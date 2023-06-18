Откройте для себя эволюцию карт, повышайте уровень карт до элитного, исследуйте увеличенный путь к славе, повышайте уровень короля и постигайте новые грани мастерства!
Пора ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ!
Эволюция карт позволяет игрокам открывать новые способности для карт, которые уже есть в их коллекции!
ВАРВАР
Каждый удар, который наносит варвар, делает его все злее и злее.
Несмотря на распространенное заблуждение, злым он вам
понравится.
Каждый удар увеличивает скорость атаки и движения.
Скорость может увеличиваться бесконечно!
Циклы: 1
СКЕЛЕТЫ
С каждым ударом скелет призывает еще одного эволюционировавшего скелета.
Максимальное количество: 6
У них модные шапки.
Циклы: 3
ОГНЕННАЯ ЛУЧНИЦА
Улучшенное оружие, стреляющее взрывными искрами.
Искры наносят урон по области и урон в секунду.
А еще она отлично жарит шашлык.
Циклы: 2
КОРОЛЕВСКИЙ ГИГАНТ
Отражает урон, когда стреляет.
Его золотым ядрам позавидует любой.
Отражение урона отбрасывает и наносит урон противникам в радиусе действия.
Циклы: 1
Чтобы разблокировать возможность эволюции для конкретной карты, нужно собрать
фрагменты эволюции для нее.
После разблокировки эволюции карты вы сможете поместить ее в
ячейку эволюции своей колоды.
Во время боя вам нужно будет сыграть картой с эволюцией определенное количество раз (то есть циклов), прежде чем эволюция активируется.
После активации эволюции игрок сможет отправить карту с эволюцией на арену точно так же, как и любую другую карту.
Карта с эволюцией автоматически использует свои улучшенные способности при атаке, как и остальные карты — вам ничего не придется активировать самостоятельно.
Как только вы сыграете картой с эволюцией, вам станет доступна обычная версия этой карты. Вам придется снова пройти необходимое количество циклов, чтобы эволюция активировалась!
Фрагменты? Ячейки? Циклы? Что вообще все это значит?! Давайте мы расскажем обо всем подробнее!
ЭВОЛЮЦИЯ В БОЮ
Если вы начнете бой с эволюцией карты в одной из ваших ячеек эволюции, то над этой картой будут отображаться капли черного эликсира. Количество капель показывает, сколько раз надо использовать эту карту (то есть сколько циклов сыграть ею), прежде чем можно будет применить эволюцию.
Как только вы сыграете этой картой необходимое количество раз, то все капли черного эликсира заполнятся и эволюция будет активирована. Когда вы используете эту карту в следующий раз, она будет обладать всеми преимуществами эволюции! После того, как вы сыграете картой с эволюцией, она вернется в исходное состояние, и отсчет циклов начнется снова.
Когда вы отправляете на арену карту, для которой ведется отсчет циклов, противник будет видеть над ней соответствующий значок.
Карту с активной эволюцией противник сможет узнать по уникальному внешнему виду и фиолетовой иконке рядом с уровнем. Кроме того, благодаря улучшенной атаке такая карта, скорее всего, будет сметать все на своем пути, так что не заметить ее будет сложно!
ФРАГМЕНТЫ ЭВОЛЮЦИИ
Чтобы разблокировать эволюцию карты, вам нужно будет собрать 6 фрагментов-джоке эволюции для этой карты.
Как только вы соберете все фрагменты, вам станет доступна эволюция для нее!
Проще простого, правда?
В Pass Royale (открывается на 7-м уровне короля).
В сезонном магазине (открывается на 8-м уровне короля).
В наградах за испытания.
В магазине.
В сундуках за уровень начиная с 50-го уровня короля (каждый 2-й сундук за уровень).
ФРАГМЕНТЫ-ДЖОКЕРЫ
Фрагмент-джокер — это волшебный предмет, позволяющий добавить 1 фрагмент эволюции к любой карте на ваш выбор. Его даже можно использовать, чтобы добавить первый фрагмент эволюции к любой карте, для которой доступна эволюция!
Где найти фрагменты-джокеры:
В магазине.
В сезонном магазине.
ЯЧЕЙКИ ЭВОЛЮЦИИ
Ваша первая ячейка эволюции откроется на 7-м уровне короля.
Чтобы использовать эволюцию, вам нужно поместить карту с разблокированной эволюцией в ячейку эволюции в колоде.
Если вы поместите ее в любую другую ячейку колоды, то карта будет вести себя как обычно, и активации эволюции не произойдет.
Мы планируем добавить больше ячеек эволюции по мере появления эволюций других карт!
15-Й (ЭЛИТНЫЙ) УРОВЕНЬ
Мы добавили новый уровень, чтобы ваши карты могли стать еще сильнее! А знаете, что самое классное? Вам не нужно будет тратить золото на улучшение!
Теперь вы можете улучшать карты до 15-го уровня. Получается, что теперь он будет максимальным...
А ВОТ И НЕТ!
Максимальный уровень теперь называется элитным уровнем.
Улучшение до элитного уровня отличается от улучшений с 1-го по 14-й уровень, для которых требуется золото и копии карт, карты-джокеры или книги.
Так как же улучшить карту до элитного уровня?
ЭЛИТНЫЕ КАРТЫ-ДЖОКЕРЫ
Для улучшения до элитного уровня понадобятся новые волшебные предметы — элитные карты-джокеры.
Вы будете получать элитные карты-джокеры за лишние копии карт 14-го уровня!
Чтобы улучшить любую карту с 14-го до 15-го уровня, нужно 50 000 элитных карт-джокеров. И больше ничего.
На легендарном пути.
Как только карта достигнет 14-го уровня, все лишние копии этой карты, которые вы получите, будут превращаться в элитные карты-джокеры.
При этом вы можете без ограничения собирать копии карт 13-го или более низких уровней. После того, как карта будет улучшена до 14-го уровня, лишние копии превратятся в элитные карты-джокеры.
В магазине.
Волшебные предметы
Это можно сделать, только если вы уже улучшили все свои карты определенной редкости до 14-го уровня.
Книги можно конвертировать в элитные карты-джокеры по одной, а простые карты-джокеры — только целыми стопками.
Карты 14-го уровня (лишние копии)
обычная карта = 1 элитная карта-джокера,
редкая карта = 5 элитных карт-джокеров,
эпическая карта = 20 элитных карт-джокеров,
легендарная карта = 1500 элитных карт-джокеров,
карта чемпиона = 4000 элитных карт-джокеров.
Волшебные предметы
обычная карта-джокер = 1 элитная карта-джокер,
редкая карта-джокер = 5 элитных карт-джокеров,
эпическая карта-джокер = 20 элитных карт-джокеров,
легендарная карта-джокер = 1500 элитных карт-джокеров,
чемпионская карта-джокер = 4000 элитных карт-джокеров,
любая книга карт = 5000 элитных карт-джокеров.
У вас может быть максимум 400 000 элитных карт-джокеров.
УВЕЛИЧЕННЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ
Мы добавили на путь к славе еще три арены и увеличили максимальное количество трофеев до 9000!
Вместе с этими тремя «новыми» аренами (многие из вас помнят их по прошлым сезонам) мы добавили еще больше наград, которые можно разблокировать. Круто же, правда?
Мы добавили 20 новых уровней короля. Теперь короля можно улучшить вплоть до 70-го уровня!
15-й уровень силы башни становится доступен на 54-м уровне короля. С ним у башен увеличивается как урон, так и запас здоровья!
В прошлом обновлении мы удалили возможность зарабатывать короны и сундуки в Событиях
Благодаря вашим отзывам мы добавили их обратно, так что вы можете заполнить слоты сундуков и продвинуться в Pass Royale, играя в События!
Мы добавили третье мастерское задание для следующих карт:
королевский гигант,
боевой таран,
целительница-воин,
громовержец,
шар,
мушкетер.
Выполните все мастерские задания, чтобы получить щедрые награды!
В этом обновлении мы хотим сделать то, что давно требовалось, и поднять экономику игры. Игрокам станет доступно втрое больше золота!
После обновления все сундуки будут содержать в 3 раза больше золота, чем раньше.
В события 2 на 2 вернулась кнопка «Играть снова».
Вкладка событий подсвечивается, если доступно новое испытание.
Вкладка событий также автоматически прокручивается до нового испытания, когда оно появляется в первый раз.
Интерфейс вкладки событий изменился, чтобы особые испытания было лучше видно.
Неполученные награды Pass Royale за предыдущий сезон теперь можно будет забрать.
Исправлена ошибка, из-за которой некоторые карты продолжали атаковать королевские башни после того, как торнадо перенесло их за пределы радиуса атаки.
Исправлена ошибка со звуковыми эффектами Спарки (теперь ее сигнал звучит три раза перед атакой).
Исправлена ошибка со звуковыми эффектами варварской бочки.
Исправлена ошибка, из-за которой значки «Рекорд сезона» обновлялись некорректно.
Исправлена ошибка с визуальными эффектами эликсира при наблюдении за боем.
Исправлена ошибка, которая при неудачной покупке блокировала все внутриигровые покупки до перезагрузки.
Исправлена ошибка, из-за которой вместо текущего сезона некоторым игрокам был доступен сезон «по умолчанию».
Исправлены различные проблемы с расположением элементов интерфейса.
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
За выполнение последней части второго мастерского задания каждой карты вы будете получать золото вместо кристаллов.
Почему? Отзывы игроков очень часто содержат жалобы на то, что нехватка золота мешает улучшать карты. Мы надеемся, что замена кристаллов на золото немного поможет в этом и сделает золото не столь редким ресурсом.
Количество золота будет зависеть от редкости карты:
Обычные карты: 300 кристаллов >
5000 золотых.
Редкие карты: 300 кристаллов >
9000 золотых.
Эпические карты: 300 кристаллов >
15 000 золотых.
Легендарные карты: 300 кристаллов >
18 000 золотых
.
Чемпионские карты: 450 кристаллов >
25 000 золотых.
2 на 2 и дуэльная колода:
Каждый игрок может использовать эволюцию со своими собственными ячейками эволюции.
События:
В событиях, где используется коллекция игрока, игроки могут использовать эволюцию.
В событиях, где используется колода события, будет определенное количество доступных ячеек эволюции и карт с эволюцией.
Особые испытания:
В испытаниях, где используется коллекция игрока, игроки могут использовать эволюцию со своими собственными ячейками эволюции.
В испытаниях, где используется колода события, будет определенное количество доступных ячеек эволюции и карт с эволюцией.
Классические и большие испытания:
Эволюция карт не будет доступна.
Надеемся, вам понравится обновление!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale