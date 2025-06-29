合合奇兵是一个回合制的赛季游戏模式。四名玩家将在快节奏的对战中展开较量，每位玩家的阵容都由经典的《皇室战争》部队组成。

在该模式中，对战分为多个回合，而非双方实时对战。每个回合分为两个阶段：部署阶段和对战阶段。

在部署阶段，你需要制定策略、做出各种抉择，比如精准控费、放置部队、合成部队来强化阵容。在对战阶段，部队会自动与其他玩家的阵容展开战斗。这个循环会持续数个回合，对战节奏紧凑而不失策略性。你可以随时观看其他玩家的对战，并为你的下一步行动做好准备。

目标：成为最后的胜者！

对战时长：5-8分钟

奖励：

皇冠：每赢得一回合可获得一个皇冠

对战奖励 - 最终获得第1或第2名，即可解锁对战奖励

这个模式的核心不是“桥头速攻”，而是组建队伍、洞察对手，并坚持到最后！