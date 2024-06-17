全新卡牌、竞技场、宝箱、一位新统治者，还有更多精彩内容！
6月17日起，踏上哥布林女皇征程，体验全新竞技场、卡牌、宝箱和激动人心的奖励！
哥布林女皇征程是新的游戏模式，玩家达到12阶竞技场即可解锁
在之前选择皇室征程和传奇征途模式的地方，点选哥布林女皇征程，即可进入这一模式。
征程以四个独特的哥布林主题竞技场开始：
哥布林金矿
起始竞技场
等级上限：9
丛林泥坑
奖杯数达到1000时解锁该竞技场
等级上限：11
觉醒栏位+1
废料场
奖杯数达到2000时解锁该竞技场
等级上限：13
原始宫殿
奖杯数达到3000时解锁该竞技场
等级上限：15
觉醒栏位+1
奖杯数达到3400时，可解锁一款专属表情。
哥布林女皇塔带来了一种独特的游戏机制：
部署哥布林卡牌即可为哥布林女皇的技能充能，部署的卡牌达到20圣水即可完成充能。
完成充能后，再部署一张哥布林卡牌即可激活该技能，派出“哥布林宝宝”飞往两路进攻。
目前该皇家塔部队只能在女皇征程模式使用，但将来我们可能会在其他游戏模式中推出。
三张全新哥布林卡牌只能在女皇征程游戏模式中解锁。解锁后，他们可用于其他游戏模式，在皇室征程和传奇征途中都可以使用。
哥布林爆破手
哥布林爆破手是一张稀有卡牌，可造成范围伤害并在被击倒时爆炸。生命值较低时，他会冲向距离最近的建筑。他可在哥布林金矿竞技场解锁。
哥布林魔咒
哥布林魔咒是一张史诗卡牌，可造成范围伤害，那被击倒的军队呢？
他们会变成哥布林。
哥布林机甲
哥布林机甲有两只机械臂用于近战攻击，还有一个大火箭用于攻击远程目标。这张传奇卡可在废料场竞技场解锁。
新增三种哥布林宝箱：
哥布林典藏（解锁需3小时）
哥布林保险箱（解锁需8小时）
哥布林赏金（解锁需12小时）
哥布林宝箱只能在新游戏模式中获得，每获得两个宝箱后，下一个获得宝箱将是哥布林宝箱。
现在可通过部落战对战获得宝箱。
现在除了其他奖励，通过幸运惊喜还有几率解锁完整觉醒卡牌（不是觉醒卡牌碎片哦）。传奇掉率进行了如下调整：
调整前：* 传奇卡牌之书：33.3%（1/3）* 50000张超凡魔法外卡：33.3%（1/3）* 任意之书：33.3%（1/3）
调整后：* 传奇卡牌之书：33.3%（1/3）* 50000张超凡魔法外卡：33.3%（1/3）* 任意之书：22.2%（2/9）* 解锁完整觉醒卡牌：11.1%（1/9）
牌库现在有了新的筛选选项。
按觉醒筛选现在可显示觉醒进度。
新增举报不合适玩家名称的功能。
创建新卡组和管理现有卡组的界面已更新。
现在每个模式都有专属卡组编辑界面。
之前，复制或分享卡组的按钮位于右下方。现在被移到了左上角，在这里还可以添加新卡组。
从这次更新开始，解锁传奇征途会将已启用的卡组复制到传奇征途卡组编辑的栏位1。
对于在本次更新前就已解锁传奇征途的玩家，系统会将皇室征程编辑界面所有不是空白的卡组复制到传奇征途卡组栏位。
卡组栏位将不再随国王等级解锁；国王等级达到2级后，所有模式的卡组编辑界面最多有10个卡组栏位。
修复了特斯拉电磁塔在未被其他单位摧毁的情况下，因持续时间结束而消失时不会发出脉冲的问题。
修复了特斯拉电磁塔在部署过程中被冻结时的行为。
修复了社区活动中可领取奖励时未显示“可以领取”图标的问题。
伤害减免现在可正确应用于伤害加成，从而解决了单位使用技能或护盾激活时，其伤害减免效果在面对伤害加成效果时不起作用的问题。
如果玩家在部落战中赢得多场决斗对战，每日任务现在会正确计算超过一次的胜利。
卡牌达到15级时，不再移除数据界面的魔法物品按钮。
希望大家喜欢这次更新，我们竞技场上见！