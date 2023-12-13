对战时

每个皇家塔部队都有独特的技能

它们只会在对战开始时显示给对手看到。

皇家塔部队与众不同的地方在于，这张卡牌可从两座皇家塔顶部防御敌军。

非对战时

它们的升级方式与其他卡牌相同（多张重复卡牌和金币）

皇家塔部队是出战卡组中必须配置的全新卡牌。

升级皇家塔部队

大家当前的公主塔将自动转换为和国王塔等级相同的皇家塔公主卡牌。

如果你在国王之旅达到新的国王塔等级，可获得皇家塔公主卡牌和金币，就可以将皇家塔公主升至你的国王塔等级。

皇家塔部队的等级上限为你的国王塔等级。也就是说，你无法像升级其他卡牌一样，将你的皇家塔部队等级升至高于国王塔等级。（例如，你的国王塔为12级时，你的皇家塔部队不可能为13级。）

皇家塔部队可通过皇家塔部队宝箱获得，这是加入宝箱循环机制的全新宝箱类型！