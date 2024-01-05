这些调整已于1月3日（周三）系统维护后实装
卡牌列表：
小王子🔽
觉醒弓箭手🔽
哥布林🔽
狂暴法术🔽
觉醒皇家卫队🔽
骷髅巨人🔼
骷髅守卫🔼
炸弹兵🔼
黄金圣骑🔼
弓箭女皇🔼
小王子🔽
专属护卫生命值：-11%
伤害：降低9%
国王淘气的小侄子依然在竞技场上频繁捣乱。这主要是因为大部分玩家都拥有他，而且他和专属护卫一起组成的“坦克+输出”组合太过强力。本次调整旨在降低他们在这两方面的强度。
此外，对黄金圣骑和弓箭女皇的加强，应该可以让玩家的英雄选择更多元。
觉醒弓箭手🔽
射程从6.5格缩短至6格（-8%）
劲射范围从5格缩短至4.5格（-10%）
调整后，觉醒弓箭手的整体射程会稍微缩短，但触发劲射效果的范围大小仍然不变。
哥布林🔽
部署时间从1秒延长至1.2秒（+20%）
小个子，动作快，绿皮肤，小气鬼！这家伙现在有点太完美了。我们决定将哥布林的部署时间延长0.2秒，这样能给对手稍微多一点时间做出应对。此外，如果他们一登场就遭到攻击，被消灭前能造成的总伤害也会相应减少。
狂暴法术🔽
持续时间从6秒缩短为5.5秒（-8%）
狂暴法术目前与许多版本强势卡牌配合完美。我们的目标是通过缩短这张卡牌的持续时间来降低这些完美组合的影响。
觉醒皇家卫队🔽
冲锋伤害：-8%
应对觉醒皇家卫队绝非易事，他们经常能通过冲锋带来巨大影响。我们稍微降低了冲锋伤害，以保证平衡。
骷髅巨人🔼
生命值：+6%
当前版本的对战中几乎看不到骷髅巨人的身影。提升生命值能让它在场上存活更久，从而提升它抵达皇家塔下的几率。
骷髅守卫🔼
护盾生命值：+7%
骷髅守卫目前使用率不高。调整后，他们的护盾可承受万箭齐发的两波攻击，使其在场上存活更久，这应该能使他们具备更高的战术价值。
炸弹兵🔼
伤害：+3%
我们稍微提升了炸弹兵的伤害，现在只需攻击3次即可击倒野蛮人，无需4次。
黄金圣骑🔼
潇洒冲锋伤害：+8%
这位金光闪耀的大男孩曾经历过更耀眼的时光。提升他的冲锋伤害会让他恢复些许往日荣光，让他感觉更像一个真正的英雄。
弓箭女皇🔼
隐形披风持续时间从3秒延长为3.5秒（+17%）
弓箭女皇的处境跟黄金圣骑差不多，使用率都偏低。这次延长隐形披风的持续时间是为了让她重新成为焦点。毕竟，她是女皇！
以上调整已于1月2日（周二）系统维护后实装