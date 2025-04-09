飓风法术
**伤害：**从84x2调整为84（-50%）
狂暴法术
**伤害：**从192调整为148（-23%）
飓风法术和狂暴法术的主要价值在于其独特机制提供的强大功能性。但是，现在这两种法术的伤害有些太高了，使得它们能和伤害类法术一样高效应对敌军。
本次调整的目标是让这两张卡牌的核心价值转向卡组配合，而不是简单粗暴的伤害输出。
科学怪哥布林
**怪物生命值：**从2393调整为2304（-4%）
飞刀女爵
**伤害：**从112调整为107（-5%）
在对战前期，飞刀女爵的防守效果太过出色，让使用者在搭配卡组时可以格外侧重于进攻。
我们略微削弱了她的伤害，在保留飞刀女爵的关键价值之余，使她在对战前期的防守能力更加平衡。
哥布林团伙
**哥布林的首次出手速度：**从0.4秒调整为0.6秒（+50%）
我们减慢了哥布林的首次出手速度，以降低哥布林团伙的强度。
狂战士
**生命值：**从832调整为896（+8%）
狂战士最近饮食营养均衡，现在身体更强壮，可以和敌人对抗更久了。
可疑草丛
**伤害：**从227调整为256（+12%）
可疑草丛主要对标的卡牌是攻城炸弹人，两者对皇家塔的伤害差距不大，但使用攻城炸弹人总有更稳定的收益。由于可疑草丛不太可靠的特点，我们提升了它的伤害。调整后，如果它能摸到皇家塔，可以取得更高收益。
觉醒特斯拉电磁塔
**脉冲伤害：**从148调整为174（+17%）
我们加强了觉醒特斯拉电磁塔，让它有更强的竞争力，能够与觉醒加农炮、觉醒哥布林牢笼竞争上场。
觉醒狂暴樵夫
**觉醒蓄能：**1 → 2
**狂暴樵夫的幽灵伤害：**从192调整为256（+33%）
之前的设计中，狂暴樵夫只需要部署1轮就可以觉醒，导致他从一张辅助推进的高策略性卡牌，变成了只需要“无脑往场上丢”，尽量多触发觉醒就好。对此，我们没有直接对他的玩法定位进行调整，而是将觉醒蓄能改为2次，同时大幅度加强了狂暴樵夫的幽灵。
哥布林
**首次出手速度：**从0.4秒调整为0.6秒（+50%）
**部署时间：**从1.2秒调整为1秒（-17%）
我们减慢了哥布林的首次出手速度，以降低哥布林团伙的强度。为了弥补这一削弱，我们同时也调低了哥布林这张卡牌的部署时间。
这一调整不会影响其它卡牌召唤出的哥布林，如哥布林飞桶、哥布林魔咒、哥布林钻机、觉醒哥布林巨人和觉醒迫击炮。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队