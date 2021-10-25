ВРЕМЯ ПРИШЛО!
Не хотите читать? Смотрите TV Royale!
14-Й УРОВЕНЬ
В Clash Royale наконец-то появится 14 уровень! А это значит, что количество очков здоровья и урон башен короля и принцесс увеличится, а карты можно будет улучшить еще больше.
Но это еще не все!
Прежде всего, мы уменьшили количество карт, которые требуются для перечисленных ниже уровней:
Все игроки получат карты, которые они потратили на предыдущие улучшения, для получения карт 11-го ( только эпические), 12-го и 13-го уровней. Более подробная информация об этом ЗДЕСЬ.
Мы также уменьшили количество золота, которое нужно для улучшения карт с 11-го по 13-й уровень:
Еще одна вещь, которую мы уменьшили, это количество очков опыта, необходимое для повышения уровня короля, с 11-го до 13-го:
В результате этих изменений вы получите очки опыта за предыдущие улучшения и жертвование карт. Например, если у вас король 11-го уровня с 35 000 очками опыта, то после выхода обновления он получит 12-й уровень.
Если у вас король 13-го уровня, то начисление опыта за улучшение и жертвование карт шло для вас в фоновом режиме, так что с выходом обновления вы получите все полагающиеся вам очки опыта!
Вы можете рассчитать, сколько очков опыта получите после выхода обновления, с помощью калькулятора уровня короля!
ЗВЕЗДНЫЕ ОЧКИ
Звездные очки теперь открываются на 6-м уровне короля! Очки начинают копиться с 1-го уровня короля, но тратить их можно только с 6-го уровня. Звездные очки можно заработать, улучшая и жертвуя карты, а также собирая карты максимального уровня. Доступность звездных уровней зависит от уровня карты:
1-й звездный уровень открывается на 7-м уровне карты;
2-й звездный уровень открывается на 10-м уровне карты;
3-й звездный уровень открывается на 13-м уровне карты.
Мы также уменьшили количество звездных очков, которые требуются для получения 1-го и 2-го звездных уровней!
ВНИМАНИЕ! Каждый игрок получит 25 000 звездных очков, когда достигнет 6-го уровня короля. Игроки, которые уже достигли 6-го уровня, получат все звездные очки, которые им полагаются!
Например, если у вас король 13-го уровня, вы получите около 190 000 звездных очков! Количество доступных звездных очков можно увидеть, коснувшись шкалы опыта. Кроме этого, предпросмотр звездных уровней теперь доступен на экране информации о карте.
ЧЕМПИОНЫ
На арену выходят чемпионы! Это новая редкость карт с уникальными особенностями и способностями, которая открывается на 14-м уровне короля!
1. Королева Лучниц
С королевой лучниц некоторые игроки уже знакомы! Ее способность «Мантия-невидимка» делает ее невидимой и увеличивает скорость атаки, благодаря чему королева лучниц наносит огромный урон.
2. Золотой рыцарь
Обладатель роскошных волос и способности «Резкий рывок», которая позволяет ему ринуться на врагов и атаковать по пути несколько целей одну за другой.
3. Король Скелетов
Страшный тип. Способность короля скелетов «Призыв душ» позволяет ему собирать души павших воинов и возвращать их на поле боя в виде скелетов, чтобы те сражались за него.
Как все происходит?
Начальный уровень чемпионов — 11-й. Их можно улучшать точно так же, как и другие карты в игре.
Способность чемпионов активируется нажатием кнопки способности, которая находится прямо над колодой. Выбирайте момент с умом — способности расходуют эликсир и после применения требуют времени на восстановление!
Чемпионы уникальны — в каждой колоде может быть только один. На арене тоже может находиться только один ваш чемпион. То есть после отправки чемпиона в бой он убирается из ротации карт, пока не будет уничтожен.
Чемпионы появятся в особых испытаниях!
Даже игроки, которые еще не достигли 14-го уровня короля, смогут сыграть чемпионами в трех отдельных испытаниях, которые начнутся после выхода обновления.
Каждое испытание состоит из двух частей, и вторая часть становится доступна только после прохождения первой.
В первой части испытания можно участвовать неограниченное число раз. Там, среди прочих отличных наград, можно выиграть 10 000 Золота и БЕСПЛАТНУЮ книгу карт (от обычной до эпической в зависимости от испытания).
Во второй части испытания награды будут еще круче, и там можно будет выиграть 15 000 Золота и эмодзи нового чемпиона!
БОЛЬШЕ НАГРАД!
Золотая лихорадка к чемпионскому обновлению
Чтобы отпраздновать выход чемпионов на арену, мы запускаем золотую лихорадку, в ходе которой у игроков будет возможность заработать ДО 200 000 ЗОЛОТЫХ, сражаясь в боях, — в зависимости от уровня арены.
Это событие начнется с выходом обновления и продлится до 28 ноября 2021 года.
Больше ящиков с золотом
Теперь ящики с золотом открываются на 10-м уровне короля! Чтобы они появлялись еще чаще, мы также убрали из ротации больше серебряных сундуков для 11–13 уровней короля!
Новый джокерский сундук
В джокерском сундуке будут карты-джокеры, золото, а на 14-м уровне короля — ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЧЕМПИОН!
Эти сундуки будут появляться:
— На БЕСПЛАТНОМ УРОВНЕ Pass Royale.
— В ротации сундуков начиная с 10-го уровня короля.
Путь короля и новый сундук за уровень
Новый экран «Путь короля» наглядно отражает этапы продвижения в игре и позволяет узнать, какие игровые функции открывает каждое повышение уровня короля. Чтобы открыть его, коснитесь кнопки с короной рядом со шкалой опыта / звездных очков.
Каждое повышение уровня короля вознаграждается сундуком за уровень!
Это уникальная награда, которая содержит карты, золото, кристаллы, а при переходе на 14-й уровень — и карту чемпиона!
ВНИМАНИЕ! Ветераны игры также получат сундуки за все достигнутые ими уровни. Например, игрок с 12 уровнем короля получит 12 сундуков за уровень.
ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
Изменение турнирного ограничения
Раньше все карты в глобальных турнирах, дружеских боях, классических/больших испытаниях и особых кратковременных испытаниях были ограничены 9 уровнем.
Теперь это будет 11-й уровень.
Новые правила глобальных турниров и классических/больших испытаний
На арену вышли чемпионы, и мы хотим, чтобы одни из самых соревновательных режимов оставались как можно более справедливыми для всех. Поэтому в глобальных турнирах и классических/больших испытаниях появится инструмент составления колод.
Проще говоря, теперь игроки смогут использовать ВСЕ карты, существующие в игре, при составлении колод для игры в этих режимах. Даже те карты, которые они еще не открыли (чемпионов тоже)!
Порядок в картах
Теперь карты в колоде можно перемещать, просто зажимая и удерживая их.
Простое копирование колод
Теперь колоду противника можно скопировать напрямую из раздела «Журнал» и TV Royale.
ИСПРАВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
✅ Исправлены ошибки с Картой Клона
✅ Изменен способ возвращения Чемпионов в цикл, чтобы обеспечить последовательность действий
✅ Исправлена ошибка из-за которой Электрогигант не мог оглушить некоторых врагов
✅ Исправлены некоторые ошибки с функцией невидимости Королевы Лучниц
✅ Исправлена ошибки из-за которой Мегарыцарь был навсегда оглушен Мини-генераторами/Громовержцем
✅ Исправлено завершение способности Золотого Рыцаря, если цель умирает до ее выполнения
✅ Исправлены сбои при попытке подключения к Facebook
✅ Исправлены некоторые ошибки локализации
✅ Прочие мелкие улучшения
✅ Торнадо теперь будет наносить урон, когда чемпионы активируют свою способность
✅ Мегарыцарь во время прыжка, теперь будет наносить урон Королеве Лучниц когда она невидима
✅ Разряды Электрогиганта теперь корректно наносят урон вражеским юнитам
✅ Удалены чемпионы из колод игроков, которые находятся ниже 14-го Уровня Короля
✅ Чемпионы теперь будут корректно возвращаться в цикл карт в конце раунда в Тачдаун
✅ Исправление неправильного отображения имен некоторых игроков
✅ Исправлены некоторые проблемы с загрузкой
✅ Исправление подключения к Facebook
✅ Исправлены некоторые ошибки локализации
✅ Прочие мелкие исправления