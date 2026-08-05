Тактическое объединение: изменения баланса середины 10-го сезона
4 августа
Правители
Королева гоблинов
Цели квеста: 3/10/25 → 2/8/20 (-33 %/-20 %/-20 %) ▲
Королеву гоблинов с ее двумя дополнительными очками здоровья переоценили. Теперь она сможет лучше конкурировать с другими правителями.
Хранитель
Цели квеста: 2/8/20 → 3/10/20 (+50 %/+25 %/0 %) ▼
Недавнее усиление слишком упростило выполнение квестов хранителя.
Король Royale
Цели квеста: 1/2/4 → 2/3/4 (+100 %/+50 %/0 %) ▼
Первые два квеста было слишком легко выполнить.
Императрица духов
Цели квеста: 3/15/50 → 3/20/60 (0 %/+33 %/+20 %) ▼
Императрица духов все еще доминирует на высших аренах. Надеемся, теперь остальные правители смогут с ней сравняться.
Владычица гробниц
Цели квеста: 3/20/60 → 3/15/50 (0 %/-25 %/-16,7 %) ▲
Успех владычицы гробниц слишком зависит от того, удастся ли получить ведьму в первых двух раундах. Будем надеяться, что упрощение квеста поможет ей выбраться из этого затруднительного положения.
2 июля
Ниже перечислены изменения в режиме «Тактическое объединение» от 2 июля. Мы сожалеем, что не смогли опубликовать эту информацию ранее, и приносим извинения за возможные неудобства.
ПРАВИТЕЛИ
Мудрец Эхо
Цели квеста: 2/6/18 → 1/3/7 (-50 %/50 %/61 %) ▲
Выполнить квест мудреца Эхо было сложнее, чем квесты других правителей.
Хранитель
Область действия первого щита: 1 клетка → 3 клетки (+200 %) ▲
Игрокам было непросто освоить механики хранителя, и все работало не совсем так, как ожидалось. Усиление области действия первого щита сделает процесс игры за хранителя более сбалансированным.
Владычица гробниц
Здоровье, получаемое от надгробия: 100 % → 150 % (+50 %) ▲
Скорость атаки: 0,5 → 0,6 (+20 %) ▲
Владычица гробниц часто погибала еще до того, как сама могла вступить в бой. Прибавка к запасу здоровья поможет ей стать могущественнее и лучше соответствовать своему особому статусу.
ВОИНЫ
Дракончик
Здоровье: 800 → 900 (+12,5 %) ▲
Среди воинов с особенностью «Лес» дракончик пользовался особой популярностью в качестве передового воина.
Главная бандитка
Здоровье: 900 → 1200 (+33 %) ▲
Увеличение здоровья: 1,4 → 1,6 (+14 %) ▲
Показатели главной бандитки были далеки от идеала. Прибавка к запасу здоровья поможет ей как следует проявить себя в бою и стать достойной соперницей золотому рыцарю.
Огненная лучница
Урон: 80 → 100 (+25 %) ▲
Из-за низкого урона в секунду атаки огненной лучницы были недостаточно эффективны.
Золотой рыцарь
Здоровье: 1200 → 1000 (-17 %) ▼
Скорость атаки: 1 → 0,8 (-20 %) ▼
Золотой рыцарь был слишком хорош благодаря «Резкому рывку», а также высокому урону в секунду и запасу здоровья. Мы решили снизить его урон и сделать менее живучим, чтобы рывок оставался его единственным преимуществом.
Магический лучник
Урон: 70 → 80 (+14 %) ▲
Магический лучник был слабоват, чтобы представлять серьезную угрозу в дальнем бою.
Костяной дракон
Здоровье: 800 → 400 (-50 %) ▼
Скорость атаки: 1 → 0,8 (-37,5 %) ▼
Урон: 80 → 50 (-20 %) ▼
Костяной дракон доминировал на арене благодаря способности усиливать собственные характеристики за счет союзников. Он мог быть серьезной угрозой на третьем и четвертом уровнях объединения, однако на низких уровнях противостоять ему должно быть проще.
ОСОБЕННОСТИ
Лес
Бонус к скорости атаки союзников ▲
2/6: 0 % → 15 %
4/6: 0 % → 30 %
6/6: 0 % → 60 %
Ранее особенность «Лес» не давала усилений нескольким союзным целям, и даже при ее полной активации они оставались практически бессильны.
СНАРЯЖЕНИЕ
Крючок рыбака
Длительность замедления: 0 с. → 3 с. ▲
Крючку рыбака не хватало усиления, чтобы он всегда был стратегически ценным снаряжением.
Щит девы
Прочность: 6 → 5 (-16,7 %) ▼
Щит девы был слишком прочен для ранних этапов матча — малочисленным командам требовалось слишком много усилий, чтобы его разрушить.
ПЕРЕРАБОТКА
Топор валькирии
Радиус: 1 → 2 (+50 %) ▲
Прочность: 10 → 3 (-70 %) ▼
Урон по области: 50 % → 100 % (+50 %) ▲
Топор валькирии был недостаточно эффективен и не оказывал должного влияния на игровой процесс.
На этом все!
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale