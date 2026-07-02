10-й сезон «Тактического объединения»
Ронин — новичок в лесной банде — появится не только на пути к славе, но и в качестве правителя в «Тактическом объединении»! С 13 июля по 1 сентября у вас будет шанс заслужить место среди полноценных участников банды. Читайте дальше, чтобы узнать все о способности ронина, а также о возвращении некоторых воинов, новом наборе модификаторов и других изменениях.
Вот краткий обзор того, что вас ждет:
новый правитель — ронин;
скины;
квесты правителя и новое снаряжение;
информация о доступных картах;
модификаторы.
Новый правитель
Ронин
Способность «Обоюдоострое лезвие»
Лесной странник с непревзойденными навыками мечника.
Перед началом боя выберите клетку на поле. В начале сражения ронин готовит свои клинки и, если враг наступает на выбранную клетку, совершает удар крест-накрест, наносящий урон всем врагам на пути. Воин на центральной клетке получает двойной урон.
Квест правителя — победите вражеских воинов с помощью «Обоюдоострого лезвия» в одном матче: 1/3/5.
Скины
Кроме классического зеленого кимоно, для ронина будут доступны несколько других стильных костюмов. Собирайте карты ронина на пути звездной стали, чтобы бесплатно получить следующие скины и конфетти в качестве наград за повышение уровня правителя:
скин «Ронин бездны»;
конфетти «Перекрестный удар»;
скин «Речной ронин».
В этом сезоне в магазине оформления нельзя будет приобрести особый скин, чтобы получить ронина в комплекте, — разблокировать нового правителя можно только на пути звездной стали. Награда того стоит!
Скин «Аркадная машина» и конфетти «Неуловимые пиксели» будут доступны в магазине элементов оформления для правителей «Тактического объединения». А если у вас еще нет боевой машины, вы можете разблокировать ее, купив этот скин.
Квесты правителя и снаряжение
Квесты правителя в этом сезоне не изменятся, но мы скорректировали содержимое квестовых сфер всех типов, и теперь из них можно получить следующее:
1-й тип:
6 единиц эликсира;
снаряжение.
2-й тип:
двухзвездный воин (дракончик, гигант, клетка с гоблином, королевский гигант, костяной дракон);
12 единиц эликсира.
3-й тип:
трехзвездный воин (королева лучниц, главная бандитка, электрогигант, громовержец, золотой рыцарь, мини-П.Е.К.К.А., мегарыцарь, монах, П.Е.К.К.А., король скелетов);
24 единицы эликсира.
Новое снаряжение (появится 31 июля)
В первые недели сезона вам будет доступно только уже существующее снаряжение, но 31 июля в игре появятся 8 новых элементов снаряжения — и в общей сложности их станет 16! Подробнее о новом снаряжении читайте ниже.
Плащ королевы лучниц
При падении запаса здоровья ниже 50 % воин с этим снаряжением становится невидимым и получает бонус к скорости атаки.
Благословение целительницы-воина
При гибели использующего его воина здоровье ближайших союзников восстанавливается.
Чары контроля
В начале боя атаки воина с этим снаряжением снижают скорость атаки и передвижения цели.
Драконья чешуя
Воин с этим снаряжением получает меньше урона от воинов ближнего боя и наносит им бонусный урон.
Кувшин дровосека
При гибели воина с этим снаряжением ближайшие союзники получают бонус к скорости атаки и передвижения.
Волшебная палочка
В начале сражения сильнейший воин противника на несколько секунд превращается в безобидного кролика.
Меч П.Е.К.К.А.
В начале боя воин с этим снаряжением получает бонус к урону и поглощает остатки здоровья врага.
Телескоп метателя
В начале боя воин с этим снаряжением получает +1 к дальности атаки и наносит бонусный урон, который зависит от расстояния до цели.
Доступные карты
В этот раз прощаться ни с одним из воинов не придется. Наоборот, кое-кто из ваших старых высоковольтных знакомых вернется в игру!
Возвращение воинов
Электрогигант
Электричество
Создает вокруг себя электрическое поле, которое наносит урон и оглушает ближайших врагов каждую секунду.
Громовержец
Электричество
Стреляет молниями из рук каждые несколько секунд, оглушая ближайших врагов.
Воины и особенности 10-го сезона
Возвращение особенности
Электричество
Через 6 секунд молния единожды бьет во всех врагов. Если цель оглушена, молния бьет по ней 3 раза.
1 воин: каждый удар наносит урон в размере 10 % от максимального запаса здоровья.
2 воина: каждый удар наносит урон в размере 20 % от максимального запаса здоровья.
Модификаторы 10-го сезона
В этом сезоне на пути звездной стали не появится новых модификаторов, но мы перетасуем существующие и вернем несколько уже знакомых, чтобы сражаться было еще интереснее!
Мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите на наш Discord-сервер или Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими впечатлениями о том, что происходит в Clash Royale!
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale