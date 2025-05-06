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2025年5月6日
Blog – Clash Royale

五月平衡性调整！

本月的平衡性调整内容不多。从终极冠军联赛的对战数据（平均数据以及前1000/前200玩家数据）来看，除少数几种军队和热门法术外，大多数卡牌的强度都处在比较健康的水平，使用率在5%-15%之间。

我们在本次调整中进行了几项小幅度改动，让版本环境更稳定，而且能更好地分析卡牌重做的效果。

削弱⬇️

骷髅守卫

伤害：从122降低至117（-4%）

觉醒加农炮

炮击范围：从2.5格缩小至2格（-20%）

觉醒女巫

每个骷髅兵治疗量：从109降低至73（-33%）

最大生命值：从1090降低至1048（-4%）

加强⬆️

觉醒皮卡超人

每次死亡治疗：从142-565提升至160-577

11级的治疗量

  • 小型军队（生命值不高于990）：从142提升至160（13%）

  • 中型军队（生命值为991-1989）：从282提升至304（8%）

  • 大型军队（生命值不低于1990）：从565提升至577（2%）

皇家大厨

生命值：从2703提升至2921 (8%)

卡牌重做🔄

加农炮战车

生命值：从1648提升至1730（5%）

护盾机制调整，与生命值合并！

现在加农炮战车不再具有两段分开的生命值，而是会在血量降低至50%时变成建筑。

黄金圣骑

潇洒冲锋现在可以向后冲锋！

哥布林小屋

现在会在敌方军队靠近时生成哥布林投矛手！

如需了解卡牌重做的更多详情，请观看我们的最新介绍视频！

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队