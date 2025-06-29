全新游戏模式：合合奇兵！
我们将在下一次更新中推出全新游戏模式！大家使用的依然是自己的卡牌，但玩法将完全不同。你需要组建阵容，利用羁绊，制定策略来争取成为胜者！
隆重推出……
皇室战争:合合奇兵！
合合奇兵是一个回合制的赛季游戏模式。四名玩家将在快节奏的对战中展开较量，每位玩家的阵容都由经典的《皇室战争》部队组成。
在该模式中，对战分为多个回合，而非双方实时对战。每个回合分为两个阶段：部署阶段和对战阶段。
在部署阶段，你需要制定策略、做出各种抉择，比如精准控费、放置部队、合成部队来强化阵容。在对战阶段，部队会自动与其他玩家的阵容展开战斗。这个循环会持续数个回合，对战节奏紧凑而不失策略性。你可以随时观看其他玩家的对战，并为你的下一步行动做好准备。
目标：成为最后的胜者！
对战时长：5-8分钟
奖励：
皇冠：每赢得一回合可获得一个皇冠
对战奖励 - 最终获得第1或第2名，即可解锁对战奖励
这个模式的核心不是“桥头速攻”，而是组建队伍、洞察对手，并坚持到最后！
赛季游戏模式
每个赛季都会推出全新的部队、羁绊、随机事件以及装扮，让玩法保持多样性和新鲜感。首个赛季暂未设定结束时间，以便我们收集玩家反馈，持续优化未来内容。
因为我们非常希望听到大家的想法！大家的反馈将帮助我们决定是否推出更多赛季，以及每个赛季应持续多久。
快来亲手“合合”一下，并在社交媒体上分享你的体验吧！我们会密切关注大家的意见，这些反馈将决定合合奇兵的未来！
圣水为王
圣水是用来召唤部队、壮大队伍的关键资源，因此管理好圣水非常重要！你可以点击或拖动任意可用的部队，将他们召唤到竞技场上。
每回合结束时，你将获得4圣水。如果你出售一个部队，将返还该部队对应的圣水，但比原价少1圣水。（将部队拖回商店即可出售。）
每个部队都有自己的圣水费用——和《皇室战争》里类似，但针对本模式做了专门调整。
部队和羁绊
首发时，合合奇兵将带来20个你熟悉喜爱的《皇室战争》部队，他们的战斗方式与皇室竞技场中完全一致，能力相同！
如果你获得多个相同的部队，就可以将他们合成为1个更强的单位，从1星一路升到3星，如果运气够好还能升到4星！和以往一样，你可以通过收集卡牌来升级部队，使他们在两个模式中都变得更强。每次升级，你部队的属性都会提升2%，虽然提升幅度不大，但在激烈的对战中，这一点优势往往至关重要。
每回合之间，你需要通过从共享卡池随机提供的三个部队中进行挑选，组建你的队伍。这意味着，如果其他玩家都在囤积弓箭手，那么你刷出这张卡牌的几率就会降低。
每个部队在共享卡池中只有4张卡牌，因此你的每次选择不仅会影响自己的队伍阵容，也会影响对手！
不仅仅是合成而已！你还可以通过激活羁绊来强化你的队伍。羁绊会为你的队伍提供额外增益，例如额外生命值，或者诅咒敌人。每个部队都自带两种羁绊，拥有相同羁绊的部队越多，该羁绊的效果就越强大。
一起来看看首个赛季的部队与羁绊吧！
部队
2费部队
骑士
贵族和坦克
王国里数一数二的近战猛将。
弓箭手
部落和游侠
有超远射程和粉红头发，还要什么盔甲？
哥布林
哥布林和刺客
哥布林的迅捷加上近战技巧，根本不需要笨重的盔甲。
哥布林投矛手
哥布林和投手
破风长矛，范围之广，何须盔甲。
炸弹兵
亡灵和投手
向距离最近敌人投掷炸弹，在其2格范围内造成伤害。
多个野蛮人
部落和斗士
胡子邋遢的全能近战勇士。
3费部队
瓦基丽武神
部落和复仇者
这位近战大师将狂怒转化为范围伤害。
皮卡超人
王牌和坦克
移动缓慢但身披重甲的近战勇士。没有人能突破她的防线……
王子
贵族和斗士
每轮对战开始时：向距离最近目标发起冲锋，造成双倍伤害，将其击退并眩晕2秒。
骷髅巨人
亡灵和斗士
被击倒后留下一枚炸弹，1.5秒后爆炸，对处于他爆炸范围内的敌人造成伤害并使其眩晕2秒。
吹箭哥布林
哥布林和游侠
没有盔甲护身的远程射手，跑得快，射程远，还嚼着口香糖。
飞斧屠夫
王牌和投手
向距离最近目标投掷回旋飞斧，可穿透多格范围内的敌人。
4费部队
公主
贵族和游侠
向距离最远敌人发射燃烧箭矢，在其2格范围内造成伤害。
幻影刺客
王牌和斗士
每过几秒跳跃至敌人最密集区域发动攻击，对处于他攻击范围内的敌人造成伤害并使其眩晕2秒。
哥布林机甲
哥布林和坦克
攻击数次后，向距离最远敌人发射火箭，造成50%额外伤害并使其眩晕1.5秒。
5费部队
骷髅帝王
亡灵和坦克
对锥形范围内敌人造成伤害，且每击倒一个敌人就会召唤一个骷髅兵。
黄金圣骑
贵族和刺客
击倒敌人后，向生命值最低敌人发起冲锋并造成额外伤害。
羁绊
王牌
每轮对战开始时：合成星级最高的部队为队长。队长击倒敌方部队时，你的队伍获得20%攻速（4秒）
2个部队：队长获得30%增伤
4个部队：队长获得60%增伤，并恢复所造成伤害30%的生命值
突袭者
每轮对战开始时：刺客会跳向敌方后排部队。
3个部队：+35%暴击率和暴击伤害
复仇者
复仇者获得增伤，我方场上最后一个存活的复仇者造成双倍伤害。
3个部队：+30%
英雄
斗士获得最大生命值加成。
2个部队：+30%
4个部队：斗士+60%，队伍+30%
部落
生命值首次降至50%时，部落单位迅速恢复生命值，且攻速提升（每轮一次）。
2个部队：+30%最大生命值和攻速
4个部队：部落单位+60%最大生命值和攻速，队伍+30%
哥布林
下一轮开始时额外获得一个随机哥布林单位。
2个部队：获得一个2费哥布林
4个部队：有60%几率获得一个3费或4费哥布林
坦克
每轮对战开始时：坦克后方部队获得持续8秒的护盾。
2个部队：+15%额外护盾，坦克+30%
4个部队：+30%额外护盾，坦克+60%
贵族
前两排部队所受伤害降低，后两排获得增伤。
2个部队：20%
4个部队：40%
游侠
游侠每次攻击都会提升攻速，最多可叠加15次。
3个部队：15%
投手
投手射程+1且对远距离目标造成更高伤害。
3个部队：每格+10%伤害
亡灵
每轮战斗开始时：生命值最高的敌人被诅咒，若受诅咒单位被击倒，你的亡灵单位获得20%增伤。
2个部队：诅咒1个敌人，使其最大生命值减少25%
4个部队：诅咒2个敌人，使其最大生命值减少50%
巧妙组合，成就制胜策略！灵活搭配不同强力羁绊，让你更有把握赢得胜利！
统帅
能改变战局的不只是部队——统帅也能在竞技场中施展他们的独特技能，所以要仔细考虑用哪位统帅出战！
统帅是队伍的核心。你可以把他们看成是另一种形式的皇家塔，虽然不会直接参战，但仍然很重要！统帅代表你的生命值，每次获得回合胜利，他们都会给对手造成伤害。
但要注意，如果统帅的生命值归零，就意味着你被淘汰了！
所以，你的目标很简单：保护自己的统帅，同时努力击倒其他玩家的统帅！
新模式推出时有两位统帅可供选择：默认是大家非常熟悉的皇室国王，另一个则是强大的精灵女王——在合合奇兵的皇室征程达到青铜3最后一阶即可解锁她！
皇室国王
皇家补贴：战败+4圣水。
精灵女王
合成有益：每次合成额外+1圣水。
虽然无法通过升级统帅来提升其实力，但大家可以收集卡牌、解锁各种装扮类奖励，如新皮肤和各种进攻特效！
随机事件
提升联赛等级，解锁卡牌和强力随机事件！
随机事件是对战开始时随机选定的特殊效果，会影响对战中的每一位玩家。这些随机事件能给对战带来更多乐趣和变化——强化部队、引入新机制、开发新战术。每场对战都有所不同，所以要随机应变，利用好随机事件！
随机事件详情
青铜2
**巨款：**所有统帅开场获得5圣水。
**更大规模：**队伍人口+1。
**遗产：**当一名统帅被击倒，+5圣水。
青铜3
**派对时间：**队伍人口始终为6。
**稀有之星：**开场随机获得一个2星2费部队。
**史诗之星：**开场随机获得一个2星3费部队。
白银1
**传奇之星：**开场随机获得一个2星4费部队。
**英雄之星：**开场随机获得一个2星5费部队。
**富者恒富：**每拥有2圣水，下一轮+1圣水利息。
白银2
**战斗狂热：**击倒一个敌人后，该部队+100%攻速，持续6秒。
**少即是多：**每轮对战开始时，若你场上部队更少，则你的队伍+20%生命值和攻速。
**还之彼身：**每轮战斗开始时：前两排部队反弹50%所受伤害。
白银3
**圣水收集器：**获得一个圣水收集器，每轮生产2圣水并进行存储，出售时所产圣水归你所用。
**你属于我：**你将获得击倒的首个敌方部队的1星复制。
**首单免费：**每轮购买的首个部队免费。
黄金1
**四星：**卡池翻倍！可从商店中获取更多部队。
**复制备战席：**备战席最右格若有部队，每轮获得其1星复制。
**百变备战席：**备战席最右格若有部队，其每轮随机变成另一同费单位。
黄金2
**努力存活：**开场获得一个假人，若对战结束时仍存活，则+1圣水。
**羁绊假人：**开场获得一个带有2个随机羁绊的假人。
**如虎添翼：**每轮根据队伍阵容获得一个部队。
黄金3
**幸运折扣：**每次商店刷新时，一个随机部队费用-1圣水。
**清晰头脑：**若备战席为空，下一轮+2圣水。
**晋升：**备战席最右格若有部队，其每轮随机变成高1费的单位。
钻石
**精明交易：**每出售一个部队，下一轮+1圣水。
**飞升：**备战席最右格若有单位，其在第3轮变为3星。
**首选优势：**每轮购买的首个部队自动升至2星。
合合奇兵对《皇室战争》的影响
本次推出的全新游戏模式不只是给大家带来了《皇室战争》的游玩新方式，还会同步上线一系列更新和功能！
3D角色
在这个新模式中，所有部队都将以3D形式呈现！这意味着更顺滑的动画表现、更多的细节，以及更富有现代感的设计风格。还是大家熟悉的角色，但得到了优化升级！
这些新模型目前与《皇室战争》本体模式无关，但一切皆有可能……根据玩家社区的各位对这些新模型的喜爱程度，以及它们在游戏中的表现——未来《皇室战争》可能会全方位实装3D模型，为画面效果增添更多可能！
随着3D模型上线，游戏团队也在探索制作个性装扮的新方式。我们会先给统帅制作皮肤，但也已经对其它类型的画面升级和特效做了测试。
新技术
合合奇兵不只是个新模式，它也是我们探索《皇室战争》未来的途经。我们可以借助它引进新技术，逐渐让游戏变得更现代化，包括引入3D角色、更流畅的特效、更复杂的技能机制，以及全3D化的场景。它还会为我们以后全面实装新功能提供便利！
以后会怎样？
我们希望给玩家带来各种感觉很熟悉，但玩起来富有新鲜感的新游戏模式！大家喜爱的角色在以后还会有各种新颖的对战方式，敬请期待！
合合奇兵目前仍处在测试阶段，它未来的发展取决于大家是否喜爱这个玩法。我们正在探索新赛季设计的方式，包括不同部队、随机事件和皮肤，希望大家积极参与、享受乐趣，并为我们多多提供反馈！
在接下来几周里，我们会密切关注大家的意见，以确定接下来的工作：
要将合合奇兵做成常驻的轮换模式吗？还是要将它做成特别活动？或者是一次性的特别模式？
未来的方向都取决于大家！
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队