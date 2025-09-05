«Тактическое объединение» ждет нечто грандиозное, и нам не терпится рассказать о том, что произойдет в ближайшие несколько сезонов!

Сброс звездной стали

Скоро случится самый первый сброс звездной стали (трофеев «Тактического объединения»), а вместе с этим начнется новый сезон! Это означает, что текущий сезон заканчивается и освобождает место для нового цикла наград и стратегий.

Но не переживайте — у вас еще есть время подняться на вершину и ухватить последние победы перед сбросом. В перспективе сезоны «Тактического объединения» будут длиться около месяца, стартуя за неделю до начала нового сезона Clash Royale. Точные даты еще не определены, но как только придет время, мы все расскажем!

Правители

Король Royale никуда не уходит! Он остается правителем, и его карты по-прежнему можно будет собирать на пути звездной стали. А вот императрица духов с началом нового сезона отойдет в сторону, открывая дорогу для новых персонажей. Но не беспокойтесь — если императрица духов уже есть в вашей коллекции, вы по-прежнему сможете ее использовать. Если же вы ее еще не разблокировали, то поднажмите, пройдите по пути звездной стали и получите ее до начала следующего сезона! Хотя ее карт больше не будет среди наград, она может вернуться в будущих сезонах. Также у вас будет возможность разблокировать ее другими способами — например, с помощью особых акций с элементами оформления в магазине.

В грядущих сезонах на арену выйдут два новых правителя. Их способности мы пока что держим в строгом секрете, но кое-что уже можем сказать: один из персонажей будет совершенно новым, а другой уже вам знаком, но вернется в новом — и весьма впечатляющем — образе!

Что будет дальше?

Сброс звездной стали и новые правители — это только начало! Приготовьтесь к появлению новых карт, модификаторов, особенностей... и скинов! На арене вас будут ждать новые стратегии, новые стили и множество сюрпризов!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale