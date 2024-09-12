觉醒皮卡超人和觉醒超级骑士都已准备就绪，为觉醒荣耀而战！他们都招募了厉害的创作者和职业选手组成队伍，在竞技场上代表他们作战！

“觉醒大皮卡对战觉醒超骑”创作者决战来啦！大家可以观看直播，赢取奖励！北京时间9月14日凌晨0点开战，记得在日历上做好标记哦！

皮卡超人队代表：