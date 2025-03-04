万箭齐发
范围：从4格调整为3.5格（-13%）
万箭齐发在瞄准军队发射出去后，通常还能顺带对皇家塔造成伤害，其他法术则需要瞄得更准——要么击中军队，要么击中皇家塔，很少能两者兼顾。我们缩小了万箭齐发的范围，以削弱它同时打击多个目标的能力。
滚木
对皇家塔伤害：从58调整为44（-24%）
和万箭齐发类似，我们降低了滚木对皇家塔的伤害，以此减小它随便“蹭伤害”的效果。
加农炮
攻击速度：从0.9秒调整为1.0秒（-11%）
加农炮已经在竞技场上称霸了好几个主题季。我们减缓了它的攻击速度，使其仍能作为有效的干扰单位，同时给其他防御建筑更多亮相的机会。
狂暴法术
狂暴持续时间（离开法术范围后）：从2秒调整为1秒（-50%）
以前，军队在离开狂暴法术范围后，狂暴状态仍会持续2秒。调整之后，军队与法术之间的互动更直观，狂暴法术和觉醒狂暴樵夫也更加平衡。
符文巨人
生命值：从2803调整为2508（-11%）
符文巨人被击倒后的附魔持续时间：从无限持续调整为5秒
我们一直在努力让符文巨人达到最佳平衡状态。最开始，符文巨人被击倒后其附魔会立即消失，这有点太弱了，但接着调整为附魔无限持续又过于强大。现在，附魔效果会在符文巨人被击倒后持续5秒。
闪电法师
伤害：从110调整为116（+5%）
闪电法师把他的电压调高了！现在，他电击精灵两次就能击倒它们。
觉醒大雪球
减速持续时间：从3秒调整为4秒（+33%）
与其他觉醒卡牌相比，觉醒大雪球需要一些加强，才能有足够的竞争力。现在它的减速效果的持续时间更长，甚至还会对建筑生效。
皇家大厨
烹饪时间：从“24秒-40秒”调整为“21秒-35秒”（-13%）
皇家大厨在上次平衡性调整中被削弱得过多，因此我们回调了部分调整。
公主
部署时间：从1.0秒调整为1.2秒（+20%）
首次出手速度：从0.5秒调整为0.3秒（-40%）
对于延迟较高的玩家来说，当对手将公主部署在桥上时，他们很难用军队和建筑来吸引公主的注意力。我们将首次出手速度挪了一部分到部署时间里，使“桥头公主”锁定其他目标的概率更大。同时，这个改动也提升了她的防御能力。
虚空法术
攻击间隔：从1.3秒调整为1.0秒（-23%）
与其他法术相比，虚空法术目前相对较弱，因此我们缩短了其攻击间隔及其整体持续时间，让它击中预期目标的概率更高。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队