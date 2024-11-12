2对2联赛重磅登场！11月12日至25日，和好友或随机匹配的队友参加2对2对战，勇攀休闲联赛天梯，迈向竞技联赛。接下来，能否登顶排行榜，将取决于你的团队协作能力和对战技巧！
有30级梯阶可以攀登。每赢一场，你都能往上攀登一级梯阶，在这个过程中，你还将获得金币或主题季代币。
战败不会让你往回退——非常适合休闲玩家。攀登到休闲联赛的最高处，你将获得夕阳野猪骑士表情！
进入竞技联赛后，根据你当前的皇室征程进度，你将获得一个初始排名。
接下来，你的排名将根据你在2对2竞技联赛中的表现来决定，机制类似于传奇征途。不断取得胜利，争取在排行榜名人堂中占据一席之地。
11月25日后，根据你在2对2联赛中取得的进度，你将获得勋章：
在休闲联赛中至少获胜一次的勋章。
进入竞技联赛的勋章。排名前1000的玩家获得的勋章上还会显示他们的最终排名。
2对2联赛期间，我们将在主题季商店中推出额外奖励，包括2对2专属表情。记得使用你在休闲联赛中获得的额外主题季代币！
虽然排行榜记录的是玩家个人的成绩，但拥有一个好队友可帮助你提升排名。你随时可以匹配随机玩家快速开始对战，但如果与好友组队，你们可以制定策略、实现卡组互补，从而获得优势。如果你要寻找2对2的队友，可加入《皇室战争》官方Discord，那里有许多玩家也在寻找队友！