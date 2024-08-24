参加最新活动“ 选择您的战士”，使用您最喜爱的觉醒卡牌**！**

我们知道上次情人节主题季的“完美拍档”活动很受欢迎，所以这次我们推出了玩法类似的活动。不过，这次要挑选的是战士！

📆活动时间：

**选择阶段：**8月26日 - 9月3日

选择适合自己玩法的觉醒卡牌。

**赠礼阶段：**9月4日 - 13日

开始获取免费觉醒卡牌！

⭐具体规则：

选择您的战士：

滑动浏览众多强力的觉醒卡牌，选择您的最爱。选择阶段结束后，您选择的觉醒卡牌将被解锁。

✅选择觉醒卡牌

您可以从以下觉醒卡牌中选择：

骷髅兵

皇家巨人

野蛮人

烟花炮手

骑士

冰雪精灵

迫击炮

弓箭手

蝙蝠

皇家卫队

野蛮人攻城槌

电击法术

特斯拉电磁塔

炸弹兵

攻城炸弹人

瓦基丽武神

每日奖励

每天都有不一样的奖励，让您的卡组更强势，对战更激烈。您需要在24小时内领取每日奖励！ 8月26日：250张普通魔法外卡 + 1枚普通换卡币 8月27日：1个普通金币箱 + 400枚主题季代币 8月28日：50张稀有魔法外卡 + 1枚稀有换卡币 8月29日：1个普通金币箱 + 2瓶强化药水 8月30日：10张史诗魔法外卡 + 1枚史诗换卡币 8月31日：1个雷电宝箱 + 2把宝箱钥匙 9月1日：1张传奇魔法外卡 + 1枚传奇换卡币 9月2日：1个魔法宝箱 + 100张战旗券 9月3日：1张英雄魔法外卡 + 1个普通金币箱



相关问答

谁可以参加活动？

所有国王等级达到7级的玩家。如果您已解锁卡牌觉醒，就可以参加！

如果我在选择阶段忘记选择觉醒卡牌，该怎么办？

没关系，只要您在_赠礼阶段_登录游戏，就会自动获得觉醒弓箭手。

如果我已经解锁了所有觉醒卡牌，会怎么样？

您选择的觉醒碎片将被转换成魔法外卡，确保您仍然能获得强大的战力提升！

精彩活动不容错过—— 选择您的战士 ，称霸竞技场！