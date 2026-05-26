Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
26 мая 2026 г.
Blog – Clash Royale

Тактическое объединение: изменения баланса 9-го сезона

26 мая

Правители

Графиня с кинжалами

Бонусный урон: 0 % → 20 % ▲

Кинжалы графини были недостаточно острыми! Мы увеличиваем ее дополнительный урон, чтобы у нее было больше возможностей проявить себя и выполнить квесты правителя.

Мудрец Эхо

Рост здоровья за звездный уровень: 1,4 → 1,2 (-14,2 %) ▼

Эхо ценится за свою живучесть, но все же противостоять ему бывает слишком сложно. Мы снижаем его запас здоровья, чтобы положить конец безоговорочному доминированию.

Королева гоблинов

Здоровье: 10 → 12 (+20 %) ▲

На сбор армии для королевы гоблинов требуется время, и хотя на пике силы она может быть очень мощной, поражения в первых раундах приносят больше вреда, чем пользы. Мы увеличиваем ее запас здоровья, чтобы у нее было больше возможностей собрать полную армию.

Хранитель

Длительность эффекта щита: 8 с. (кроме щита звезд) → бесконечно ▲

Хранитель с самого начала был создан для того, чтобы сиять в долгих раундах. Чтобы повысить его эффективность в этом деле, мы решили сделать бесконечной длительность всех его щитов, кроме щита звезд.

Король Royale

Здоровье: 12 → 10 (-16,7 %) ▼

Король Royale доминировал на арене, просто проигрывая раунды и получая дополнительный эликсир, так что мы уменьшаем запас его здоровья, чтобы побудить игроков действовать активнее.

Воины

Дракончик

Здоровье: 760 → 800 (+5,2 %) ▲

Скорость атаки: 2 с. → 1,67 с. (+16,5 %) ▲

Дракончик очень милый, и это замечательно, но все же этого недостаточно, чтобы он смог по-настоящему проявить себя. Мы корректируем его показатели, чтобы его было выгодно выбирать с самого начала.

Гигант

Стоимость в эликсире: 3 → 4 (+33 %) ▼

Способность гиганта наносить урон в виде процента от здоровья была слишком сильной для такой низкой стоимости — всего 3 капли эликсира. Мы увеличиваем его стоимость в эликсире, чтобы она лучше соответствовала силе его способностей.

Ведьма

Здоровье скелетов: 20 % от здоровья ведьмы → 100 ▼

Урон скелетов: 20 % от урона ведьмы → 80 ▼

Перезарядка: 6 с. → 5 с. (-16,70 %) ▲

Скелеты слишком сильно зависели от здоровья ведьмы. Теперь у них будет собственное, независимое от их предводительницы здоровье, так что они станут чуть более уязвимыми, но зато будут появляться чаще.

Гоблин с дротиками

Стоимость в эликсире:2 → 3 (+50 %) ▼

Здоровье:350 → 450 (+28,6 %) ▲

Урон: 80 → 100 (+25 %) ▲

Мини-П.Е.К.К.А.

Стоимость в эликсире: 2 → 3 (+50 %) ▼

Здоровье:500 → 700 (+40 %) ▲

Суперспособность: нет способности → новая способность

Принц

Стоимость в эликсире: 4 → 3 (-25 %) ▲

Здоровье: 1100 → 900 (-18 %) ▼

Урон: 150 → 120 (-20 %) ▼

Костяные драконы

Стоимость в эликсире: 2 → 4 (+100 %) ▼

Здоровье: 500 → 800 (+60 %) ▲

Скорость атаки: 1,4 с. → 1 с. (-28,6 %) ▲

Суперспособность: нет способности → новая способность

Колдун

Стоимость в эликсире: 2 → 4 (+100 %) ▼

Здоровье: 400 → 800 (+100 %) ▲

Урон: 80 → 120 (+50 %) ▲

Показатели гоблина с дротиками, мини-П.Е.К.К.А., принца, костяного дракона и колдуна были изменены, чтобы соответствовать их новой стоимости в эликсире.

Продолжайте объединять и повелевать!

Команда Clash Royale