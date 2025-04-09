飓风法术和狂暴法术的主要价值在于其独特机制提供的强大功能性。但是，现在这两种法术的伤害有些太高了，使得它们能和伤害类法术一样高效应对敌军。

本次调整的目标是让这两张卡牌的核心价值转向卡组配合，而不是简单粗暴的伤害输出。