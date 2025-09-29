За исключением своей начальной штурмовой атаки, принц был довольно слабым воином. И нам бы хотелось, что он сильнее влиял на ход матча. Однако именно от умений игрока зависит, выживет ли принц или нет и сколько урона он нанесет.

Продолжайте объединять и повелевать!

Команда Clash Royale