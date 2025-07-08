我们设计刺客头领的目标之一，是希望她成为一个在单次上场期间能释放两次技能的英雄。然而，她原本在生命值降至50%时重置技能冷却时间的机制太过复杂，无法达到该目标。我们重新设计了她的技能，使其拥有最多2次充能，技能之间只有短暂的冷却时间，这样就能更简单地实现我们的设计初衷。同时，我们也下调了她的生命值，让她更容易被防住。