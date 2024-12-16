移除了1个任务，同时合并了皇冠奖励，现在只有4个任务（之前为5个）。

当每日任务连续打卡快要中断时，你会收到通知。

卡牌教程优化——我们对视觉效果和后台进行了一些微小的调整和优化，以提升你的体验，并为未来的更新做好准备。

现在可以在活动游戏模式中切换卡组。

在“设置”菜单中添加了一个切换按钮，你可根据需要开启或关闭触控反馈。

修复了科学怪哥布林的“闪电连接”技能和雷电巨人的电击背包对国王塔造成的伤害不会降低的问题。

修复了镜像法术的圣水花费显示为问号的问题。

修复了觉醒超级骑士的一些问题。

修复了觉醒雷电飞龙的一些问题。

修复了觉醒大雪球的一些问题。

修复了觉醒火枪手的一些问题。