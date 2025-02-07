吹箭哥布林
远程伤害
从142调整为135（-5%）
为了平衡自闭桶卡组，我们部分回调了去年六月对吹箭哥布林伤害的加强。即使伤害降低，吹箭哥布林仍然只需一次攻击就能击倒哥布林投矛手。
科学怪哥布林
怪物生命值
从2598调整为2393（-8%）
上个月，我们对博士进行了必要的平衡性调整，现在轮到怪物了！
皮卡超人
射程
从1.6格调整为1.2格（-25%）
去年早些时候，我们提升了皮卡超人的射程，以改善她当时表现不佳的情况。随后，我们推出或调整了几张卡牌——如觉醒法师、觉醒野蛮人攻城槌、觉醒哥布林巨人、蛮羊骑士（变得更强）、科学怪哥布林以及皇家大厨——这些卡牌进一步提升了皮卡超人那次加强带来的影响，让她在合适的卡组中显得极为强力。
虽然我们对觉醒皮卡超人以及她的大部分数据都很满意，但为了更好地维持整体游戏平衡，我们现在要回调她的射程加强。
熔岩猎犬
熔岩幼犬伤害
从90调整为84（-7%）
皇家大厨推出后，熔岩猎犬和觉醒哥布林巨人获益最多。由于他们有非常适配的皇家塔部队，我们需要进行一定的平衡性调整。
觉醒哥布林巨人
哥布林出兵速度
从1.5秒调整为1.8秒（20%）
皇家大厨
烹饪时间：从“18秒-30秒”调整为“24秒-40秒”（33%）
攻击速度：从0.9秒调整为1秒（11%）
增益阈值：从20%调整为33%
一座皇家塔被摧毁后，皇家大厨的烹饪速度会变慢。
皇家大厨的煎饼效果非常显著，因此我们在设计上做了一些调整，以降低他烹饪煎饼的总数。首先，我们延长了烹饪时间。此外，我们让他在损失一座皇家塔的情况下会放慢烹饪速度，因为之前玩家往往会选择牺牲一座皇家塔，从而发起更强势的进攻。
我们还调整了他的攻击速度，以降低他的防御效果。他之前的防御机制与皇家塔公主过于相似，调整后会更加凸显他进攻型皇家塔部队的主要定位。
但是，我们也提升了增益阈值（获得增益需达到的最低生命值百分比），防止皇家大厨在即将被击倒的军队身上浪费煎饼。
烈焰精灵
射程
从2调整为2.5（25%）
烈焰精灵的表现一直落后于冰雪精灵和雷电精灵。我们提升了它的射程，以增强其实力，同时也让它与其他精灵的射程保持一致。
这一调整也会影响烈焰熔炉。
火枪手
首次出手速度
从0.8秒调整为0.7秒（-13%）
与其他远程军队相比，火枪手有些逊色，因此我们略微加快了她的首次出手速度。
这一调整也会影响三个火枪手。
觉醒大雪球
滚动距离
从4格调整为4.5格（13%）
觉醒大雪球的技能独特，使用起来非常考验技巧，其影响力难以与其他觉醒卡牌抗衡。我们提升了它的滚动距离，让大家能更多地考虑使用这张卡牌。
修复了觉醒狂暴樵夫会被特定法术直接击倒的问题。
修复了敌方觉醒狂暴樵夫部署时播放的音效不正确的问题。
修复了狂战士的皇室星级音效播放不正确的问题。