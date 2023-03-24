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24 мар. 2023 г.
Blog – Clash Royale

Обновление для неудачников!

ОБНОВЛЕНИЕ ВЫЙДЕТ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 27-го МАРТА

ОБЗОР НОВЫХ ФУНКЦИЙ

  • Переработка вкладки событий

Получайте награды и за победы, и за поражения! Играйте в событиях, чтобы заработать сезонные токены. Во всех событиях можно играть, сколько хочешь, а поражения не учитываются!

  • Сезонный магазин и сезонные токены

Сезонные токены можно тратить на покупки в сезонном магазине, где продается много разных предметов, помогающих продвижению в игре.

  • Переработка Pass Royale

Встречайте обновленный Pass Royale! Теперь в игре есть три разных пропуска: БЕСПЛАТНЫЙ, ЗОЛОТОЙ И АЛМАЗНЫЙ!

  • Исправление ошибок и различные улучшения

Все, что мы починили к этому обновлению.

Читайте дальше, чтобы узнать подробности!

ПЕРЕРАБОТКА ВКЛАДКИ СОБЫТИЙ

Теперь вам доступно три типа событий, для каждого из которых есть разные игровые режимы:

  • главное событие,

  • событие 1 на 1,

  • событие 2 на 2.

В этих событиях можно получить СЕЗОННЫЕ ТОКЕНЫ.

Главное событие

Главное событие напоминает прежние особые испытания, и в нем будут представлены новые игровые режимы или карты наподобие супервоинов.

Основное отличие заключается в том, что теперь в этих испытаниях можно играть, пока они доступны, и для продолжения игры не нужны дополнительные попытки.

Благодаря этому можно испытывать новые колоды в новых режимах, а также играть в любимом режиме столько, сколько хочется!

Игровые режимы главного события будут сменяться в течение сезона.

1 на 1 и 2 на 2

Игровые режимы, к которым раньше вела диско-кнопка, переехали на вкладку событий и теперь доступны там.

В событиях 1 на 1 и 2 на 2 игровые режимы будут сменяться чаще, чем в главном событии.

СЕЗОННЫЙ МАГАЗИН И СЕЗОННЫЕ ТОКЕНЫ

Мы добавили в игру СЕЗОННЫЕ ТОКЕНЫ, чтобы игрокам было проще получать нужные им награды.

Игра в каждом событии будет приносить сезонные токены, которые можно тратить в СЕЗОННОМ МАГАЗИНЕ.

Сезонный магазин будет предлагать разнообразные товары на выбор, например золото, волшебные предметы (в том числе книги), карты-джокеры, боевые знамена, эмодзи и другие вещи. Ассортимент будет меняться каждый сезон.

Способы получения сезонных токенов

  • игра в событиях,

  • Pass Royale (в том числе бесплатный уровень),

  • магазин.

Все просто!

За день в событиях можно заработать до 1000 сезонных токенов.

Это количество можно увеличить вплоть до 7000 токенов с помощью сезонного усиления! Сезонное усиление можно приобрести в сезонном магазине.

Вы можете продолжать играть в событиях даже после того, как получите все доступные токены.

Обновление для неудачников

Мы хотим, чтобы и победители, и проигравшие чувствовали себя лучше, и поэтому решили внедрить новую систему, позволяющую зарабатывать сезонные токены в событиях.

В конце боя в событии вы будете получать сезонные токены на основании следующих критериев:

  • количество уничтоженных королевских башен,

  • количество защищенных королевских башен,

  • количество потраченного эликсира.

Сезонный магазин (и ваши сезонные токены) будут сбрасываться каждый сезон, так что покупайте все нужное до начала нового сезона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛАДКЕ СОБЫТИЙ

  • Карты и сила башни ограничены 11-м уровнем.

  • Классические испытания по-прежнему доступны!

  • Особые испытания с платой за продолжение, повторную попытку или допускающие не более определенного количества поражений по-прежнему существуют, но больше не являются единственным способом познакомиться с новыми событиями и геймплеем.

  • В событиях можно заработать только сезонные токены, но не короны, сундуки или золото за победу.

ПЕРЕРАБОТКА PASS ROYALE

Pass Royale теперь делится на три уровня с разными наградами!

Это БЕСПЛАТНЫЙ, ЗОЛОТОЙ И АЛМАЗНЫЙ уровни.

Короны по-прежнему остаются основным способом получения наград в Pass Royale, но теперь в каждом бое можно будет заработать до ШЕСТИ корон!
Более подробная информация о содержании и ценах Pass здесь!

Каждая ваша королевская башня, уцелевшая до конца боя, принесет вам одну корону!

И вы по-прежнему будете получать по короне за каждую разрушенную королевскую башню противника.

Стерли соперника в порошок? Получите награду!

Больше уровней с наградами

Мы удлинили Pass Royale, добавив много новых уровней наград. Они заменят бонусный банк и позволят игрокам получать больше наград.

Разнообразные награды

Теперь в Pass Royale вы сможете открыть самые разные награды: от новых боевых знамен до привычных волшебных предметов и премиальных элементов оформления!

Самым большим изменением станет появление сезонных токенов, которые можно тратить в сезонном магазине, покупая именно то, что нужно, а не надеяться на удачу при открывании сундука.

Награды

БЕСПЛАТНЫЙ

1 x ящик с золотом,
35 x коронных сундуков,
2500 x сезонных токенов.

ЗОЛОТОЙ

(также включает награды бесплатного пропуска)

840 x обычных карт-джокеров,
180 x редких карт-джокеров,
88 x эпических карт-джокеров,
5 x легендарных карт-джокеров,
10 x увесистых ящиков с золотом,
5000 x сезонных токенов,
1 x скин для башни,
1x эмодзи,
3 x ключей от сундука.

;

9
; ключей от сундука.

Также включает следующие привилегии:

  • золотое имя,

  • автоматическое открывание сундуков,

  • подарок клану,

  • привилегия: неограниченное участие в особых испытаниях.

АЛМАЗНЫЙ

(также включает награды бесплатного и золотого пропусков)

500 x кристаллов,
7500 x сезонных токенов,
10 x переполненных ящиков с золотом,
2 x огромных сундука,
2 x магических сундука,
1 x джокерский сундук,
1 x карта чемпиона,
1 x анимированное боевое знамя.

500
; кристаллов,

7500
; сезонных токенов,

10
; переполненных ящиков с золотом,

2
; огромных сундука,

2
; магических сундука,

1
; джокерский сундук,

1
; карта чемпиона,

1
; анимированное боевое знамя.

Включает все привилегии золотого пропуска.

Улучшает обычный подарок клану до премиального подарка клану.

BUG FIXES & IMPROVEMENTS

ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК И РАЗЛИЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

✅Исправлен сбой при отправке эмодзи на экране окончания боя 2 на 2.
✅Обновлено описание королевского турнира, в котором говорилось, что поражения можно сбросить.
✅Эмодзи, отправленные после окончания боя, теперь засчитываются в ежедневном задании «Используй эмодзи»
✅Каменные ступени легендарного пути больше не ломаются в случае ничьей.
✅Исправлена ошибка, из-за которой игрок не слышал звуковой эффект при использовании противником чемпионской особенности.
✅Исправлена проблема с траекторией, связанной с полем зрения голема.
✅Исправлена проблема со стрелами, наносившими удвоенный урон башне короля в боях 2 на 2.
✅Улучшено распознавание столкновения для бревна и варварской бочки.
✅Добавлены недостающие значки игрового стажа.
✅Исправлен индикатор на экране использования карты-джокера.
✅Исправлена ошибка, из-за которой значок «Бронзовая лига I» отображался на экране информации о клане у игроков, не имеющих доступа к легендарному пути.
✅Исправлен сбой при открывании поставленного в очередь сундука после входа в игру.
✅Исправлена ошибка, из-за которой список лидеров легендарного пути не загружался после получения наград.
✅Исправлена ошибка, из-за которой множитель эликсира не отображался при проигрывании повторов.
✅Увеличен радиус отражения монахом огненного шара и гигантского снежка.