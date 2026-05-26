На сбор армии для королевы гоблинов требуется время, и хотя на пике силы она может быть очень мощной, поражения в первых раундах приносят больше вреда, чем пользы. Мы увеличиваем ее запас здоровья, чтобы у нее было больше возможностей собрать полную армию.