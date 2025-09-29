Skip to content
29 сент. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Тактическое объединение: октябрьские изменения баланса

УСИЛЕНИЯ ⬆️

Король Royale

Здоровье: 10 → 12 (+20 %).

Король Royale достаточно простой в освоении правитель, но поскольку игроки уже научились грамотно объединять своих воинов, он уже не может соревноваться с императрицей духов. Поэтому мы добавляем ему два очка здоровья, чтобы помочь в этом нелегком противостоянии. Не пристало королю быть слабее своих подданных.

Гоблин с дротиками

Дальность атаки: 4→ 5 (+25 %).

С добавлением новых воинов дальнего боя гоблину с дротиками стало сложнее выдерживать конкуренцию. Мы решили повысить его дальность атаки, чтобы он выделялся как стратегически ценный воин.

Гигантский скелет

Урон от бомбы: 200/400/800/1600 → 300/600/1200/2400 (+50 %).

Благодаря особенностям танки ближнего боя стали намного крепче в этом сезоне, и теперь урон от бомбы кажется слишком незначительным. Мы решили повысить урон от бомбы, чтобы гигантский скелет чувствовал себя увереннее.

КОРРЕКТИРОВКА 🔄

Принц

Урон: 110 → 150 (+36 %).

Скорость атаки: 0,8 → 0,7 (-12,5 %).

За исключением своей начальной штурмовой атаки, принц был довольно слабым воином. И нам бы хотелось, что он сильнее влиял на ход матча. Однако именно от умений игрока зависит, выживет ли принц или нет и сколько урона он нанесет.

Продолжайте объединять и повелевать!

Команда Clash Royale