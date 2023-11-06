这位新英雄让您的圣水物超所值！

首个英雄双人组 - 小王子和他强大的专属护卫，他们可以分别在竞技场上对敌方造成远程和近战伤害。

小王子手拿特制的连发十字弩，只要站在原地不走动，他的射击速度就会越来越快！但他的攻击会被滚木或精准施放的电击法术打断。