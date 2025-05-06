2025年5月6日
Blog – Clash Royale
五月平衡性调整！
本月的平衡性调整内容不多。从终极冠军联赛的对战数据（平均数据以及前1000/前200玩家数据）来看，除少数几种军队和热门法术外，大多数卡牌的强度都处在比较健康的水平，使用率在5%-15%之间。
我们在本次调整中进行了几项小幅度改动，让版本环境更稳定，而且能更好地分析卡牌重做的效果。
削弱⬇️
骷髅守卫
伤害：从122降低至117（-4%）
觉醒加农炮
炮击范围：从2.5格缩小至2格（-20%）
觉醒女巫
每个骷髅兵治疗量：从109降低至73（-33%）
最大生命值：从1090降低至1048（-4%）
加强⬆️
觉醒皮卡超人
每次死亡治疗：从142-565提升至160-577
11级的治疗量
小型军队（生命值不高于990）：从142提升至160（13%）
中型军队（生命值为991-1989）：从282提升至304（8%）
大型军队（生命值不低于1990）：从565提升至577（2%）
皇家大厨
生命值：从2703提升至2921 (8%)
卡牌重做🔄
加农炮战车
生命值：从1648提升至1730（5%）
护盾机制调整，与生命值合并！
现在加农炮战车不再具有两段分开的生命值，而是会在血量降低至50%时变成建筑。
黄金圣骑
潇洒冲锋现在可以向后冲锋！
哥布林小屋
现在会在敌方军队靠近时生成哥布林投矛手！
如需了解卡牌重做的更多详情，请观看我们的最新介绍视频！
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队