虽然上一次平衡性调整使大多数近战觉醒卡牌的生命值加成变为原来的1.1倍，但觉醒骑士仍然一骑绝尘。我们决定取消他的觉醒生命值加成，因为他的技能已经提升了他的有效生命值。别担心，他仍然是最肉的近战觉醒卡牌！