Как все происходит?

Начальный уровень чемпионов — 11-й. Их можно улучшать точно так же, как и другие карты в игре.



Способность чемпионов активируется нажатием кнопки способности, которая находится прямо над колодой. Выбирайте момент с умом — способности расходуют эликсир и после применения требуют времени на восстановление!



Чемпионы уникальны — в каждой колоде может быть только один. На арене тоже может находиться только один ваш чемпион. То есть после отправки чемпиона в бой он убирается из ротации карт, пока не будет уничтожен.



Чемпионы появятся в особых испытаниях!

Даже игроки, которые еще не достигли 14-го уровня короля, смогут сыграть чемпионами в трех отдельных испытаниях, которые начнутся после выхода обновления.



Каждое испытание состоит из двух частей, и вторая часть становится доступна только после прохождения первой.



В первой части испытания можно участвовать неограниченное число раз. Там, среди прочих отличных наград, можно выиграть 10 000 Золота и БЕСПЛАТНУЮ книгу карт (от обычной до эпической в зависимости от испытания).



Во второй части испытания награды будут еще круче, и там можно будет выиграть 15 000 Золота и эмодзи нового чемпиона!