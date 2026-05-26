Тактическое объединение: изменения баланса 9-го сезона
26 мая
Правители
Графиня с кинжалами
Бонусный урон: 0 % → 20 % ▲
Кинжалы графини были недостаточно острыми! Мы увеличиваем ее дополнительный урон, чтобы у нее было больше возможностей проявить себя и выполнить квесты правителя.
Мудрец Эхо
Рост здоровья за звездный уровень: 1,4 → 1,2 (-14,2 %) ▼
Эхо ценится за свою живучесть, но все же противостоять ему бывает слишком сложно. Мы снижаем его запас здоровья, чтобы положить конец безоговорочному доминированию.
Королева гоблинов
Здоровье: 10 → 12 (+20 %) ▲
На сбор армии для королевы гоблинов требуется время, и хотя на пике силы она может быть очень мощной, поражения в первых раундах приносят больше вреда, чем пользы. Мы увеличиваем ее запас здоровья, чтобы у нее было больше возможностей собрать полную армию.
Хранитель
Длительность эффекта щита: 8 с. (кроме щита звезд) → бесконечно ▲
Хранитель с самого начала был создан для того, чтобы сиять в долгих раундах. Чтобы повысить его эффективность в этом деле, мы решили сделать бесконечной длительность всех его щитов, кроме щита звезд.
Король Royale
Здоровье: 12 → 10 (-16,7 %) ▼
Король Royale доминировал на арене, просто проигрывая раунды и получая дополнительный эликсир, так что мы уменьшаем запас его здоровья, чтобы побудить игроков действовать активнее.
Воины
Дракончик
Здоровье: 760 → 800 (+5,2 %) ▲
Скорость атаки: 2 с. → 1,67 с. (+16,5 %) ▲
Дракончик очень милый, и это замечательно, но все же этого недостаточно, чтобы он смог по-настоящему проявить себя. Мы корректируем его показатели, чтобы его было выгодно выбирать с самого начала.
Гигант
Стоимость в эликсире: 3 → 4 (+33 %) ▼
Способность гиганта наносить урон в виде процента от здоровья была слишком сильной для такой низкой стоимости — всего 3 капли эликсира. Мы увеличиваем его стоимость в эликсире, чтобы она лучше соответствовала силе его способностей.
Ведьма
Здоровье скелетов: 20 % от здоровья ведьмы → 100 ▼
Урон скелетов: 20 % от урона ведьмы → 80 ▼
Перезарядка: 6 с. → 5 с. (-16,70 %) ▲
Скелеты слишком сильно зависели от здоровья ведьмы. Теперь у них будет собственное, независимое от их предводительницы здоровье, так что они станут чуть более уязвимыми, но зато будут появляться чаще.
Гоблин с дротиками
Стоимость в эликсире:2 → 3 (+50 %) ▼
Здоровье:350 → 450 (+28,6 %) ▲
Урон: 80 → 100 (+25 %) ▲
Мини-П.Е.К.К.А.
Стоимость в эликсире: 2 → 3 (+50 %) ▼
Здоровье:500 → 700 (+40 %) ▲
Суперспособность: нет способности → новая способность
Принц
Стоимость в эликсире: 4 → 3 (-25 %) ▲
Здоровье: 1100 → 900 (-18 %) ▼
Урон: 150 → 120 (-20 %) ▼
Костяные драконы
Стоимость в эликсире: 2 → 4 (+100 %) ▼
Здоровье: 500 → 800 (+60 %) ▲
Скорость атаки: 1,4 с. → 1 с. (-28,6 %) ▲
Суперспособность: нет способности → новая способность
Колдун
Стоимость в эликсире: 2 → 4 (+100 %) ▼
Здоровье: 400 → 800 (+100 %) ▲
Урон: 80 → 120 (+50 %) ▲
Показатели гоблина с дротиками, мини-П.Е.К.К.А., принца, костяного дракона и колдуна были изменены, чтобы соответствовать их новой стоимости в эликсире.
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale