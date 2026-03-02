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2026年3月2日
Blog – Clash Royale

宝箱掉落几率详解

欢迎来到《皇室战争》奖励掉落几率信息中心，你可以在此了解各种拼图、幸运宝箱、觉醒/精英宝箱、雷电宝箱和传奇国王宝箱的相关信息。

**请注意！**宝箱中仅包含你已经解锁的卡牌，以及你当前或更低竞技场等级可用的卡牌。

我们开始吧！

拼图

拼图是用来在相册活动中完成场景的碎片。拼图分为不同稀有度，各个稀有度的掉落几率有所不同。你可以在后文查看各稀有度拼图的具体掉落几率。

拼图有两种类型：

  • **随机拼图：**获得一块随机拼图或重复拼图

  • **专属拼图:**必定获得一块全新拼图（只要你尚未完成相册）

获得重复拼图怎么办？
如果你获得的随机拼图是自己已拥有的拼图，它就会变成一块重复拼图。每块重复拼图都会填充专属拼图的进度条，填充的进度取决于重复拼图本身的稀有度：

拼图重复拼图数量
普通2
稀有3
史诗4
传奇5

进度条充满时，你将自动获得一块专属拼图！溢出的进度会累积，不会有任何浪费！

完成相册会发生什么？
活动完成后，你可以继续收集拼图。这些拼图会转换为随机的额外奖励！

稀有度几率

稀有度几率
普通83.8%
稀有12.6%
史诗2.6%
传奇1%

按场景分类的专属拼图掉落几率

场景专属拼图拼图稀有度各稀有度的拼图掉落几率整体拼图几率
第1年1–9普通2.3%1.9%
第2年10–18普通2.3%1.9%
第3年19–25普通1.9%1.6%
26–27稀有9.6%1.2%
第4年28–34普通1.9%1.6%
35–36稀有9.6%1.2%
第5年37–42普通1.5%1.3%
43–44稀有7.6%1.0%
45史诗25.0%0.6%
第6年46-50普通1.5%1.3%
51-52稀有7.6%1.0%
53史诗25.0%0.6%
54传奇32.3%0.3%
第7年55-59普通1.1%1.0%
60-61稀有5.8%0.7%
62史诗18.8%0.5%
63传奇25.8%0.3%
第8年64-68普通1.1%1.0%
69-70稀有5.8%0.7%
71史诗18.8%0.5%
72传奇25.8%0.3%
第9年73-77普通0.8%0.6%
78-79稀有3.8%0.5%
80史诗12.5%0.3%
81传奇16.1%0.2%

幸运宝箱

幸运宝箱可以转动一定次数，可开出卡牌、金币和装扮奖励。不过，有些宝箱会包含特定奖励，或转动更多次：

  • 魔法幸运宝箱：卡牌、金币、魔法外卡、觉醒碎片和装扮（转动4次）

  • **普通幸运宝箱：**卡牌和金币（转动3次）

  • 主题季幸运宝箱：根据主题季而变化！你可以在标准幸运宝箱版块的下方查看主题季幸运宝箱的详情。

宝箱等级

部分宝箱中可开出的奖励取决于宝箱等级。解锁新的竞技场即可提升宝箱等级，宝箱每次升级都会提高奖励，确保你的进度与奖励成正比！你可以在每日对战奖励弹窗中查看你的宝箱等级。以下宝箱中可开出的奖励取决于宝箱等级：

  • 魔法幸运宝箱

  • 普通幸运宝箱

魔法幸运宝箱

幸运宝箱有五种可升级的稀有度，从1星⭐到5星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升级和每种奖励类型的完整概率可查看下方内容：

不同魔法幸运宝箱类型对应的稀有度几率

1星2星3星4星5星
1星幸运宝箱31.64%43.04%20.25%4.06%1.01%
2星幸运宝箱33.36%45.59%19.71%1.34%
3星幸运宝箱40.96%56.97%2.07%
4星幸运宝箱96.00%4.00%
5星幸运宝箱100.00%

每种奖励最终稀有度的几率（宝箱等级为13级或更高等级）

1星2星3星4星5星
金币50.00%38.46%28.85%
普通卡25.89%20.11%18.75%16.44%16.02%
稀有卡24.11%18.72%17.46%15.30%14.91%
史诗卡18.86%17.59%15.42%15.02%
传奇卡10.41%9.12%8.89%
英雄卡3.10%2.72%2.65%
普通魔法外卡8.00%9.00%
稀有魔法外卡7.50%8.00%
史诗魔法外卡7.00%6.50%
传奇魔法外卡6.50%5.50%
英雄魔法外卡6.50%4.00%
战旗3.85%
表情3.85%
觉醒碎片5.50%
完整觉醒9.50%

各竞技场对应的宝箱等级

竞技场宝箱等级
1阶竞技场1级
2阶竞技场2级
3阶竞技场3级
4阶竞技场4级
5阶竞技场5级
6阶竞技场6级
7阶竞技场7级
8阶竞技场8级
9-10阶竞技场9级
11-12阶竞技场10级
13-15阶竞技场11级
16-18阶竞技场12级
19-21阶竞技场13级
22-24阶竞技场14级
25-27阶竞技场15级
28阶及以上竞技场16级

每种奖励类型的竞技场要求

最低竞技场等级可获取的奖励
1阶竞技场金币普通卡稀有卡
2阶竞技场普通魔法外卡稀有魔法外卡
3阶竞技场觉醒碎片
4阶竞技场战旗表情
6阶竞技场史诗卡史诗魔法外卡
11阶竞技场传奇卡传奇魔法外卡
16阶竞技场英雄卡英雄魔法外卡

每种稀有度和类型的奖励数量

1星金币随机普通卡随机稀有卡
1级宝箱5021
2级宝箱7521
3级宝箱10031
4级宝箱12541
5级宝箱15051
6级宝箱20061
7级宝箱25082
8级宝箱325102
9级宝箱400133
10级宝箱500163
11级宝箱600194
12级宝箱700224
13级宝箱800255
14级宝箱900286
15级宝箱1000316
16级宝箱1100347
2星金币战旗随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡
1级宝箱20062
2级宝箱30092
3级宝箱400122
4级宝箱5001163
5级宝箱6001194
6级宝箱80012551
7级宝箱100013161
8级宝箱130014081
9级宝箱1600150101
10级宝箱2000162122
11级宝箱2400175152
12级宝箱2800188182
13级宝箱32001100203
14级宝箱36001112233
15级宝箱40001125253
16级宝箱44001138283
3星金币表情随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡随机英雄卡
1级宝箱800255
2级宝箱1200388
3级宝箱16005010
4级宝箱200016313
5级宝箱240017515
6级宝箱32001100202
7级宝箱40001125253
8级宝箱52001163334
9级宝箱64001200405
10级宝箱800012505061
11级宝箱960013006081
12级宝箱11200135070911
13级宝箱128001400801011
14级宝箱144001450901111
15级宝箱1600015001001311
16级宝箱1760015501101421
4星普通魔法外卡稀有魔法外卡史诗魔法外卡传奇魔法外卡英雄魔法外卡觉醒碎片随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡随机英雄卡
1级宝箱10020
2级宝箱501015030
3级宝箱6713220040
4级宝箱8317225050
5级宝箱10020230060
6级宝箱13527324008010
7级宝箱165334250010013
8级宝箱215435265013016
9级宝箱265537280016020
10级宝箱335678121000200253
11级宝箱4008010121200240303
12级宝箱465931211214002803543
13级宝箱5351071311216003204043
14级宝箱6001201521218003604554
15级宝箱6651331721220004005054
16级宝箱7351471821222004405564
5星普通魔法外卡稀有魔法外卡史诗魔法外卡传奇魔法外卡英雄魔法外卡觉醒碎片随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡随机英雄卡
1级宝箱30060
2级宝箱1503045090
3级宝箱200406600120
4级宝箱250506750150
5级宝箱300606900180
6级宝箱40080106120024030
7级宝箱500100136150030038
8级宝箱650130166195039048
9级宝箱800160206240048060
10级宝箱100020025363000600758
11级宝箱1200300304636007209010
12级宝箱1500400506364200840105118
13级宝箱25005507095648009601201310
14级宝箱35007501001286540010801351411
15级宝箱5500100013014116600012001501612
16级宝箱7500140018020156750014001802015

可能获得的表情和战旗

普通幸运宝箱

幸运宝箱有四种可升级的稀有度，从1星⭐到4星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升级和每种奖励类型的完整几率可查看下方内容。

普通 幸运宝箱掉落几率

起始稀有度1星2星3星4星
1星普通幸运宝箱31.44%45.71%18.53%4.32%

普通幸运宝箱奖励几率（1阶及以上竞技场）

1星2星3星4星
金币50.00%40.00%30.00%
随机卡牌50.00%60.00%70.00%100.00%

13级及以上普通幸运宝箱奖励几率示例

1星2星3星4星
金币50.00%40.00%30.00%
普通卡25.89%20.91%19.50%27.86%
稀有卡24.11%19.47%18.16%25.94%
史诗卡19.62%18.29%26.13%
传奇卡10.83%15.47%
英雄卡3.23%4.61%

每种稀有度和类型的奖励数量

1星金币随机普通卡随机稀有卡
1级宝箱5021
2级宝箱7521
3级宝箱10031
4级宝箱12541
5级宝箱15051
6级宝箱20061
7级宝箱25082
8级宝箱325102
9级宝箱400133
10级宝箱500163
11级宝箱600194
12级宝箱700224
13级宝箱800255
14级宝箱900286
15级宝箱1000316
16级宝箱1100347
2星金币随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡
1级宝箱20062
2级宝箱30092
3级宝箱400122
4级宝箱500163
5级宝箱600194
6级宝箱8002551
7级宝箱10003161
8级宝箱13004081
9级宝箱160050101
10级宝箱200062122
11级宝箱240075152
12级宝箱280088182
13级宝箱3200100203
14级宝箱3600112233
15级宝箱4000125253
16级宝箱4400138283
3星金币随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡随机英雄卡
1级宝箱800255
2级宝箱1200388
3级宝箱16005010
4级宝箱20006313
5级宝箱24007515
6级宝箱3200100202
7级宝箱4000125253
8级宝箱5200163334
9级宝箱6400200405
10级宝箱80002505061
11级宝箱96003006081
12级宝箱1120035070911
13级宝箱12800400801011
14级宝箱14400450901111
15级宝箱160005001001311
16级宝箱176005501101421
4星随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡随机英雄卡
1级宝箱10020
2级宝箱15030
3级宝箱20040
4级宝箱25050
5级宝箱30060
6级宝箱4008010
7级宝箱50010013
8级宝箱65013016
9级宝箱80016020
10级宝箱1000200253
11级宝箱1200240303
12级宝箱14002803543
13级宝箱16003204043
14级宝箱18003604554
15级宝箱20004005054
16级宝箱22004405564

主题季幸运宝箱

主题季幸运宝箱中的奖励会根据相应的活动或部队，提供与主题相关联的奖励。

周年幸运宝箱

你可从周年幸运宝箱中获得超多充满欢庆气氛的装扮奖励！此外，该宝箱不分等级，所以每个宝箱都有机会开出奖池中的任意装扮奖励！

可能获得的奖励

打开周年幸运宝箱有机会获得的装扮共230款：

奖励类型数量几率
皇室战旗（装饰或背景）4364.47%
表情18230.47%
皇家塔皮肤55.06%

钢铁之心幸运宝箱

你可从钢铁之心幸运宝箱中获得超多恶作剧奖励！

钢铁之心幸运宝箱中的卡牌和觉醒

你将有机会从宝箱中开出皮卡超人觉醒碎片、皮卡超人完整觉醒和以下卡牌：

普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡
哥布林吹箭哥布林黑暗王子哥布林机甲科学怪哥布林
哥布林团伙哥布林牢笼哥布林飞桶超级骑士小王子
哥布林投矛手哥布林小屋哥布林魔咒熔岩猎犬骷髅帝王
亡灵地狱之塔皮卡超人
亡灵大军重甲亡灵虚空法术

钢铁之心幸运宝箱中的战旗和表情

霜火幸运宝箱

你可以通过霜火幸运宝箱获取大量冰与火主题奖励！

霜火幸运宝箱中的卡牌和觉醒

你将有机会从宝箱中开出法师觉醒碎片、法师完整觉醒和以下卡牌：

普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡
弓箭手火球飞龙宝宝寒冰法师弓箭女皇
烟花炮手烈焰熔炉气球兵熔岩猎犬刺客头领
烈焰精灵戈仑冰人加农炮战车凤凰小王子
冰雪精灵地狱之塔冰冻法术
大雪球法师攻城炸弹人

霜火幸运宝箱中的战旗和表情

姜饼幸运宝箱

你可以通过姜饼幸运宝箱获取大量节日主题奖励！

姜饼幸运宝箱中的卡牌和觉醒

普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡觉醒卡
蝙蝠巨人飞龙宝宝骷髅召唤弓箭女皇骑士觉醒碎片
加农炮哥布林小屋哥布林飞桶地狱飞龙科学怪哥布林骑士完整觉醒
烟花炮手迷你皮卡伤害药水法术电磁炮威猛矿工
骑士火枪手骷髅军团
皇家速递电击车小队女巫

姜饼幸运宝箱中的战旗和表情

钢铁之心幸运宝箱、霜火幸运宝箱及姜饼幸运宝箱中的奖励掉落几率

稀有度升级几率

起始稀有度1星2星3星4星5星
1星主题季幸运宝箱31.64%43.04%20.25%4.06%1.01%

1-10阶竞技场的奖励几率

1星2星3星4星5星
普通卡52.63%28.57%32.26%37.04%37.04%
稀有卡47.37%25.71%29.03%33.33%33.33%
史诗卡22.86%25.81%29.63%29.63%
战旗22.86%
表情12.90%

11阶及以上竞技场的奖励几率

1星2星3星4星5星
普通卡52.63%28.57%25.77%26.46%26.46%
稀有卡47.37%25.71%23.20%23.81%23.81%
史诗卡22.86%20.62%21.16%21.16%
传奇卡10.82%11.11%11.11%
英雄卡9.28%9.52%9.52%
战旗22.86%
表情10.31%
觉醒碎片7.94%
完整觉醒7.94%

每种稀有度和类型的奖励数量

1星普通卡稀有卡
1-10阶竞技场133
11-19阶竞技场255
20阶及以上竞技场357
2星普通卡稀有卡史诗卡战旗
1-10阶竞技场501011
11-19阶竞技场1002031
20阶及以上竞技场1403031
3星普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡表情
1-10阶竞技场200405--1
11-19阶竞技场4008010111
20阶及以上竞技场55011014211
4星普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡觉醒碎片
1-10阶竞技场80016020---
11-19阶竞技场160032040431
20阶及以上竞技场220044055642
5星普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡觉醒碎片（完整觉醒）
1-10阶竞技场240048060---
11-19阶竞技场480096012013106
20阶及以上竞技场7500140018020156

三重威胁幸运宝箱

你可以通过三重威胁幸运宝箱获取各种火枪手主题的奖励！

三重威胁幸运宝箱中的卡牌和觉醒

普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡
万箭齐发野蛮人攻城槌骷髅巨人幻影刺客黄金圣骑
炸弹兵圣水收集器猎人神箭游侠小王子
哥布林团伙治疗精灵镜像法术皇家幽灵盖世武僧
大雪球火枪手狂暴法术
电击法术三个火枪手符文巨人

三重威胁幸运宝箱中的战旗和表情

三重威胁幸运宝箱中的奖励掉落几率

稀有度升级几率

起始稀有度1星2星3星4星5星
1星三重威胁幸运宝箱6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%

1-10阶竞技场的奖励几率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%39.06%28.78%
稀有卡42.86%33.33%23.44%21.58%
史诗卡22.22%12.50%14.39%
战旗25.00%28.20%
表情7.05%
觉醒碎片
完整觉醒

11-19阶竞技场的奖励几率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%31.25%15.15%
稀有卡42.86%33.33%23.44%15.15%
史诗卡22.22%15.63%15.15%
传奇卡4.69%6.82%
英雄卡4.55%
战旗25.00%30.30%
表情7.58%
觉醒碎片4.55%
完整觉醒0.76%

20阶及以上竞技场的奖励几率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%31.25%15.15%
稀有卡42.86%33.33%23.44%15.15%
史诗卡22.22%15.63%15.15%
传奇卡4.69%6.82%
英雄卡4.55%
战旗25.00%30.30%
表情7.58%
觉醒碎片4.55%
完整觉醒0.76%

每种稀有度和类型的奖励数量

1星普通卡
1-10阶竞技场30
11-19阶竞技场75
20阶及以上竞技场125
2星普通卡稀有卡
1-10阶竞技场6015
11-19阶竞技场15050
20阶及以上竞技场25060
3星普通卡稀有卡史诗卡
1-10阶竞技场125353
11-19阶竞技场37510010
20阶及以上竞技场50012512
4星普通卡稀有卡史诗卡传奇卡战旗
1-10阶竞技场250756-1
11-19阶竞技场7502002031
20阶及以上竞技场10002502551
5星普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡战旗表情觉醒碎片觉醒碎片（完整觉醒）
1-10阶竞技场5001501211
11-19阶竞技场150040040621116
20阶及以上竞技场2000500501051116

惊魂幸运宝箱和魅影幸运宝箱

你可以通过惊魂和魅影幸运宝箱获得各种惊悚风格的奖励！

两种宝箱中的卡牌

普通卡史诗卡稀有卡传奇卡英雄卡
万箭齐发炸弹塔骷髅守卫骷髅召唤刺客头领
炸弹兵火球雷电法术暗夜女巫科学怪哥布林
亡灵地狱之塔伤害药水法术皇家幽灵骷髅帝王
骷髅兵迷你皮卡骷髅军团
骷髅飞龙骷髅墓碑女巫

觉醒碎片/完整觉醒

惊魂幸运宝箱魅影幸运宝箱
骷髅军团觉醒碎片皇家幽灵觉醒碎片
骷髅军团完整觉醒皇家幽灵完整觉醒
皇家幽灵觉醒碎片
皇家幽灵完整觉醒

两种宝箱中的战旗和表情

惊魂幸运宝箱和魅影幸运宝箱中的奖励掉落几率

稀有度几率

起始稀有度1星2星3星4星5星
1星惊魂幸运宝箱6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%
1星魅影幸运宝箱6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%

1-10阶竞技场的奖励几率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%39.06%28.78%
稀有卡42.86%33.33%23.44%21.58%
史诗卡22.22%12.50%14.39%
战旗25.00%28.20%
表情7.05%
觉醒碎片
完整觉醒

11-19阶竞技场的奖励几率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%31.25%14.39%
稀有卡42.86%33.33%23.44%14.39%
史诗卡22.22%15.63%14.39%
传奇卡4.69%6.47%
英雄卡4.32%
战旗25.00%28.78%
表情7.19%
觉醒碎片8.64%
完整觉醒1.44%

20阶及以上竞技场的奖励几率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%31.25%14.39%
稀有卡42.86%33.33%23.44%14.39%
史诗卡22.22%15.63%14.39%
传奇卡4.69%6.47%
英雄卡4.32%
战旗25.00%28.78%
表情7.19%
觉醒碎片8.64%
完整觉醒1.44%

每种稀有度和类型的奖励数量

1星普通卡
1-10阶竞技场30
11-19阶竞技场75
20阶及以上竞技场125
2星普通卡稀有卡
1-10阶竞技场6015
11-19阶竞技场15050
20阶及以上竞技场25060
3星普通卡稀有卡史诗卡
1-10阶竞技场125353
11-19阶竞技场37510010
20阶及以上竞技场50012512
4星普通卡稀有卡史诗卡传奇卡战旗
1-10阶竞技场250756-1
11-19阶竞技场7502002031
20阶及以上竞技场10002502551
5星普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡战旗表情觉醒碎片觉醒碎片（完整觉醒）
1-10阶竞技场5001501211
11-19阶竞技场150040040651116
20阶及以上竞技场2000500501051116

觉醒宝箱与精英宝箱

觉醒宝箱仅包含觉醒碎片，可通过活动获取。如果获得的觉醒碎片属于你已拥有的觉醒卡牌，或者数量超过了解锁觉醒卡牌所需的数量，则溢出的觉醒碎片会转换为对应的常规卡牌。

精英宝箱仅包含精英碎片，可通过活动及主题季免费奖励获取。如果你获得的是已经拥有的精英，则多出的精英将转换为对应的常规卡牌及20块精英碎片！

这些宝箱的机制和幸运宝箱类似，可点击3次，每次点击都有机会升级宝箱。升级后的宝箱可开出更多奖励！

觉醒宝箱 掉落几率

起始稀有度3星4星5星
3星觉醒宝箱49.30%45.60%5.1%
4星觉醒宝箱79.20%20.80%
5星觉醒宝箱100.00%

可获得的觉醒碎片数量

3星4星5星
126

精英宝箱 掉落几率

起始稀有度2星3星4星5星
2星精英宝箱34.30%52.10%12.60%1.00%

可获得的精英碎片数量

2星3星4星5星
精英碎片51040200

雷电宝箱

打开雷电宝箱的时候，你可以使用“换卡机会”更换不想要的卡牌。更换后的卡牌数量和稀有度会与之前保持一致。替代卡牌将从所有已解锁的卡牌中选择，每张卡牌被选中的几率相同。竞技场等级越高，雷电宝箱的换卡机会越多！你可以从每个宝箱中开出不同数量的卡牌，但根据下方表格中显示的几率，每个宝箱至少包含3种不同卡牌

竞技场换卡机会卡牌总数随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡
1阶竞技场2806513
2阶竞技场2656914
3阶竞技场3957716
4阶竞技场31108918
5阶竞技场41159319
6阶竞技场4130106223
7阶竞技场4145118243
8阶竞技场4160130273
9阶竞技场5175142294
10阶竞技场5190154324
11阶竞技场5204166344
12阶竞技场5220179374
13阶竞技场6235191395
14阶竞技场6250203425
15阶竞技场6264215445
16阶竞技场6269219455
17阶竞技场6275223466
18阶竞技场6280227476
19阶竞技场6285231486
20阶竞技场6289235486
21阶竞技场6294239496
22阶竞技场6300244506
23阶竞技场6305248516
24阶竞技场6310252526
25阶竞技场6315256536
26阶竞技场6320260536
27阶竞技场6325264547
28阶竞技场6330268557

传奇国王宝箱（11阶及以上竞技场）

每个传奇国王宝箱必定包含1张传奇卡，且该宝箱使用独特的“选卡”机制，每次选卡你可从两种卡牌中选择你更喜欢的一种。你可以从每个宝箱中开出不同数量的卡牌，但根据下方表格中显示的几率，每个宝箱至少包含7种不同卡牌

竞技场卡牌总数随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡的几率随机英雄卡的几率
11阶竞技场3402496822100%
12阶竞技场3502567023100%
13阶竞技场3602647224100%
14阶竞技场3702727424100%
15阶竞技场3802797625100%
16阶及以上竞技场3802797625100%100%

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队