9-й сезон «Тактического объединения»
Скоро выйдет крупное обновление — в том числе и для «Тактического объединения»! В нем вас ждет не только целый сезон контента, но и новые функции, изменения в игровом процессе и различные улучшения.
Девятый сезон пройдет с 26 мая по 13 июля, так что готовьтесь!
Вот краткий обзор того, что вас ждет:
новый правитель: владычица гробниц;
квесты правителя;
новое снаряжение;
обновление доступных карт (в том числе за счет новых и переработанных воинов);
новые модификаторы.
Новый правитель
Владычица гробниц
Способность: царственное возрождение
Повелительнице загробного мира готовы служить целые армии скелетов, но она призывает только тех, кто близок ее сердцу.
При использовании этого правителя в начале боя появляется надгробие, которое каждые несколько секунд призывает скелета. В каждом раунде, когда надгробие уничтожается, владычица гробниц восстает из него и вступает в бой.
Надгробие, как и все другие здания, нельзя перемещать после первого раунда. Оно учитывается для особенности «Нежить», а его уровень повышается после призыва 4, 8 и 16 скелетов.
Возвращение правителя
Мудрец Эхо возвращается в этом сезоне на путь звездной стали! Если вы пока не открыли его, или вам все еще нужны карты, чтобы получить очередной блестящий элемент оформления на пути наград правителя, сейчас самое время их собрать!
Элементы оформления правителя
Продвигаясь по пути звездной стали, вы сможете зарабатывать карты правителя. Они позволяют идти вперед по пути наград за повышение уровня, среди которых — бесплатные скины и конфетти для ваших правителей. Для владычицы гробниц в этом сезоне можно заработать следующие элементы оформления:
скин «Владычица ярости»;
скин «Владычица нуара»;
конфетти «Кошмарный призрак».
В магазине оформления правителя будут доступны «Владычица мумий» и «Иероглифический героизм». Помните, что при покупке скинов для правителей, которых у вас еще нет, эти правители автоматически открываются и добавляются в вашу коллекцию, после чего вы можете сразу же ими воспользоваться!
Квесты правителя
Квесты правителя — это новая функция, которая появляется в этом сезоне! Можно сказать, что это боевые задачи, за выполнение которых вы получаете награды на разных этапах. У каждого правителя есть свой уникальный квест с различными задачами, и за их выполнение выдаются квестовые сферы.
В квестовых сферах могут быть определенные воины, эликсир и снаряжение, а количество наград зависит от достигнутого вами этапа.
Ниже перечислены награды, которые можно получить из каждого типа квестовых сфер.
1-й тип:
однозвездный воин (гигант, королевский гигант, клетка с гоблином, дракончик, костяной дракон);
5 единиц эликсира;
снаряжение: щит девы, копье принца, крючок рыбака, топор валькирии.
2-й тип:
двухзвездный воин (П.Е.К.К.А., мини-П.Е.К.К.А., монах, мегарыцарь);
10 единиц эликсира;
снаряжение: клинок убийцы, броня разрушителя, арбалет рейнджера, кольцо суперзвезды.
3-й тип:
трехзвездный воин (П.Е.К.К.А., мини-П.Е.К.К.А., монах, мегарыцарь);
20 единиц эликсира;
снаряжение: рог клана, лесная флейта, лютня гоблинов, труба аристократов, барабан нежити.
Все квесты правителей
Король Royale: проиграть в 2/3/4 раундах в одной игре.
Императрица духов: объединить 3/15/50 воинов в одной игре.
Королева гоблинов: получить 3/10/25 гоблинов с помощью особенности «Гоблин» или пассивной способности королевы гоблинов.
Эликсирный лун: выиграть 2/3/5 раундов подряд.
Боевая машина: здания должны уничтожить 2/8/20 воинов в одной игре.
Мудрец Эхо: устранить 2/6/18 воинов в одной игре.
Графиня с кинжалами: выиграть 1/2/4 раунда менее чем за 8 секунд.
Хранитель: щиты должны укрыть 3/10/25 воинов в одной игре.
Владычица гробниц: надгробие призывает 10/25/80 воинов в одной игре.
Новое снаряжение
Как вы могли заметить в предыдущем разделе, в этом сезоне появится новое снаряжение! Подробное описание — ниже.
Клинок убийцы
В начале сражения воин с этим снаряжением прыгает в тыл противника и получает бонус к скорости атаки при уничтожении воинов.
Броня разрушителя
В начале сражения воин с этим снаряжением и все союзники за ним получают щит, дающий иммунитет к контролю.
Арбалет рейнджера
В начале сражения воин с этим снаряжением получает бонус к скорости атаки после каждого выстрела. Бонус суммируется до 20 раз.
Кольцо суперзвезды
В начале сражения шкала способности воина с этим снаряжением заполняется до максимума. С вероятностью 50 % он может применить способность повторно (не более четырех раз).
Рог клана
Воин с этим снаряжением получает особенность «Клан».
Лесная флейта
Воин с этим снаряжением получает особенность «Лес».
Лютня гоблинов
Воин с этим снаряжением получает особенность «Гоблин».
Труба аристократов
Воин с этим снаряжением получает особенность «Аристократия».
Барабан нежити
Воин с этим снаряжением получает особенность «Нежить».
Доступные карты
В этом сезоне в «Тактическом объединении» дебютируют воины, с которыми вы уже хорошо знакомы. Еще ряд воинов вернется в игру, причем некоторые из них претерпели обновления. В результате всего этого общее число доступных карт составит 34.
Новые воины
Главная бандитка
Босс
Делает рывок к цели в пределах трех или четырех клеток, нанося двойной урон. Сделав несколько ударов, отскакивает на три клетки назад.
Огненная лучница
Лес
Стреляет снарядом, который взрывается при попадании в цель и наносит урон врагам в конусообразной области за ней. Каждые несколько выстрелов ее отбрасывает назад на одну клетку.
Клетка с гоблином
Гоблин
Если сломать клетку, на арену вырывается гоблин-громила.
Магический лучник
Лес
Выпускает магическую стрелу, которая отскакивает в следующую цель в радиусе двух клеток каждые несколько выстрелов.
Вернувшиеся и переработанные воины
Подрывник
Нежить
Бросает бомбу в ближайшего врага, нанося урон в радиусе двух клеток.
Мегарыцарь
Босс
Периодически прыгает к самой крупной группе врагов, оглушая их на 2 с. и нанося урон.
Мини-П.Е.К.К.А. 🔄
Босс
Каждые несколько ударов готовит блинчик, повышающий уровень случайного союзника.
Костяной дракон 🔄
Нежить
Наносит урон в радиусе 2 клеток. В начале сражения поглощает 10/20/40/80 % здоровья и урона ближайших союзников.
Король скелетов 🔄
Нежить
Если цель погибает в течение 2 секунд после его удара, наносит урон в конусообразной области и призывает скелета.
Гоблины-копейщики
Гоблин
Копья летят так далеко, что броня ему ни к чему.
Воины и особенности 9-го сезона
Как мы уже упоминали в разделе о воинах, в этом сезоне доступно 34 воина. Однако, помимо перестановок в составе, произошло еще несколько изменений!
Для начала, во время боя в основном резерве будет доступно только 25 воинов, а остальные 9 будут доступны исключительно через квестовые сферы, что сделает сражения еще более захватывающими. На изображении выше воины из квестовых сфер выделены.
Кроме того, в этом сезоне у всех воинов будет одна и только одна особенность.
Новые особенности
Лес
Каждые несколько секунд воин с особенностью «Лес» с наименьшим запасом здоровья (в процентах) становится невидимым и получает бонус к скорости атаки на 2,5 секунды.
Босс
Воины с особенностью «Босс» доступны только через сферы. Боссы получают бонус к урону и запасу здоровья.
Переработанные особенности
Клан
Воины с особенностью «Клан» получают бонус к здоровью, а сильнейший из них — еще и к скорости атаки.
Аристократия
Воины с особенностью «Аристократия» получают меньше урона и наносят повышенный урон.
Гоблин
Вы получаете сферу со случайным гоблином. При полной активации особенности в каждом раунде дается сразу несколько гоблинов!
Нежить
За каждого павшего союзника все воины с особенностью «Нежить» получают бонус к здоровью и урону до конца матча.
Модификаторы 9-го сезона
Новые модификаторы
Последний выживший (лига «Бронзовая II»)
С начала сражения на поле постепенно появляется все больше ядовитых клеток, которые наносят периодический урон находящимся на них воинам.
Изобилие сфер (лига «Бронзовая III»)
Бой начинается с одной сферой. При выбывании игрока все оставшиеся получают по сфере.
Клетка бездны (лига «Бронзовая III»)
В начале сражения наступивший на эту клетку воин моментально уничтожается, после чего она исчезает.
Проклятая клетка (лига «Серебряная I»)
С начала сражения воин на клетке постепенно теряет здоровье, а при его уничтожении происходит взрыв, наносящий урон по области, который зависит от максимального здоровья взорвавшегося воина.
Заминированная клетка (лига «Серебряная I»)
Взрывается через 5 секунд после начала сражения, нанося ближайшим воинам урон по области.
Сокровище гоблинов (лига «Серебряная II»)
В начале боя у каждой стороны появляется сокровище гоблинов. Уничтожьте врагов, чтобы получить сферу!
Клетка-телепорт (лига «Серебряная II»)
В начале сражения воин на этой клетке переносится к вражескому телепорту.
Одна жизнь (лига «Серебряная III»)
Вы получаете по 2 капли эликсира в каждом раунде. Здоровье воинов не восстанавливается между раундами, и при уничтожении они исчезают навсегда.
Клетка невидимости (лига «Серебряная III»)
В начале сражения воин на клетке становится невидимым на 5 секунд.
Да здравствует король! (лига «Золотая I»)
Защищайте чучело короля! Если его уничтожат, вы проиграете раунд.
Уравнение (лига «Золотая II»)
Все воины стоят 3 капли эликсира.
Бой на выживание (лига «Золотая III»)
Каждый раунд на этапе расстановки становится все больше ядовитых клеток, которые наносят периодический урон находящимся на них воинам.
И еще кое-что! Теперь после выбывания вы сможете наблюдать за ходом боя.
Мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите на наш Discord или Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими впечатлениями о том, что происходит в Clash Royale!
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale