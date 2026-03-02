宝箱掉落几率详解
欢迎来到《皇室战争》奖励掉落几率信息中心，你可以在此了解各种拼图、幸运宝箱、觉醒/精英宝箱、雷电宝箱和传奇国王宝箱的相关信息。
**请注意！**宝箱中仅包含你已经解锁的卡牌，以及你当前或更低竞技场等级可用的卡牌。
我们开始吧！
拼图
拼图是用来在相册活动中完成场景的碎片。拼图分为不同稀有度，各个稀有度的掉落几率有所不同。你可以在后文查看各稀有度拼图的具体掉落几率。
拼图有两种类型：
**随机拼图：**获得一块随机拼图或重复拼图
**专属拼图:**必定获得一块全新拼图（只要你尚未完成相册）
获得重复拼图怎么办？
如果你获得的随机拼图是自己已拥有的拼图，它就会变成一块重复拼图。每块重复拼图都会填充专属拼图的进度条，填充的进度取决于重复拼图本身的稀有度：
|拼图
|重复拼图数量
|普通
|2
|稀有
|3
|史诗
|4
|传奇
|5
进度条充满时，你将自动获得一块专属拼图！溢出的进度会累积，不会有任何浪费！
完成相册会发生什么？
活动完成后，你可以继续收集拼图。这些拼图会转换为随机的额外奖励！
稀有度几率
|稀有度
|几率
|普通
|83.8%
|稀有
|12.6%
|史诗
|2.6%
|传奇
|1%
按场景分类的专属拼图掉落几率
|场景
|专属拼图
|拼图稀有度
|各稀有度的拼图掉落几率
|整体拼图几率
|第1年
|1–9
|普通
|2.3%
|1.9%
|第2年
|10–18
|普通
|2.3%
|1.9%
|第3年
|19–25
|普通
|1.9%
|1.6%
|26–27
|稀有
|9.6%
|1.2%
|第4年
|28–34
|普通
|1.9%
|1.6%
|35–36
|稀有
|9.6%
|1.2%
|第5年
|37–42
|普通
|1.5%
|1.3%
|43–44
|稀有
|7.6%
|1.0%
|45
|史诗
|25.0%
|0.6%
|第6年
|46-50
|普通
|1.5%
|1.3%
|51-52
|稀有
|7.6%
|1.0%
|53
|史诗
|25.0%
|0.6%
|54
|传奇
|32.3%
|0.3%
|第7年
|55-59
|普通
|1.1%
|1.0%
|60-61
|稀有
|5.8%
|0.7%
|62
|史诗
|18.8%
|0.5%
|63
|传奇
|25.8%
|0.3%
|第8年
|64-68
|普通
|1.1%
|1.0%
|69-70
|稀有
|5.8%
|0.7%
|71
|史诗
|18.8%
|0.5%
|72
|传奇
|25.8%
|0.3%
|第9年
|73-77
|普通
|0.8%
|0.6%
|78-79
|稀有
|3.8%
|0.5%
|80
|史诗
|12.5%
|0.3%
|81
|传奇
|16.1%
|0.2%
幸运宝箱
幸运宝箱可以转动一定次数，可开出卡牌、金币和装扮奖励。不过，有些宝箱会包含特定奖励，或转动更多次：
魔法幸运宝箱：卡牌、金币、魔法外卡、觉醒碎片和装扮（转动4次）
**普通幸运宝箱：**卡牌和金币（转动3次）
主题季幸运宝箱：根据主题季而变化！你可以在标准幸运宝箱版块的下方查看主题季幸运宝箱的详情。
宝箱等级
部分宝箱中可开出的奖励取决于宝箱等级。解锁新的竞技场即可提升宝箱等级，宝箱每次升级都会提高奖励，确保你的进度与奖励成正比！你可以在每日对战奖励弹窗中查看你的宝箱等级。以下宝箱中可开出的奖励取决于宝箱等级：
魔法幸运宝箱
普通幸运宝箱
魔法幸运宝箱
幸运宝箱有五种可升级的稀有度，从1星⭐到5星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升级和每种奖励类型的完整概率可查看下方内容：
不同魔法幸运宝箱类型对应的稀有度几率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|1星幸运宝箱
|31.64%
|43.04%
|20.25%
|4.06%
|1.01%
|2星幸运宝箱
|33.36%
|45.59%
|19.71%
|1.34%
|3星幸运宝箱
|40.96%
|56.97%
|2.07%
|4星幸运宝箱
|96.00%
|4.00%
|5星幸运宝箱
|100.00%
每种奖励最终稀有度的几率（宝箱等级为13级或更高等级）
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|金币
|50.00%
|38.46%
|28.85%
|普通卡
|25.89%
|20.11%
|18.75%
|16.44%
|16.02%
|稀有卡
|24.11%
|18.72%
|17.46%
|15.30%
|14.91%
|史诗卡
|18.86%
|17.59%
|15.42%
|15.02%
|传奇卡
|10.41%
|9.12%
|8.89%
|英雄卡
|3.10%
|2.72%
|2.65%
|普通魔法外卡
|8.00%
|9.00%
|稀有魔法外卡
|7.50%
|8.00%
|史诗魔法外卡
|7.00%
|6.50%
|传奇魔法外卡
|6.50%
|5.50%
|英雄魔法外卡
|6.50%
|4.00%
|战旗
|3.85%
|表情
|3.85%
|觉醒碎片
|5.50%
|完整觉醒
|9.50%
各竞技场对应的宝箱等级
|竞技场
|宝箱等级
|1阶竞技场
|1级
|2阶竞技场
|2级
|3阶竞技场
|3级
|4阶竞技场
|4级
|5阶竞技场
|5级
|6阶竞技场
|6级
|7阶竞技场
|7级
|8阶竞技场
|8级
|9-10阶竞技场
|9级
|11-12阶竞技场
|10级
|13-15阶竞技场
|11级
|16-18阶竞技场
|12级
|19-21阶竞技场
|13级
|22-24阶竞技场
|14级
|25-27阶竞技场
|15级
|28阶及以上竞技场
|16级
每种奖励类型的竞技场要求
|最低竞技场等级
|可获取的奖励
|1阶竞技场
|金币普通卡稀有卡
|2阶竞技场
|普通魔法外卡稀有魔法外卡
|3阶竞技场
|觉醒碎片
|4阶竞技场
|战旗表情
|6阶竞技场
|史诗卡史诗魔法外卡
|11阶竞技场
|传奇卡传奇魔法外卡
|16阶竞技场
|英雄卡英雄魔法外卡
每种稀有度和类型的奖励数量
|1星
|金币
|随机普通卡
|随机稀有卡
|1级宝箱
|50
|2
|1
|2级宝箱
|75
|2
|1
|3级宝箱
|100
|3
|1
|4级宝箱
|125
|4
|1
|5级宝箱
|150
|5
|1
|6级宝箱
|200
|6
|1
|7级宝箱
|250
|8
|2
|8级宝箱
|325
|10
|2
|9级宝箱
|400
|13
|3
|10级宝箱
|500
|16
|3
|11级宝箱
|600
|19
|4
|12级宝箱
|700
|22
|4
|13级宝箱
|800
|25
|5
|14级宝箱
|900
|28
|6
|15级宝箱
|1000
|31
|6
|16级宝箱
|1100
|34
|7
|2星
|金币
|战旗
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|1级宝箱
|200
|6
|2
|2级宝箱
|300
|9
|2
|3级宝箱
|400
|12
|2
|4级宝箱
|500
|1
|16
|3
|5级宝箱
|600
|1
|19
|4
|6级宝箱
|800
|1
|25
|5
|1
|7级宝箱
|1000
|1
|31
|6
|1
|8级宝箱
|1300
|1
|40
|8
|1
|9级宝箱
|1600
|1
|50
|10
|1
|10级宝箱
|2000
|1
|62
|12
|2
|11级宝箱
|2400
|1
|75
|15
|2
|12级宝箱
|2800
|1
|88
|18
|2
|13级宝箱
|3200
|1
|100
|20
|3
|14级宝箱
|3600
|1
|112
|23
|3
|15级宝箱
|4000
|1
|125
|25
|3
|16级宝箱
|4400
|1
|138
|28
|3
|3星
|金币
|表情
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡
|随机英雄卡
|1级宝箱
|800
|25
|5
|2级宝箱
|1200
|38
|8
|3级宝箱
|1600
|50
|10
|4级宝箱
|2000
|1
|63
|13
|5级宝箱
|2400
|1
|75
|15
|6级宝箱
|3200
|1
|100
|20
|2
|7级宝箱
|4000
|1
|125
|25
|3
|8级宝箱
|5200
|1
|163
|33
|4
|9级宝箱
|6400
|1
|200
|40
|5
|10级宝箱
|8000
|1
|250
|50
|6
|1
|11级宝箱
|9600
|1
|300
|60
|8
|1
|12级宝箱
|11200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|13级宝箱
|12800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|14级宝箱
|14400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|15级宝箱
|16000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|16级宝箱
|17600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|4星
|普通魔法外卡
|稀有魔法外卡
|史诗魔法外卡
|传奇魔法外卡
|英雄魔法外卡
|觉醒碎片
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡
|随机英雄卡
|1级宝箱
|100
|20
|2级宝箱
|50
|10
|150
|30
|3级宝箱
|67
|13
|2
|200
|40
|4级宝箱
|83
|17
|2
|250
|50
|5级宝箱
|100
|20
|2
|300
|60
|6级宝箱
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|7级宝箱
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|8级宝箱
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|9级宝箱
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|10级宝箱
|335
|67
|8
|1
|2
|1000
|200
|25
|3
|11级宝箱
|400
|80
|10
|1
|2
|1200
|240
|30
|3
|12级宝箱
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1400
|280
|35
|4
|3
|13级宝箱
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1600
|320
|40
|4
|3
|14级宝箱
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1800
|360
|45
|5
|4
|15级宝箱
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2000
|400
|50
|5
|4
|16级宝箱
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2200
|440
|55
|6
|4
|5星
|普通魔法外卡
|稀有魔法外卡
|史诗魔法外卡
|传奇魔法外卡
|英雄魔法外卡
|觉醒碎片
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡
|随机英雄卡
|1级宝箱
|300
|60
|2级宝箱
|150
|30
|450
|90
|3级宝箱
|200
|40
|6
|600
|120
|4级宝箱
|250
|50
|6
|750
|150
|5级宝箱
|300
|60
|6
|900
|180
|6级宝箱
|400
|80
|10
|6
|1200
|240
|30
|7级宝箱
|500
|100
|13
|6
|1500
|300
|38
|8级宝箱
|650
|130
|16
|6
|1950
|390
|48
|9级宝箱
|800
|160
|20
|6
|2400
|480
|60
|10级宝箱
|1000
|200
|25
|3
|6
|3000
|600
|75
|8
|11级宝箱
|1200
|300
|30
|4
|6
|3600
|720
|90
|10
|12级宝箱
|1500
|400
|50
|6
|3
|6
|4200
|840
|105
|11
|8
|13级宝箱
|2500
|550
|70
|9
|5
|6
|4800
|960
|120
|13
|10
|14级宝箱
|3500
|750
|100
|12
|8
|6
|5400
|1080
|135
|14
|11
|15级宝箱
|5500
|1000
|130
|14
|11
|6
|6000
|1200
|150
|16
|12
|16级宝箱
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
|7500
|1400
|180
|20
|15
可能获得的表情和战旗
普通幸运宝箱
幸运宝箱有四种可升级的稀有度，从1星⭐到4星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升级和每种奖励类型的完整几率可查看下方内容。
普通 幸运宝箱掉落几率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|1星普通幸运宝箱
|31.44%
|45.71%
|18.53%
|4.32%
普通幸运宝箱奖励几率（1阶及以上竞技场）
|1星
|2星
|3星
|4星
|金币
|50.00%
|40.00%
|30.00%
|随机卡牌
|50.00%
|60.00%
|70.00%
|100.00%
13级及以上普通幸运宝箱奖励几率示例
|1星
|2星
|3星
|4星
|金币
|50.00%
|40.00%
|30.00%
|普通卡
|25.89%
|20.91%
|19.50%
|27.86%
|稀有卡
|24.11%
|19.47%
|18.16%
|25.94%
|史诗卡
|19.62%
|18.29%
|26.13%
|传奇卡
|10.83%
|15.47%
|英雄卡
|3.23%
|4.61%
每种稀有度和类型的奖励数量
|1星
|金币
|随机普通卡
|随机稀有卡
|1级宝箱
|50
|2
|1
|2级宝箱
|75
|2
|1
|3级宝箱
|100
|3
|1
|4级宝箱
|125
|4
|1
|5级宝箱
|150
|5
|1
|6级宝箱
|200
|6
|1
|7级宝箱
|250
|8
|2
|8级宝箱
|325
|10
|2
|9级宝箱
|400
|13
|3
|10级宝箱
|500
|16
|3
|11级宝箱
|600
|19
|4
|12级宝箱
|700
|22
|4
|13级宝箱
|800
|25
|5
|14级宝箱
|900
|28
|6
|15级宝箱
|1000
|31
|6
|16级宝箱
|1100
|34
|7
|2星
|金币
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|1级宝箱
|200
|6
|2
|2级宝箱
|300
|9
|2
|3级宝箱
|400
|12
|2
|4级宝箱
|500
|16
|3
|5级宝箱
|600
|19
|4
|6级宝箱
|800
|25
|5
|1
|7级宝箱
|1000
|31
|6
|1
|8级宝箱
|1300
|40
|8
|1
|9级宝箱
|1600
|50
|10
|1
|10级宝箱
|2000
|62
|12
|2
|11级宝箱
|2400
|75
|15
|2
|12级宝箱
|2800
|88
|18
|2
|13级宝箱
|3200
|100
|20
|3
|14级宝箱
|3600
|112
|23
|3
|15级宝箱
|4000
|125
|25
|3
|16级宝箱
|4400
|138
|28
|3
|3星
|金币
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡
|随机英雄卡
|1级宝箱
|800
|25
|5
|2级宝箱
|1200
|38
|8
|3级宝箱
|1600
|50
|10
|4级宝箱
|2000
|63
|13
|5级宝箱
|2400
|75
|15
|6级宝箱
|3200
|100
|20
|2
|7级宝箱
|4000
|125
|25
|3
|8级宝箱
|5200
|163
|33
|4
|9级宝箱
|6400
|200
|40
|5
|10级宝箱
|8000
|250
|50
|6
|1
|11级宝箱
|9600
|300
|60
|8
|1
|12级宝箱
|11200
|350
|70
|9
|1
|1
|13级宝箱
|12800
|400
|80
|10
|1
|1
|14级宝箱
|14400
|450
|90
|11
|1
|1
|15级宝箱
|16000
|500
|100
|13
|1
|1
|16级宝箱
|17600
|550
|110
|14
|2
|1
|4星
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡
|随机英雄卡
|1级宝箱
|100
|20
|2级宝箱
|150
|30
|3级宝箱
|200
|40
|4级宝箱
|250
|50
|5级宝箱
|300
|60
|6级宝箱
|400
|80
|10
|7级宝箱
|500
|100
|13
|8级宝箱
|650
|130
|16
|9级宝箱
|800
|160
|20
|10级宝箱
|1000
|200
|25
|3
|11级宝箱
|1200
|240
|30
|3
|12级宝箱
|1400
|280
|35
|4
|3
|13级宝箱
|1600
|320
|40
|4
|3
|14级宝箱
|1800
|360
|45
|5
|4
|15级宝箱
|2000
|400
|50
|5
|4
|16级宝箱
|2200
|440
|55
|6
|4
主题季幸运宝箱
主题季幸运宝箱中的奖励会根据相应的活动或部队，提供与主题相关联的奖励。
周年幸运宝箱
你可从周年幸运宝箱中获得超多充满欢庆气氛的装扮奖励！此外，该宝箱不分等级，所以每个宝箱都有机会开出奖池中的任意装扮奖励！
可能获得的奖励
打开周年幸运宝箱有机会获得的装扮共230款：
|奖励类型
|数量
|几率
|皇室战旗（装饰或背景）
|43
|64.47%
|表情
|182
|30.47%
|皇家塔皮肤
|5
|5.06%
钢铁之心幸运宝箱
你可从钢铁之心幸运宝箱中获得超多恶作剧奖励！
钢铁之心幸运宝箱中的卡牌和觉醒
你将有机会从宝箱中开出皮卡超人觉醒碎片、皮卡超人完整觉醒和以下卡牌：
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|哥布林
|吹箭哥布林
|黑暗王子
|哥布林机甲
|科学怪哥布林
|哥布林团伙
|哥布林牢笼
|哥布林飞桶
|超级骑士
|小王子
|哥布林投矛手
|哥布林小屋
|哥布林魔咒
|熔岩猎犬
|骷髅帝王
|亡灵
|地狱之塔
|皮卡超人
|亡灵大军
|重甲亡灵
|虚空法术
钢铁之心幸运宝箱中的战旗和表情
霜火幸运宝箱
你可以通过霜火幸运宝箱获取大量冰与火主题奖励！
霜火幸运宝箱中的卡牌和觉醒
你将有机会从宝箱中开出法师觉醒碎片、法师完整觉醒和以下卡牌：
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|弓箭手
|火球
|飞龙宝宝
|寒冰法师
|弓箭女皇
|烟花炮手
|烈焰熔炉
|气球兵
|熔岩猎犬
|刺客头领
|烈焰精灵
|戈仑冰人
|加农炮战车
|凤凰
|小王子
|冰雪精灵
|地狱之塔
|冰冻法术
|大雪球
|法师
|攻城炸弹人
霜火幸运宝箱中的战旗和表情
姜饼幸运宝箱
你可以通过姜饼幸运宝箱获取大量节日主题奖励！
姜饼幸运宝箱中的卡牌和觉醒
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|觉醒卡
|蝙蝠
|巨人
|飞龙宝宝
|骷髅召唤
|弓箭女皇
|骑士觉醒碎片
|加农炮
|哥布林小屋
|哥布林飞桶
|地狱飞龙
|科学怪哥布林
|骑士完整觉醒
|烟花炮手
|迷你皮卡
|伤害药水法术
|电磁炮
|威猛矿工
|骑士
|火枪手
|骷髅军团
|皇家速递
|电击车小队
|女巫
姜饼幸运宝箱中的战旗和表情
钢铁之心幸运宝箱、霜火幸运宝箱及姜饼幸运宝箱中的奖励掉落几率
稀有度升级几率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|1星主题季幸运宝箱
|31.64%
|43.04%
|20.25%
|4.06%
|1.01%
1-10阶竞技场的奖励几率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|52.63%
|28.57%
|32.26%
|37.04%
|37.04%
|稀有卡
|47.37%
|25.71%
|29.03%
|33.33%
|33.33%
|史诗卡
|22.86%
|25.81%
|29.63%
|29.63%
|战旗
|22.86%
|表情
|12.90%
11阶及以上竞技场的奖励几率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|52.63%
|28.57%
|25.77%
|26.46%
|26.46%
|稀有卡
|47.37%
|25.71%
|23.20%
|23.81%
|23.81%
|史诗卡
|22.86%
|20.62%
|21.16%
|21.16%
|传奇卡
|10.82%
|11.11%
|11.11%
|英雄卡
|9.28%
|9.52%
|9.52%
|战旗
|22.86%
|表情
|10.31%
|觉醒碎片
|7.94%
|完整觉醒
|7.94%
每种稀有度和类型的奖励数量
|1星
|普通卡
|稀有卡
|1-10阶竞技场
|13
|3
|11-19阶竞技场
|25
|5
|20阶及以上竞技场
|35
|7
|2星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|战旗
|1-10阶竞技场
|50
|10
|1
|1
|11-19阶竞技场
|100
|20
|3
|1
|20阶及以上竞技场
|140
|30
|3
|1
|3星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|表情
|1-10阶竞技场
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|11-19阶竞技场
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|20阶及以上竞技场
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|4星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|觉醒碎片
|1-10阶竞技场
|800
|160
|20
|-
|-
|-
|11-19阶竞技场
|1600
|320
|40
|4
|3
|1
|20阶及以上竞技场
|2200
|440
|55
|6
|4
|2
|5星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|觉醒碎片（完整觉醒）
|1-10阶竞技场
|2400
|480
|60
|-
|-
|-
|11-19阶竞技场
|4800
|960
|120
|13
|10
|6
|20阶及以上竞技场
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
三重威胁幸运宝箱
你可以通过三重威胁幸运宝箱获取各种火枪手主题的奖励！
三重威胁幸运宝箱中的卡牌和觉醒
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|万箭齐发
|野蛮人攻城槌
|骷髅巨人
|幻影刺客
|黄金圣骑
|炸弹兵
|圣水收集器
|猎人
|神箭游侠
|小王子
|哥布林团伙
|治疗精灵
|镜像法术
|皇家幽灵
|盖世武僧
|大雪球
|火枪手
|狂暴法术
|电击法术
|三个火枪手
|符文巨人
三重威胁幸运宝箱中的战旗和表情
三重威胁幸运宝箱中的奖励掉落几率
稀有度升级几率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|1星三重威胁幸运宝箱
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
1-10阶竞技场的奖励几率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|39.06%
|28.78%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|21.58%
|史诗卡
|22.22%
|12.50%
|14.39%
|战旗
|25.00%
|28.20%
|表情
|7.05%
|觉醒碎片
|完整觉醒
11-19阶竞技场的奖励几率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|15.15%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|15.15%
|史诗卡
|22.22%
|15.63%
|15.15%
|传奇卡
|4.69%
|6.82%
|英雄卡
|4.55%
|战旗
|25.00%
|30.30%
|表情
|7.58%
|觉醒碎片
|4.55%
|完整觉醒
|0.76%
20阶及以上竞技场的奖励几率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|15.15%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|15.15%
|史诗卡
|22.22%
|15.63%
|15.15%
|传奇卡
|4.69%
|6.82%
|英雄卡
|4.55%
|战旗
|25.00%
|30.30%
|表情
|7.58%
|觉醒碎片
|4.55%
|完整觉醒
|0.76%
每种稀有度和类型的奖励数量
|1星
|普通卡
|1-10阶竞技场
|30
|11-19阶竞技场
|75
|20阶及以上竞技场
|125
|2星
|普通卡
|稀有卡
|1-10阶竞技场
|60
|15
|11-19阶竞技场
|150
|50
|20阶及以上竞技场
|250
|60
|3星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|1-10阶竞技场
|125
|35
|3
|11-19阶竞技场
|375
|100
|10
|20阶及以上竞技场
|500
|125
|12
|4星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|战旗
|1-10阶竞技场
|250
|75
|6
|-
|1
|11-19阶竞技场
|750
|200
|20
|3
|1
|20阶及以上竞技场
|1000
|250
|25
|5
|1
|5星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|战旗
|表情
|觉醒碎片
|觉醒碎片（完整觉醒）
|1-10阶竞技场
|500
|150
|12
|1
|1
|11-19阶竞技场
|1500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|20阶及以上竞技场
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
惊魂幸运宝箱和魅影幸运宝箱
你可以通过惊魂和魅影幸运宝箱获得各种惊悚风格的奖励！
两种宝箱中的卡牌
|普通卡
|史诗卡
|稀有卡
|传奇卡
|英雄卡
|万箭齐发
|炸弹塔
|骷髅守卫
|骷髅召唤
|刺客头领
|炸弹兵
|火球
|雷电法术
|暗夜女巫
|科学怪哥布林
|亡灵
|地狱之塔
|伤害药水法术
|皇家幽灵
|骷髅帝王
|骷髅兵
|迷你皮卡
|骷髅军团
|骷髅飞龙
|骷髅墓碑
|女巫
觉醒碎片/完整觉醒
|惊魂幸运宝箱
|魅影幸运宝箱
|骷髅军团觉醒碎片
|皇家幽灵觉醒碎片
|骷髅军团完整觉醒
|皇家幽灵完整觉醒
|皇家幽灵觉醒碎片
|皇家幽灵完整觉醒
两种宝箱中的战旗和表情
惊魂幸运宝箱和魅影幸运宝箱中的奖励掉落几率
稀有度几率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|1星惊魂幸运宝箱
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
|1星魅影幸运宝箱
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
1-10阶竞技场的奖励几率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|39.06%
|28.78%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|21.58%
|史诗卡
|22.22%
|12.50%
|14.39%
|战旗
|25.00%
|28.20%
|表情
|7.05%
|觉醒碎片
|完整觉醒
11-19阶竞技场的奖励几率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|14.39%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|14.39%
|史诗卡
|22.22%
|15.63%
|14.39%
|传奇卡
|4.69%
|6.47%
|英雄卡
|4.32%
|战旗
|25.00%
|28.78%
|表情
|7.19%
|觉醒碎片
|8.64%
|完整觉醒
|1.44%
20阶及以上竞技场的奖励几率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|14.39%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|14.39%
|史诗卡
|22.22%
|15.63%
|14.39%
|传奇卡
|4.69%
|6.47%
|英雄卡
|4.32%
|战旗
|25.00%
|28.78%
|表情
|7.19%
|觉醒碎片
|8.64%
|完整觉醒
|1.44%
每种稀有度和类型的奖励数量
|1星
|普通卡
|1-10阶竞技场
|30
|11-19阶竞技场
|75
|20阶及以上竞技场
|125
|2星
|普通卡
|稀有卡
|1-10阶竞技场
|60
|15
|11-19阶竞技场
|150
|50
|20阶及以上竞技场
|250
|60
|3星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|1-10阶竞技场
|125
|35
|3
|11-19阶竞技场
|375
|100
|10
|20阶及以上竞技场
|500
|125
|12
|4星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|战旗
|1-10阶竞技场
|250
|75
|6
|-
|1
|11-19阶竞技场
|750
|200
|20
|3
|1
|20阶及以上竞技场
|1000
|250
|25
|5
|1
|5星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|战旗
|表情
|觉醒碎片
|觉醒碎片（完整觉醒）
|1-10阶竞技场
|500
|150
|12
|1
|1
|11-19阶竞技场
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|20阶及以上竞技场
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
觉醒宝箱与精英宝箱
觉醒宝箱仅包含觉醒碎片，可通过活动获取。如果获得的觉醒碎片属于你已拥有的觉醒卡牌，或者数量超过了解锁觉醒卡牌所需的数量，则溢出的觉醒碎片会转换为对应的常规卡牌。
精英宝箱仅包含精英碎片，可通过活动及主题季免费奖励获取。如果你获得的是已经拥有的精英，则多出的精英将转换为对应的常规卡牌及20块精英碎片！
这些宝箱的机制和幸运宝箱类似，可点击3次，每次点击都有机会升级宝箱。升级后的宝箱可开出更多奖励！
觉醒宝箱 掉落几率
|起始稀有度
|3星
|4星
|5星
|3星觉醒宝箱
|49.30%
|45.60%
|5.1%
|4星觉醒宝箱
|79.20%
|20.80%
|5星觉醒宝箱
|100.00%
可获得的觉醒碎片数量
|3星
|4星
|5星
|1
|2
|6
精英宝箱 掉落几率
|起始稀有度
|2星
|3星
|4星
|5星
|2星精英宝箱
|34.30%
|52.10%
|12.60%
|1.00%
可获得的精英碎片数量
|2星
|3星
|4星
|5星
|精英碎片
|5
|10
|40
|200
雷电宝箱
打开雷电宝箱的时候，你可以使用“换卡机会”更换不想要的卡牌。更换后的卡牌数量和稀有度会与之前保持一致。替代卡牌将从所有已解锁的卡牌中选择，每张卡牌被选中的几率相同。竞技场等级越高，雷电宝箱的换卡机会越多！你可以从每个宝箱中开出不同数量的卡牌，但根据下方表格中显示的几率，每个宝箱至少包含3种不同卡牌。
|竞技场
|换卡机会
|卡牌总数
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|1阶竞技场
|2
|80
|65
|13
|2阶竞技场
|2
|65
|69
|14
|3阶竞技场
|3
|95
|77
|16
|4阶竞技场
|3
|110
|89
|18
|5阶竞技场
|4
|115
|93
|19
|6阶竞技场
|4
|130
|106
|22
|3
|7阶竞技场
|4
|145
|118
|24
|3
|8阶竞技场
|4
|160
|130
|27
|3
|9阶竞技场
|5
|175
|142
|29
|4
|10阶竞技场
|5
|190
|154
|32
|4
|11阶竞技场
|5
|204
|166
|34
|4
|12阶竞技场
|5
|220
|179
|37
|4
|13阶竞技场
|6
|235
|191
|39
|5
|14阶竞技场
|6
|250
|203
|42
|5
|15阶竞技场
|6
|264
|215
|44
|5
|16阶竞技场
|6
|269
|219
|45
|5
|17阶竞技场
|6
|275
|223
|46
|6
|18阶竞技场
|6
|280
|227
|47
|6
|19阶竞技场
|6
|285
|231
|48
|6
|20阶竞技场
|6
|289
|235
|48
|6
|21阶竞技场
|6
|294
|239
|49
|6
|22阶竞技场
|6
|300
|244
|50
|6
|23阶竞技场
|6
|305
|248
|51
|6
|24阶竞技场
|6
|310
|252
|52
|6
|25阶竞技场
|6
|315
|256
|53
|6
|26阶竞技场
|6
|320
|260
|53
|6
|27阶竞技场
|6
|325
|264
|54
|7
|28阶竞技场
|6
|330
|268
|55
|7
传奇国王宝箱（11阶及以上竞技场）
每个传奇国王宝箱必定包含1张传奇卡，且该宝箱使用独特的“选卡”机制，每次选卡你可从两种卡牌中选择你更喜欢的一种。你可以从每个宝箱中开出不同数量的卡牌，但根据下方表格中显示的几率，每个宝箱至少包含7种不同卡牌。
|竞技场
|卡牌总数
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡的几率
|随机英雄卡的几率
|11阶竞技场
|340
|249
|68
|22
|100%
|12阶竞技场
|350
|256
|70
|23
|100%
|13阶竞技场
|360
|264
|72
|24
|100%
|14阶竞技场
|370
|272
|74
|24
|100%
|15阶竞技场
|380
|279
|76
|25
|100%
|16阶及以上竞技场
|380
|279
|76
|25
|100%
|100%
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队