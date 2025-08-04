狂暴法术的持续时间过长，在面对狂暴法术强化的大规模推进时，对手往往难以抵挡。我们缩短了它的持续时间，同时提升其伤害，在保持狂暴法术实用性的同时，也让它没那么难对付。由于狂暴樵夫当前的平衡性表现较好，他自身的狂暴法术持续时间将保持5.5秒不变。