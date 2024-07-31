大家好！
我们计划在7月30日上线哥布林女皇征程的调整和全新内容。具体都有哪些呢？快来看看吧！
可疑草丛即将登场！
大家将可直接解锁它，之后还能通过推进哥布林女皇征程的进度来获得更多这张卡牌。
全新竞技场！
新竞技场自然也会有更多新奖励，其中包括多张可疑草丛。以下是新竞技场奖励详情。
1份哥布林典藏（宝箱）
700张全新哥布林卡牌
2个魔法宝箱
1个哥布林保险箱（宝箱）
1份哥布林赏金（宝箱）
1个传奇国王宝箱
女皇和卡牌等级上限调整
为了让哥布林女皇征程和国王的皇室征程能更好地协同推进，我们将进行以下调整：
移除卡牌等级上限。
哥布林女皇征程的女皇塔等级会与国王塔等级一致。
初始直接解锁一个觉醒栏位，达到4阶竞技场后可解锁两个觉醒栏位。
从一开始就能使用觉醒卡牌，这样可以鼓励大家使用自己喜欢的觉醒卡。
进度推进更平滑
我们下调了奖杯损失的幅度，以帮助大家更好地推进进度。
输掉对战时奖杯增减调整详情：
1阶竞技场：+6
2阶竞技场：+3
3阶竞技场：+0
4阶竞技场：-3
移除白银宝箱
我们移除了哥布林女皇征程宝箱循环机制中的白银宝箱，以提高从这个模式获取的奖励价值。
希望您喜欢这些新内容！
我们竞技场上见！
《部落冲突:皇室战争》游戏团队