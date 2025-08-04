八月平衡性调整
削弱⬇️
炮兵
攻击速度：从2.4秒调整为2.1秒（-13%）
伤害：从386降低至320（-17%）
飞刀女爵
攻击速度：从0.45秒调整为0.5秒（11%）
皇家大厨
最短烹饪时间：从21秒调整为23秒（9%）
最长烹饪时间：从35秒调整为38秒（10%）
在高端天梯中，皇家塔部队已经成为很多主流卡组的核心力量。为此我们决定削弱它们，避免它们在部分对局中展现出过高的强度。
觉醒大雪球
滚动持续时间：从1.25秒缩短至0.75秒（-40%）
觉醒大雪球的滚动时间有点久，即使是在它落地很久后才上场的敌军，也常常会被它卷进去。我们提升了它的滚动速度，来缩短军队被困在觉醒大雪球内的时间。
觉醒骷髅气球
死亡附加伤害：从256调整为238（-7%）
骷髅气球最初设计了较高的死亡附加伤害，目的是让它在遇到使用建筑和低费法术的卡组时更具威胁性，但这也使它在解决低生命值军队时效率太高了。
掘地矿工
攻击速度：从1.2调整为1.3秒（8%）
掘地矿工在解决防守他的军队时过于高效，因此我们降低了他的攻击速度，但仍保留其辅助推进的能力。
狂暴法术
伤害：从148提升至179（21%）
持续时间：从5.5秒缩短至4.5秒（-18%）
狂暴法术的持续时间过长，在面对狂暴法术强化的大规模推进时，对手往往难以抵挡。我们缩短了它的持续时间，同时提升其伤害，在保持狂暴法术实用性的同时，也让它没那么难对付。由于狂暴樵夫当前的平衡性表现较好，他自身的狂暴法术持续时间将保持5.5秒不变。
哥布林投矛手
射程：从5.5格缩短至5格（-9%）
首次出手速度：从0.4秒调整为0.5秒（25%）
哥布林投矛手和哥布林团伙的表现一直强于其他人海流卡牌。为削弱它们蹭塔血的能力，当它们生命值较低时，将无法再攻击皇冠塔。
烟花炮手
视野范围：从8.5格缩小至8格（-6%）
后退距离：从1.5格缩短至1格（-33%）
烟花炮手的独特机制让她的走位难以预测，而且每次部署都能存活很久。我们削弱了她的自我击退效果，同时相应缩短了她的视野范围。
加强⬆️
精灵女王（空中形态）
射程：从4.5格提升至5格（11%）
生命值：从1254提升至1318（5%）
精灵女王（地面形态）
生命值：从1075提升为1134（5%）
精灵女王的一卡双形机制没能达到我们预期的效果，因此我们将提升她的射程，并提高她两种形态的生命值，以增强她在对抗其他军队时的生存能力。
凤凰
**对皇家塔的死亡附加伤害：**从减少70%改为不减少
凤凰的强度目前被其他所有空中军队全面压制。我们提升了它对皇家塔的死亡附加伤害，使其在进攻端更具威胁。
戈仑石人
小戈仑石人伤害：从48提升至84（74%）
由于小戈仑石人伤害过低，玩家目前几乎可以完全无视它们，因此我们提升了它们的伤害，使其更具威力。
电击车小队
首次出手速度：从1.1秒调整为0.8秒（-27%）
电击车小队在被摧毁前往往发挥不了多少作用，因此我们提升了它们的首次出手速度，让它们的反应更迅速。
亡灵/亡灵大军
射程：从1.6格提升至2.5格（56%）
亡灵和亡灵大军在面对溅射伤害卡牌时过于脆弱，而且很多玩家并不清楚它们是通过投射物进行攻击的。我们提升了它们的射程，让它们能更有效地对付敌方远程军队，帮助它们重新在当前版本占据一席之地。
卡牌重做🔄
觉醒女巫
每个骷髅兵治疗量：从56提升至76（36%）
其他骷髅兵提供的治疗量：从56降低至0（-100%）
觉醒女巫的设计初衷是让她可以通过附近的骷髅兵获得治疗，这样她就有机会在特定卡组中大放异彩。然而，当她与多张骷髅卡牌配合时，就变得太难对付了。因此我们削弱了她与其他骷髅卡牌的联动效果，同时强化她通过自己召唤的骷髅兵获得的治疗效果。
吹箭哥布林和觉醒吹箭哥布林
毒素持续时间：从4秒缩短至1秒（-75%）
攻击速度：从0.7秒调整为0.8秒（14%）
伤害：从133提升至156（17%）
吹箭哥布林最近的出场率有些过高。为了削弱他对高费卡组的压制力，我们降低了他的攻击速度，并缩短其觉醒形态飞箭毒素的持续时间，同时略微提升其基础伤害作为补偿。
觉醒弓箭手
劲射伤害：从215降低至168（-20%）
劲射范围：从4.5格降低至4格（-11%）
伤害：从107提升至112（5%）
弓箭手和其觉醒形态相比几乎没有任何存在感。为了缩小两者之间的差距，我们下调了劲射伤害并缩短了劲射触发所需的最小范围，让它更容易触发，但威力有所下降。
哥布林小屋
哥布林投矛手召唤延迟：从1秒调整为0.5秒（-50%）
出兵速度：从1.8秒调整为1.9秒（6%）
我们缩短了召唤哥布林投矛手的延迟时间，让该建筑在高压防守时反应更及时。我们对哥布林小屋的整体强度感到满意，因此只是略微下调了它的出兵速度，以保持其整体强度基本不变。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队