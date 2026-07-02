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Blog – Clash Royale
2 июл. 2026 г.

10-й сезон «Тактического объединения»

Ронин — новичок в лесной банде — появится не только на пути к славе, но и в качестве правителя в «Тактическом объединении»! С 13 июля по 1 сентября у вас будет шанс заслужить место среди полноценных участников банды. Читайте дальше, чтобы узнать все о способности ронина, а также о возвращении некоторых воинов, новом наборе модификаторов и других изменениях.

Вот краткий обзор того, что вас ждет:

  • новый правитель — ронин;

  • скины;

  • квесты правителя и новое снаряжение;

  • информация о доступных картах;

  • модификаторы.

Новый правитель

Ронин

Способность «Обоюдоострое лезвие»

Лесной странник с непревзойденными навыками мечника.

Перед началом боя выберите клетку на поле. В начале сражения ронин готовит свои клинки и, если враг наступает на выбранную клетку, совершает удар крест-накрест, наносящий урон всем врагам на пути. Воин на центральной клетке получает двойной урон.

Квест правителя — победите вражеских воинов с помощью «Обоюдоострого лезвия» в одном матче: 1/3/5.

Скины

Кроме классического зеленого кимоно, для ронина будут доступны несколько других стильных костюмов. Собирайте карты ронина на пути звездной стали, чтобы бесплатно получить следующие скины и конфетти в качестве наград за повышение уровня правителя:

  • скин «Ронин бездны»;

  • конфетти «Перекрестный удар»;

  • скин «Речной ронин».

В этом сезоне в магазине оформления нельзя будет приобрести особый скин, чтобы получить ронина в комплекте, — разблокировать нового правителя можно только на пути звездной стали. Награда того стоит!

Скин «Аркадная машина» и конфетти «Неуловимые пиксели» будут доступны в магазине элементов оформления для правителей «Тактического объединения». А если у вас еще нет боевой машины, вы можете разблокировать ее, купив этот скин.

Квесты правителя и снаряжение

Квесты правителя в этом сезоне не изменятся, но мы скорректировали содержимое квестовых сфер всех типов, и теперь из них можно получить следующее:

1-й тип:

  • 6 единиц эликсира;

  • снаряжение.

2-й тип:

  • двухзвездный воин (дракончик, гигант, клетка с гоблином, королевский гигант, костяной дракон);

  • 12 единиц эликсира.

3-й тип:

  • трехзвездный воин (королева лучниц, главная бандитка, электрогигант, громовержец, золотой рыцарь, мини-П.Е.К.К.А., мегарыцарь, монах, П.Е.К.К.А., король скелетов);

  • 24 единицы эликсира.

Новое снаряжение (появится 31 июля)

В первые недели сезона вам будет доступно только уже существующее снаряжение, но 31 июля в игре появятся 8 новых элементов снаряжения — и в общей сложности их станет 16! Подробнее о новом снаряжении читайте ниже.

Плащ королевы лучниц

При падении запаса здоровья ниже 50 % воин с этим снаряжением становится невидимым и получает бонус к скорости атаки.

Благословение целительницы-воина

При гибели использующего его воина здоровье ближайших союзников восстанавливается.

Чары контроля

В начале боя атаки воина с этим снаряжением снижают скорость атаки и передвижения цели.

Драконья чешуя

Воин с этим снаряжением получает меньше урона от воинов ближнего боя и наносит им бонусный урон.

Кувшин дровосека

При гибели воина с этим снаряжением ближайшие союзники получают бонус к скорости атаки и передвижения.

Волшебная палочка

В начале сражения сильнейший воин противника на несколько секунд превращается в безобидного кролика.

Меч П.Е.К.К.А.

В начале боя воин с этим снаряжением получает бонус к урону и поглощает остатки здоровья врага.

Телескоп метателя

В начале боя воин с этим снаряжением получает +1 к дальности атаки и наносит бонусный урон, который зависит от расстояния до цели.

Доступные карты

В этот раз прощаться ни с одним из воинов не придется. Наоборот, кое-кто из ваших старых высоковольтных знакомых вернется в игру!

Возвращение воинов

Электрогигант

Электричество

Создает вокруг себя электрическое поле, которое наносит урон и оглушает ближайших врагов каждую секунду.

Громовержец

Электричество

Стреляет молниями из рук каждые несколько секунд, оглушая ближайших врагов.

Воины и особенности 10-го сезона

Возвращение особенности

Электричество

Через 6 секунд молния единожды бьет во всех врагов. Если цель оглушена, молния бьет по ней 3 раза.

1 воин: каждый удар наносит урон в размере 10 % от максимального запаса здоровья.

2 воина: каждый удар наносит урон в размере 20 % от максимального запаса здоровья.

Модификаторы 10-го сезона

В этом сезоне на пути звездной стали не появится новых модификаторов, но мы перетасуем существующие и вернем несколько уже знакомых, чтобы сражаться было еще интереснее!

Мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите на наш Discord-сервер или Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими впечатлениями о том, что происходит в Clash Royale!

Продолжайте объединять и повелевать!

Команда Clash Royale