新英雄、卡牌觉醒、新竞技场，还有更多精彩内容！
新英雄 - 小王子
这位新英雄让您的圣水物超所值！
首个英雄双人组 - 小王子和他强大的专属护卫，他们可以分别在竞技场上对敌方造成远程和近战伤害。
小王子手拿特制的连发十字弩，只要站在原地不走动，他的射击速度就会越来越快！但他的攻击会被滚木或精准施放的电击法术打断。
英雄技能 - 皇室增援
小王子呼叫增援，召唤他的保镖 - 专属护卫加入战斗！
专属护卫会直接向小王子所在的位置冲过去，造成伤害并击退附近的敌人。
游戏中有史以来第一次，大家可以免费获取最新的英雄！进入11阶或更高竞技场的玩家都可限时获取小王子。
整个《皇室战争》十一月主题季期间，游戏主界面会出现一个小王子图标，点击该图标即可获取最新英雄。此外，我们还为大家准备了三场教学对战，帮助大家更快熟悉这个小淘气。
完成全部三场教学对战还可获取一款超酷的战旗装饰！
弓箭手卡牌觉醒
🏹弓箭手已觉醒！
觉醒弓箭手不仅有了新发型，而且拿到了一把新弓，可以使出“劲射”对处在其特定射程的敌人造成双倍伤害！
启用十一月钻石令牌即可解锁弓箭手卡牌觉醒。
新竞技场
在十圣水旅舍竞技场大展拳脚吧！
这个旅舍曾在小王子影片中出现过，是军队在竞技场上鏖战一天后豪饮圣水和放声高歌的地方。