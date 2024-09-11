准备迎接觉醒超级骑士活动！9月14日至9月24日，参加本次活动，有机会免费解锁觉醒超级骑士！
活动持续10天，在此期间，您每天都可以完成一次里程碑。每天都有一次新机会可以获得奖励，推进觉醒超级骑士的解锁进度。
您需要完成6次里程碑，才能获得解锁觉醒超级骑士所需的6块觉醒碎片。
获得所有6块觉醒碎片后，您将不再参加此活动。虽然活动提供了10次尝试机会，但您只需完成其中6次，就可以完全解锁觉醒超级骑士。
**参加资格：**国王等级7级及以上
皇冠要求和奖励：
**免费：**普通金币箱
获得 **20个皇冠：**丰厚金币箱
**获得共30个皇冠：**丰厚金币箱
**获得共40个皇冠：**1张超级骑士（传奇卡）
**获得共55个皇冠：**1块超级骑士觉醒碎片
**持续时间：**9月14日至9月24日，整个活动期间都可参加。
**参加资格：**11阶竞技场及以上
**解锁条件：**玩家获得所有6块觉醒碎片后解锁。
皇冠要求和奖励：
**免费：**普通金币箱
**获得20个皇冠：**丰厚金币箱
**获得共40个皇冠：**丰厚金币箱
**获得共90个皇冠：**2张超级骑士
**获得共140个皇冠：**专属表情
仍在努力达到11阶竞技场的玩家，可参加同时进行的觉醒骑士活动。
皇冠要求和奖励：
**免费：**普通金币箱
**获得10个皇冠：**250张骑士（普通卡）
**获得共20个皇冠：**丰厚金币箱
**获得共30个皇冠：**骑士觉醒碎片
您需要完成6次里程碑，才能获得解锁觉醒骑士所需的6块觉醒碎片。
咱们竞技场上见！