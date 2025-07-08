七月平衡性调整
削弱⬇️
冰雪精灵
冰冻持续时间：从1.2秒调整为1.1秒（-8%）
作为最强的精灵卡牌之一，冰雪精灵在阻滞大规模推进时表现得过于高效。我们将缩短它的冰冻持续时间，让其他精灵和速转型卡牌有更多发挥空间。
滚木
伤害：从289调整为266（-8%）
滚木在对抗生命值中等的卡牌时表现得过于强势。我们将略微下调其伤害，但保留它击退和清理低生命值军队的能力。
觉醒哥布林飞桶
替身哥布林伤害：从120调整为89（-26%）
一次防住2个飞桶的难度实在太高了。我们将下调替身哥布林的伤害，让其他觉醒卡牌在骗法术卡组中有更多上场机会。
觉醒女巫
每个骷髅兵治疗量：从64调整为56（-12%）
我们将降低觉醒女巫在面对法术和范围伤害类卡牌时的强度，同时保留她与其他骷髅类卡牌的联动效果，让她和其他类似的远程军队有所区分。
加强⬆️
骷髅巨人
伤害：从266调整为276（4%）
骷髅巨人在炸弹爆炸前往往无法体现出足够的价值，我们将提升他的攻击伤害，让他有更多的资本与同为坦克单位的皮卡超人和超级骑士一较高下。
戈仑冰人
生命值：从1198调整为1315（10%）
_藏起来的戈仑石人_在各方面都可以碾压戈仑冰人。我们将提升戈仑冰人的生命值，让他成为实用的小型坦克单位。
迷你皮卡
生命值：从1361调整为1433（5%）
虽然迷你皮卡在防守端表现稳健，但在反攻时太容易被解掉。我们将提升他的生命值，让他在进攻端更具威胁。
卡牌重做🔄
绿林团伙
绿林小哥伤害：从133调整为204（54%）
绿林小妹伤害：从133调整为125（-6%）
由于法术盛行，绿林团伙整体表现偏弱。我们将让绿林小哥不再那么依赖绿林小妹，同时削弱绿林小妹的压制力，让那些卡组中缺乏反制卡牌的玩家遇到她时，不至于毫无还手之力。
刺客头领
生命值：从2721调整为2624（-4%）
技能冷却时间：从0秒调整为3秒
技能不再在生命值降到50%时重置，而且她现在可以拥有2次充能。
我们设计刺客头领的目标之一，是希望她成为一个在单次上场期间能释放两次技能的英雄。然而，她原本在生命值降至50%时重置技能冷却时间的机制太过复杂，无法达到该目标。我们重新设计了她的技能，使其拥有最多2次充能，技能之间只有短暂的冷却时间，这样就能更简单地实现我们的设计初衷。同时，我们也下调了她的生命值，让她更容易被防住。
盖世武僧
生命值：从2150调整为2214（3%）
技能伤害减免：从80%调整为65%（-19%）
盖世武僧的技能被过于频繁地用来拖延时间，而不是用来反弹投掷物。我们会将他的部分坦度从技能转移到自身的生命值上。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队