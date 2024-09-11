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2024年9月11日
Blog – Clash Royale

如何免费获取觉醒超级骑士？

准备迎接觉醒超级骑士活动9月14日至9月24日，参加本次活动，有机会免费解锁觉醒超级骑士！

🎯具体规则

活动持续10天，在此期间，您每天都可以完成一次里程碑。每天都有一次新机会可以获得奖励，推进觉醒超级骑士的解锁进度。

  • 您需要完成6次里程碑，才能获得解锁觉醒超级骑士所需的6块觉醒碎片

  • 获得所有6块觉醒碎片后，您将不再参加此活动。虽然活动提供了10次尝试机会，但您只需完成其中6次，就可以完全解锁觉醒超级骑士。

活动里程碑

**参加资格：**国王等级7级及以上

皇冠要求和奖励：

  • **免费：**普通金币箱

  • 获得 **20个皇冠：**丰厚金币箱

  • **获得共30个皇冠：**丰厚金币箱

  • **获得共40个皇冠：**1张超级骑士（传奇卡）

  • **获得共55个皇冠：**1块超级骑士觉醒碎片

最后的皇冠挑战

  • **持续时间：**9月14日至9月24日，整个活动期间都可参加。

  • **参加资格：**11阶竞技场及以上

  • **解锁条件：**玩家获得所有6块觉醒碎片后解锁。

皇冠要求和奖励：

  • **免费：**普通金币箱

  • **获得20个皇冠：**丰厚金币箱

  • **获得共40个皇冠：**丰厚金币箱

  • **获得共90个皇冠：**2张超级骑士

  • **获得共140个皇冠：**专属表情

对于11阶竞技场以下的玩家

仍在努力达到11阶竞技场的玩家，可参加同时进行的觉醒骑士活动

皇冠要求和奖励：

  • **免费：**普通金币箱

  • **获得10个皇冠：**250张骑士（普通卡）

  • **获得共20个皇冠：**丰厚金币箱

  • **获得共30个皇冠：**骑士觉醒碎片

您需要完成6次里程碑，才能获得解锁觉醒骑士所需的6块觉醒碎片

咱们竞技场上见！