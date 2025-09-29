Тактическое объединение: октябрьские изменения баланса
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Король Royale
Здоровье: 10 → 12 (+20 %).
Король Royale достаточно простой в освоении правитель, но поскольку игроки уже научились грамотно объединять своих воинов, он уже не может соревноваться с императрицей духов. Поэтому мы добавляем ему два очка здоровья, чтобы помочь в этом нелегком противостоянии. Не пристало королю быть слабее своих подданных.
Гоблин с дротиками
Дальность атаки: 4→ 5 (+25 %).
С добавлением новых воинов дальнего боя гоблину с дротиками стало сложнее выдерживать конкуренцию. Мы решили повысить его дальность атаки, чтобы он выделялся как стратегически ценный воин.
Гигантский скелет
Урон от бомбы: 200/400/800/1600 → 300/600/1200/2400 (+50 %).
Благодаря особенностям танки ближнего боя стали намного крепче в этом сезоне, и теперь урон от бомбы кажется слишком незначительным. Мы решили повысить урон от бомбы, чтобы гигантский скелет чувствовал себя увереннее.
КОРРЕКТИРОВКА 🔄
Принц
Урон: 110 → 150 (+36 %).
Скорость атаки: 0,8 → 0,7 (-12,5 %).
За исключением своей начальной штурмовой атаки, принц был довольно слабым воином. И нам бы хотелось, что он сильнее влиял на ход матча. Однако именно от умений игрока зависит, выживет ли принц или нет и сколько урона он нанесет.
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale