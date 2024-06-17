📏射程：
从1600缩短为1200（-25%）
对于一个肉盾而言，巨人的伤害有点太高了，而且由于他的射程，他通常还能再多打几下。
💥技能伤害：
从399降低为207（-48%）💥技能击退：
从2500缩短为2000（-20%）
**⏱️专属护卫首次出手速度：**从2秒延长为5秒（+150%）
皇室增援的高伤害、强大击退效果，还有专属护卫飞快的首次出手速度，这些都为他增加了太多不必要的强度，与小王子的整体设计关系不大。
❤️觉醒生命值加成：-9%
虽然上一次平衡性调整使大多数近战觉醒卡牌的生命值加成变为原来的1.1倍，但觉醒骑士仍然一骑绝尘。我们决定取消他的觉醒生命值加成，因为他的技能已经提升了他的有效生命值。别担心，他仍然是最肉的近战觉醒卡牌！
💥电磁脉冲伤害：
从192降低为148（-23%）
⏳电磁脉冲眩晕持续时间：-50%
虽然我们很高兴看到觉醒特斯拉电磁塔的电磁脉冲技能大放异彩，但既然它一定会放出第二次脉冲，我们就需要降低冲击波的强度。
⚡冲锋距离：
从300降低为150（-50%）
⚡冲锋距离：
从300降低为150（-50%）
蛮羊骑士和王子的冲锋都太不稳定，而且很容易被打断，尤其是他们的圣水花费还较高。从现在起，他们在被部署或被打断后会更快发起冲锋。
💨首次出手速度：-40%
哥布林投矛手往往还没来得及攻击就被击倒了，因此我们希望这次调整能让他们变得更可靠。以上调整也会影响哥布林团伙、哥布林小屋和哥布林巨人。
💥伤害：
从131提升至142（+8%）
吹箭哥布林是一张高风险卡牌，但由于其回报不够高导致其远不及其他卡牌。
❤️牢笼生命值：
从742提升至780（+5%）
哥布林正在加固牢笼的墙壁，因为它明显落后于其他防御建筑。
⚡首次攻击延迟：+150%
⏱️攻击频率：-13%
虚空法术本应是可以反击的法术，但首次攻击生效太快，导致对手来不及反应。这一调整旨在让对手有时间对虚空法术做出反应，同时保持其总持续时间不变。
💥伤害：
从153降低为112（-27%）🗡️飞刀充能：-33%
飞刀女爵超出了她的表现预期，对抗快速过牌卡组时过于强力，而在对抗高费卡牌时很少或者几乎无法受到反制。我们希望降低她的最高伤害，同时保持她的最低伤害不变。