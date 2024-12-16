全新皇家塔部队：皇家大厨
主题季奖励幸运循环优化——从下个主题季开始生效
幸运惊喜中可开出更多装扮
哥布林宝宝被移除
全新皇家塔部队：皇家大厨
首个进攻型皇家塔部队登陆《皇室战争》竞技场！
皇家大厨是传奇皇家塔部队，获取条件为达到13阶竞技场。
每隔18秒，皇家大厨会使生命值最高的友方军队的等级提升1级！当他发动攻击时，他的技能需要更长时间才能激活，最长需30秒。
皇家大厨的技能会优先选择尚未获得等级提升的军队，且只会对剩余生命值不低于总生命值20%的军队生效。
从1月主题季开始，获取幸运惊喜将比以往更容易：
完成主题季奖励之路后，继续赢得皇冠能让你每天额外获得1个幸运惊喜。
你总共可以解锁28到35个幸运惊喜，具体取决于主题季的天数。
幸运惊喜会累积。如果你在主题季第20天完成奖励之路，就会有20个幸运惊喜开放获取。
一旦你领取了所有可获得的幸运惊喜，将有倒计时告诉你下一个幸运惊喜的解锁时间。
幸运惊喜中可开出更多装扮
现在你可通过幸运惊喜开出更多装扮奖励啦！
哥布林宝宝，再见！
随着哥布林女皇告别竞技场，现在是时候和哥布林宝宝说再见了。
别担心，你升级该卡牌花费的金币或超凡魔法外卡将全部返还！
移除了1个任务，同时合并了皇冠奖励，现在只有4个任务（之前为5个）。
当每日任务连续打卡快要中断时，你会收到通知。
卡牌教程优化——我们对视觉效果和后台进行了一些微小的调整和优化，以提升你的体验，并为未来的更新做好准备。
现在可以在活动游戏模式中切换卡组。
在“设置”菜单中添加了一个切换按钮，你可根据需要开启或关闭触控反馈。
修复了科学怪哥布林的“闪电连接”技能和雷电巨人的电击背包对国王塔造成的伤害不会降低的问题。
修复了镜像法术的圣水花费显示为问号的问题。
修复了觉醒超级骑士的一些问题。
修复了觉醒雷电飞龙的一些问题。
修复了觉醒大雪球的一些问题。
修复了觉醒火枪手的一些问题。
修复了一些闪退问题。