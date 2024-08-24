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2024年8月23日
Blog – Clash Royale

免费觉醒活动

参加最新活动“ 选择您的战士”，使用您最喜爱的觉醒卡牌**！**
我们知道上次情人节主题季的“完美拍档”活动很受欢迎，所以这次我们推出了玩法类似的活动。不过，这次要挑选的是战士！

📆活动时间：

  • **选择阶段：**8月26日 - 9月3日

选择适合自己玩法的觉醒卡牌。

  • **赠礼阶段：**9月4日 - 13日

开始获取免费觉醒卡牌！

⭐具体规则：

  • 选择您的战士：

滑动浏览众多强力的觉醒卡牌，选择您的最爱。选择阶段结束后，您选择的觉醒卡牌将被解锁。

✅选择觉醒卡牌

您可以从以下觉醒卡牌中选择：

  • 骷髅兵

  • 皇家巨人

  • 野蛮人

  • 烟花炮手

  • 骑士

  • 冰雪精灵

  • 迫击炮

  • 弓箭手

  • 蝙蝠

  • 皇家卫队

  • 野蛮人攻城槌

  • 电击法术

  • 特斯拉电磁塔

  • 炸弹兵

  • 攻城炸弹人

  • 瓦基丽武神

每日奖励

  • 每天都有不一样的奖励，让您的卡组更强势，对战更激烈。您需要在24小时内领取每日奖励！

    • 8月26日：250张普通魔法外卡 + 1枚普通换卡币

    • 8月27日：1个普通金币箱 + 400枚主题季代币

    • 8月28日：50张稀有魔法外卡 + 1枚稀有换卡币

    • 8月29日：1个普通金币箱 + 2瓶强化药水

    • 8月30日：10张史诗魔法外卡 + 1枚史诗换卡币

    • 8月31日：1个雷电宝箱 + 2把宝箱钥匙

    • 9月1日：1张传奇魔法外卡 + 1枚传奇换卡币

    • 9月2日：1个魔法宝箱 + 100张战旗券

    • 9月3日：1张英雄魔法外卡 + 1个普通金币箱

相关问答

  • 谁可以参加活动？

所有国王等级达到7级的玩家。如果您已解锁卡牌觉醒，就可以参加！

  • 如果我在选择阶段忘记选择觉醒卡牌，该怎么办？

没关系，只要您在_赠礼阶段_登录游戏，就会自动获得觉醒弓箭手。

  • 如果我已经解锁了所有觉醒卡牌，会怎么样？

您选择的觉醒碎片将被转换成魔法外卡，确保您仍然能获得强大的战力提升！

精彩活动不容错过—— 选择您的战士 ，称霸竞技场！