятие гоблинов, чтобы эта карта использовалась исключительно в качестве способа противостоять большому количеству воинов. Для этого мы убираем увеличение урона и снижаем урон в секунду. Увеличение урона делало эту карту слишком универсальной. А в сочетании с другими заклинаниями она была слишком эффективной против воинов с большим запасом здоровья.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale