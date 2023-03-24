Переработка вкладки событий

Получайте награды и за победы, и за поражения! Играйте в событиях, чтобы заработать сезонные токены. Во всех событиях можно играть, сколько хочешь, а поражения не учитываются!

Сезонный магазин и сезонные токены

Сезонные токены можно тратить на покупки в сезонном магазине, где продается много разных предметов, помогающих продвижению в игре.

Переработка Pass Royale

Встречайте обновленный Pass Royale! Теперь в игре есть три разных пропуска: БЕСПЛАТНЫЙ, ЗОЛОТОЙ И АЛМАЗНЫЙ!

Исправление ошибок и различные улучшения

Все, что мы починили к этому обновлению.

Читайте дальше, чтобы узнать подробности!