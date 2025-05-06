本月的平衡性调整内容不多。从终极冠军联赛的对战数据（平均数据以及前1000/前200玩家数据）来看，除少数几种军队和热门法术外，大多数卡牌的强度都处在比较健康的水平，使用率在5%-15%之间。

我们在本次调整中进行了几项小幅度改动，让版本环境更稳定，而且能更好地分析卡牌重做的效果。

削弱⬇️