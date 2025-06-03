六月平衡性调整！
削弱⬇️
刺客头领
生命值：从2803调整为2721（-3%）
我们认为刺客头领在当前版本下已经有了稳固的地位，但她在血量极低的情况下，成功逃脱并向皇家塔发起突袭的频率有些太高了。我们略微降低了她的生命值，以减少这种让人沮丧的情况。
哥布林小屋
生命值：从1305调整为1228（-6%）
出兵速度：从1.7秒调整为1.8秒（6%）
重做之后，哥布林小屋一直是防御建筑的大热门。虽然我们很乐意看到竞技场出现新战术，但还是需要削弱这张卡牌来维护平衡性。
雷电法术
对皇家塔伤害：从318调整为286（-10%）
雷电法术是一个重要的法术，能够克制强大的5费支援军队，但目前它对皇家塔的伤害过高，超出了合理范畴。
觉醒冰雪精灵
冰爆伤害：从163调整为110（-33%）
觉醒冰雪精灵仍然是最强势的觉醒卡牌之一，因此我们降低了它的伤害以削弱其强度，但同时保留了它的击晕效果。
觉醒女巫
每个骷髅兵治疗量：从73调整为64（-12%）
游戏中可以克制觉醒女巫的卡牌不多，主要是雷电法术或一些高伤害军队。这一调整是为了让更多卡牌有机会克制她。
加强⬆️
加农炮战车
生命值：从1730调整为1809（+5%）
我们一直在密切关注加农炮战车重做以后的表现，发现它失去护盾后明显变弱了。为了弥补这一点，我们提升了它的生命值。
哥布林爆破手
生命值降到50%之后的存活时间：从8秒调整为10秒（+25%）
哥布林爆破手的技能对军队或建筑造成伤害的频率不高，导致其表现不如其他可造成溅射伤害的军队。为了突出其技能的价值，我们延长了他在生命值降到50%之后的存活时间。
小王子
专属护卫伤害：从199调整为202（+1%）
技能伤害：从207调整为230（+11%）
相比其他英雄，小王子的表现并未达到预期，而且一般部署他是为了三卡循环，而不是为了他的技能。我们将加强皇室增援，使其更具竞争力。
符文巨人
生命值：从2508调整为2662（+6%）
觉醒法师
爆炸伤害：从230调整为281（+22%）
符文巨人和觉醒法师在当前游戏版本中一直表现较弱，因此我们直接加强了这两张卡牌的基础属性，让他们能在竞技场上发挥出更大作用。
卡牌重做🔄
觉醒猎人
捕猎网持续时间：从4秒调整为3秒（-25%）
捕猎网冷却时间：从4秒调整为5秒（+25%）
首次出手速度：从0.8秒调整为0.7秒（-13%）
猎人
首次出手速度：从0.8秒调整为0.7秒（-13%）
觉醒猎人的捕猎网在对抗大型军队时过于有效，但猎人通常只出现在皇家巨人卡组中。我们将延长捕猎网的冷却时间，同时加强猎人本身，这样调整一是让玩家在面对这张卡牌时不会觉得过于棘手，二是提升这张卡牌的实用性，让它能适配更多卡组。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队