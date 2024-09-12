觉醒皮卡超人和觉醒超级骑士都已准备就绪，为觉醒荣耀而战！他们都招募了厉害的创作者和职业选手组成队伍，在竞技场上代表他们作战！
“觉醒大皮卡对战觉醒超骑”创作者决战来啦！大家可以观看直播，赢取奖励！北京时间9月14日凌晨0点开战，记得在日历上做好标记哦！
皮卡超人队代表：
Mohamed Light
Ian
Ryley
Ken
BENIJU
DavideRooney
超级骑士队代表：
Anaban
Wallace
SergioRamos
BigSpin
InShane
OJ
选手们将参加决斗模式和2对2模式对战，为各自的队伍斩获积分。最终积分更多的队伍将成为创作者决战的赢家。
对了，我们是不是提到了奖励？
没错！直播期间，我们将开启Twitch掉宝！将您的《皇室战争》账号绑定Twitch账号，观看比赛，赢得奖励！
观看30分钟：巨型宝箱
观看60分钟：靶场假人皇家塔皮肤
观看90分钟：2个魔法宝箱
观看120分钟：国王复古像素塔表情
观看150分钟：超级雷电宝箱
观看180分钟：国王复古像素大笑表情
**注意：**如果您是通过iOS版的Twitch应用观看直播，您的观看时长会被记录下来，但您需要换台设备才能领取奖励。
除了官方Twitch账号，您还可以在以下Twitch频道观看赛事并获得奖励：
Tryaz（德语） - BigSpin（德语） - DavideRooney（意大利语） - AllanFranzotti（葡萄牙语） - WithZack（西班牙语） - Artube（葡萄牙语） - wotop_（法语） - Ouahleouff（法语） - Adrian Piedra（西班牙语） - Nefastone（意大利语） - Schlonsti（德语） - Pompeyo（西班牙语） - ErBacce（意大利语） - Rockstar（西班牙语） - Kennedy Clash（葡萄牙语） - Rush（日语） - Mafer Tejeda（西班牙语） - PoWp（波兰语） - Shelbi（西班牙语） - Revol Aimar（西班牙语） - El Don（西班牙语）
祝大家观战愉快！
《皇室战争》团队