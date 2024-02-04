想要免费的觉醒卡牌？那您运气还真不错！

爱意浓浓的主题季即将开始，一些觉醒卡牌正在等待和您邂逅！

2月5日至13日，您可以查看潜在的“追求者”，然后选择您的完美拍档，并于2月14日免费解锁！

惊喜不止于此！迷人的觉醒每天都会为您送上一份特别礼物，来获得您的真心。

以下是每天的礼物内容：

2月5日：500张普通魔法外卡

2月6日：600枚主题季代币

2月7日：100张稀有魔法外卡

2月8日：100张战旗券

2月9日：10张史诗魔法外卡

2月10日：1个满溢金币箱

2月11日：1张传奇魔法外卡

2月12日：1个雷电宝箱

您每天有24小时的时间领取您的每日礼物，但您必须在2月29日前将您的“完美拍档”接送到您的牌库中！

总之……

从2月5日开始，收集所有每日礼物，在游戏主界面选择您的完美拍档，在情人节（2月14日）当天，您将获得您所选觉醒卡牌的6个觉醒碎片！

相关问答

谁将受邀参加这场爱意浓浓的盛宴？

国王等级达到7级的所有玩家（没错，也就是已解锁卡牌觉醒的玩家）。

如果我忘记在2月14日之前选择完美拍档，该怎么办？

不用担心，我们会为您随机匹配一位神秘仰慕者！

如果我已经解锁了所有的觉醒卡牌，该怎么办？

您的6个免费觉醒碎片将转换为魔法外卡。