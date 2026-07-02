Ронин — новичок в лесной банде — появится не только на пути к славе, но и в качестве правителя в «Тактическом объединении»! С 13 июля по 1 сентября у вас будет шанс заслужить место среди полноценных участников банды. Читайте дальше, чтобы узнать все о способности ронина, а также о возвращении некоторых воинов, новом наборе модификаторов и других изменениях.

Вот краткий обзор того, что вас ждет:

новый правитель — ронин;

скины;

квесты правителя и новое снаряжение;

информация о доступных картах;

модификаторы.