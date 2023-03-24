ОБНОВЛЕНИЕ ВЫЙДЕТ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 27-го МАРТА
Переработка вкладки событий
Получайте награды и за победы, и за поражения! Играйте в событиях, чтобы заработать сезонные токены. Во всех событиях можно играть, сколько хочешь, а поражения не учитываются!
Сезонный магазин и сезонные токены
Сезонные токены можно тратить на покупки в сезонном магазине, где продается много разных предметов, помогающих продвижению в игре.
Переработка Pass Royale
Встречайте обновленный Pass Royale! Теперь в игре есть три разных пропуска: БЕСПЛАТНЫЙ, ЗОЛОТОЙ И АЛМАЗНЫЙ!
Исправление ошибок и различные улучшения
Все, что мы починили к этому обновлению.
Читайте дальше, чтобы узнать подробности!
ПЕРЕРАБОТКА ВКЛАДКИ СОБЫТИЙ
Теперь вам доступно три типа событий, для каждого из которых есть разные игровые режимы:
главное событие,
событие 1 на 1,
событие 2 на 2.
В этих событиях можно получить СЕЗОННЫЕ ТОКЕНЫ.
Главное событие напоминает прежние особые испытания, и в нем будут представлены новые игровые режимы или карты наподобие супервоинов.
Основное отличие заключается в том, что теперь в этих испытаниях можно играть, пока они доступны, и для продолжения игры не нужны дополнительные попытки.
Благодаря этому можно испытывать новые колоды в новых режимах, а также играть в любимом режиме столько, сколько хочется!
Игровые режимы главного события будут сменяться в течение сезона.
Игровые режимы, к которым раньше вела диско-кнопка, переехали на вкладку событий и теперь доступны там.
В событиях 1 на 1 и 2 на 2 игровые режимы будут сменяться чаще, чем в главном событии.
СЕЗОННЫЙ МАГАЗИН И СЕЗОННЫЕ ТОКЕНЫ
Мы добавили в игру СЕЗОННЫЕ ТОКЕНЫ, чтобы игрокам было проще получать нужные им награды.
Игра в каждом событии будет приносить сезонные токены, которые можно тратить в СЕЗОННОМ МАГАЗИНЕ.
Сезонный магазин будет предлагать разнообразные товары на выбор, например золото, волшебные предметы (в том числе книги), карты-джокеры, боевые знамена, эмодзи и другие вещи. Ассортимент будет меняться каждый сезон.
игра в событиях,
Pass Royale (в том числе бесплатный уровень),
магазин.
Все просто!
За день в событиях можно заработать до 1000 сезонных токенов.
Это количество можно увеличить вплоть до 7000 токенов с помощью сезонного усиления! Сезонное усиление можно приобрести в сезонном магазине.
Вы можете продолжать играть в событиях даже после того, как получите все доступные токены.
Мы хотим, чтобы и победители, и проигравшие чувствовали себя лучше, и поэтому решили внедрить новую систему, позволяющую зарабатывать сезонные токены в событиях.
В конце боя в событии вы будете получать сезонные токены на основании следующих критериев:
количество уничтоженных королевских башен,
количество защищенных королевских башен,
количество потраченного эликсира.
Сезонный магазин (и ваши сезонные токены) будут сбрасываться каждый сезон, так что покупайте все нужное до начала нового сезона.
Карты и сила башни ограничены 11-м уровнем.
Классические испытания по-прежнему доступны!
Особые испытания с платой за продолжение, повторную попытку или допускающие не более определенного количества поражений по-прежнему существуют, но больше не являются единственным способом познакомиться с новыми событиями и геймплеем.
В событиях можно заработать только сезонные токены, но не короны, сундуки или золото за победу.
ПЕРЕРАБОТКА PASS ROYALE
Pass Royale теперь делится на три уровня с разными наградами!
Это БЕСПЛАТНЫЙ, ЗОЛОТОЙ И АЛМАЗНЫЙ уровни.
Короны по-прежнему остаются основным способом получения наград в Pass Royale, но теперь в каждом бое можно будет заработать до ШЕСТИ корон!
Более подробная информация о содержании и ценах Pass здесь!
Каждая ваша королевская башня, уцелевшая до конца боя, принесет вам одну корону!
И вы по-прежнему будете получать по короне за каждую разрушенную королевскую башню противника.
Стерли соперника в порошок? Получите награду!
Мы удлинили Pass Royale, добавив много новых уровней наград. Они заменят бонусный банк и позволят игрокам получать больше наград.
Теперь в Pass Royale вы сможете открыть самые разные награды: от новых боевых знамен до привычных волшебных предметов и премиальных элементов оформления!
Самым большим изменением станет появление сезонных токенов, которые можно тратить в сезонном магазине, покупая именно то, что нужно, а не надеяться на удачу при открывании сундука.
Награды
1 x ящик с золотом,
35 x коронных сундуков,
2500 x сезонных токенов.
(также включает награды бесплатного пропуска)
840 x обычных карт-джокеров,
180 x редких карт-джокеров,
88 x эпических карт-джокеров,
5 x легендарных карт-джокеров,
10 x увесистых ящиков с золотом,
5000 x сезонных токенов,
1 x скин для башни,
1x эмодзи,
3 x ключей от сундука.
;
9
; ключей от сундука.
Также включает следующие привилегии:
золотое имя,
автоматическое открывание сундуков,
подарок клану,
привилегия: неограниченное участие в особых испытаниях.
(также включает награды бесплатного и золотого пропусков)
500 x кристаллов,
7500 x сезонных токенов,
10 x переполненных ящиков с золотом,
2 x огромных сундука,
2 x магических сундука,
1 x джокерский сундук,
1 x карта чемпиона,
1 x анимированное боевое знамя.
500
; кристаллов,
7500
; сезонных токенов,
10
; переполненных ящиков с золотом,
2
; огромных сундука,
2
; магических сундука,
1
; джокерский сундук,
1
; карта чемпиона,
1
; анимированное боевое знамя.
Включает все привилегии золотого пропуска.
Улучшает обычный подарок клану до премиального подарка клану.
BUG FIXES & IMPROVEMENTS
✅Исправлен сбой при отправке эмодзи на экране окончания боя 2 на 2.
✅Обновлено описание королевского турнира, в котором говорилось, что поражения можно сбросить.
✅Эмодзи, отправленные после окончания боя, теперь засчитываются в ежедневном задании «Используй эмодзи»
✅Каменные ступени легендарного пути больше не ломаются в случае ничьей.
✅Исправлена ошибка, из-за которой игрок не слышал звуковой эффект при использовании противником чемпионской особенности.
✅Исправлена проблема с траекторией, связанной с полем зрения голема.
✅Исправлена проблема со стрелами, наносившими удвоенный урон башне короля в боях 2 на 2.
✅Улучшено распознавание столкновения для бревна и варварской бочки.
✅Добавлены недостающие значки игрового стажа.
✅Исправлен индикатор на экране использования карты-джокера.
✅Исправлена ошибка, из-за которой значок «Бронзовая лига I» отображался на экране информации о клане у игроков, не имеющих доступа к легендарному пути.
✅Исправлен сбой при открывании поставленного в очередь сундука после входа в игру.
✅Исправлена ошибка, из-за которой список лидеров легендарного пути не загружался после получения наград.
✅Исправлена ошибка, из-за которой множитель эликсира не отображался при проигрывании повторов.
✅Увеличен радиус отражения монахом огненного шара и гигантского снежка.