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2024年7月31日
Blog – Clash Royale

哥布林女皇征程调整！

大家好！

我们计划在7月30日上线哥布林女皇征程的调整和全新内容。具体都有哪些呢？快来看看吧！

可疑草丛即将登场！

大家将可直接解锁它，之后还能通过推进哥布林女皇征程的进度来获得更多这张卡牌。

全新竞技场！

新竞技场自然也会有更多新奖励，其中包括多张可疑草丛。以下是新竞技场奖励详情。

  • 1份哥布林典藏（宝箱）

  • 700张全新哥布林卡牌

  • 2个魔法宝箱

  • 1个哥布林保险箱（宝箱）

  • 1份哥布林赏金（宝箱）

  • 1个传奇国王宝箱

女皇和卡牌等级上限调整

为了让哥布林女皇征程和国王的皇室征程能更好地协同推进，我们将进行以下调整：

  • 移除卡牌等级上限。

  • 哥布林女皇征程的女皇塔等级会与国王塔等级一致。

初始直接解锁一个觉醒栏位，达到4阶竞技场后可解锁两个觉醒栏位。

从一开始就能使用觉醒卡牌，这样可以鼓励大家使用自己喜欢的觉醒卡。

进度推进更平滑

我们下调了奖杯损失的幅度，以帮助大家更好地推进进度。
输掉对战时奖杯增减调整详情：

  • 1阶竞技场：+6

  • 2阶竞技场：+3

  • 3阶竞技场：+0

  • 4阶竞技场：-3

移除白银宝箱

我们移除了哥布林女皇征程宝箱循环机制中的白银宝箱，以提高从这个模式获取的奖励价值。

希望您喜欢这些新内容！

我们竞技场上见！
《部落冲突:皇室战争》游戏团队