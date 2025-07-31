合合奇兵：七月平衡性调整
削弱⬇️
弓箭女皇
范围：从5格缩短至4格（-20%）
隐身持续时间：从3秒缩短至2.5秒（-17%）
弓箭女皇能稳定输出并攻击多个目标，几乎不用承担什么风险。我们保留了她的核心强度，但通过缩短其射程和隐身持续时间，让玩家使用她的风险更高，也给对手更多反击机会。
皮卡超人
伤害：从385降低至360（-6%）
皮卡超人是优秀的前排，只需花费3圣水就能获得其强大的单体爆发伤害。我们略微下调了她的伤害，让其他高输出单位也能有发挥空间。
骑士
攻速：从1.43调整为1.66（-14%）
骑士是当前最优秀且费用最低的坦克单位。他不需要太高的输出，所以我们略微降低了他的攻速。
还之彼身
伤害反弹：从50%降低至40%（-20%）
这个随机事件对远程单位非常不利，因此我们做了调整，让远程单位没那么难受。
加强⬆️
哥布林投矛手
伤害：从132提升至156（18%）
哥布林投矛手当前太弱，因此我们提升了他的伤害。
炸弹兵
伤害：从96提升至108（12%）
炸弹兵整体表现不错，但有经验的玩家会通过分散站位来限制其效果。我们稍微提升了他的伤害，让他能发挥更大作用。
超级骑士
伤害：从73提升至103（42%）
超级骑士是非常可靠的坦克，但作为4费单位，一旦友军阵亡，他很难独自支撑战局。我们增强了他的输出能力，让他能更好地独立作战。
斗士
2/4生命值加成:从30%提升至40%（33%）
4/4生命值加成:从60%提升至80%（33%）
当前斗士的坦度不太够，我们决定通过提升其生命值来改善这个问题。
亡灵
增伤：从20%提升至30%（50%）
亡灵单位在开局时缺乏爆发伤害，而且要等受诅咒的单位被击倒后才能获得增伤，因此我们提升了增伤效果，使其后期回报更高。
少即是多
加成：从20%提升至25%（25%）
“少即是多”这一随机事件之前提供的回报不足以让玩家改变策略，因此我们提升了它的加成效果。
调整🔄
瓦基丽武神
攻速：从1.43调整为1.66（-14%）
伤害：从116提升至127（10%）
瓦基丽武神整体还算平衡，但我们希望她的攻击节奏慢一点，同时保持其每秒伤害值不变。这有助于让不同军队的攻击节奏和风格更加鲜明。
骷髅帝王
攻击速度：从1.66调整为2（-17%）
伤害：从140提升至180（28%）
骷髅帝王本该是对力量的最极致幻想，但相比皮卡超人，他的伤害却有些逊色。因此我们提升了他的伤害，让他的强度更符合预期。
哥布林
攻击速度：从0.71调整为0.66（7%）
伤害：从96提升至108（12%）
生命值：从540调整为504（-7%）
我们希望哥布林成为攻速最快的单体输出军队，并通过略微下调生命值来凸显他的伤害表现。
坦克
2/4友军护盾：从15%调整为20%（33%）
2/4自身护盾：从30%调整为20%（-33%）
4/4友军护盾：从30%调整为40%（33%）
4/4自身护盾：从60%调整为40%（-33%）
坦克的机制太复杂，因此我们在数值上进行了简化。同时也更新了描述，明确“友军护盾”和“自身护盾”可以叠加。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队