Если вы начнете бой с эволюцией карты в одной из ваших ячеек эволюции, то над этой картой будут отображаться капли черного эликсира. Количество капель показывает, сколько раз надо использовать эту карту (то есть сколько циклов сыграть ею), прежде чем можно будет применить эволюцию.

Как только вы сыграете этой картой необходимое количество раз, то все капли черного эликсира заполнятся и эволюция будет активирована. Когда вы используете эту карту в следующий раз, она будет обладать всеми преимуществами эволюции! После того, как вы сыграете картой с эволюцией, она вернется в исходное состояние, и отсчет циклов начнется снова.



Когда вы отправляете на арену карту, для которой ведется отсчет циклов, противник будет видеть над ней соответствующий значок.



Карту с активной эволюцией противник сможет узнать по уникальному внешнему виду и фиолетовой иконке рядом с уровнем. Кроме того, благодаря улучшенной атаке такая карта, скорее всего, будет сметать все на своем пути, так что не заметить ее будет сложно!