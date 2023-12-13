12月13日游戏更新后，大家会发现公主塔变成了一张皇家塔公主卡牌。
这是每位玩家的第一个皇家塔部队——也是《皇室战争》迎来的全新卡牌类型！
对战时
皇家塔部队与众不同的地方在于，这张卡牌可从两座皇家塔顶部防御敌军。
它们只会在对战开始时显示给对手看到。
每个皇家塔部队都有独特的技能
非对战时
皇家塔部队是出战卡组中必须配置的全新卡牌。
它们的升级方式与其他卡牌相同（多张重复卡牌和金币）
升级皇家塔部队
大家当前的公主塔将自动转换为和国王塔等级相同的皇家塔公主卡牌。
如果你在国王之旅达到新的国王塔等级，可获得皇家塔公主卡牌和金币，就可以将皇家塔公主升至你的国王塔等级。
皇家塔部队的等级上限为你的国王塔等级。也就是说，你无法像升级其他卡牌一样，将你的皇家塔部队等级升至高于国王塔等级。（例如，你的国王塔为12级时，你的皇家塔部队不可能为13级。）
皇家塔部队可通过皇家塔部队宝箱获得，这是加入宝箱循环机制的全新宝箱类型！
除魔法金币外，大部分魔法物品都不能用于皇家塔部队。
公主塔的这一调整是为了让大家准备迎接将于2024年1月推出的首个全新皇家塔部队，届时大家就会开始看到可用于战斗的不同皇家塔部队。
皇家塔部队是出战卡组中的必要部分，因此所有人都需要配置一个皇家塔部队才能参加对战！
卡组配置界面和牌库界面现在分为两个不同的界面。
商店进行了外观调整，版块分类更清晰，让大家能更轻松地找到需要的东西！
现在可从活动挑战的奖励中获得觉醒碎片
皇室征程 - 13阶竞技场的奖励选择包含13阶竞技场卡牌
移除了国王抖动效果（King Jiggle™）（国王塔承受伤害时不会再出现那个傻傻的动画了）
修复了主题季活动更替期间在卡组配置界面会出现的游戏崩溃问题
修复了部分语言出现的文本被覆盖的问题
将“回到顶部”按钮移至皇室令牌界面左侧
阿拉伯语 - 现在会自动翻译通过“设置”访问的网页
修复了玩家一次领取2个卡牌大师时可能会出现的游戏崩溃问题
现在即使玩家通过魔法碎片解锁了首张觉醒卡牌，也可以看到觉醒碎片教程
修复了卡组中有空栏位会自动填充卡牌的问题
游戏术语调整
皇家塔等级
现在分为以下术语：
国王塔等级
皇家塔部队等级
这是因为现在可能出现你的国王塔和皇家塔部队等级不一致的情况；它们不再共享等级进度。
公主塔 = 皇家塔
皇家塔等级现在是皇家塔部队等级，不再是国王塔等级。
从2024年1月开始，公主将不再是皇家塔唯一守护者！
首个新皇家塔部队将于2024年1月1日加入竞技场，一同登场的还有一张全新觉醒卡牌……