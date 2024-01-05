专属护卫生命值：-11%

伤害：降低9%

国王淘气的小侄子依然在竞技场上频繁捣乱。这主要是因为大部分玩家都拥有他，而且他和专属护卫一起组成的“坦克+输出”组合太过强力。本次调整旨在降低他们在这两方面的强度。

此外，对黄金圣骑和弓箭女皇的加强，应该可以让玩家的英雄选择更多元。