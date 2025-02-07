皇家大厨的煎饼效果非常显著，因此我们在设计上做了一些调整，以降低他烹饪煎饼的总数。首先，我们延长了烹饪时间。此外，我们让他在损失一座皇家塔的情况下会放慢烹饪速度，因为之前玩家往往会选择牺牲一座皇家塔，从而发起更强势的进攻。

我们还调整了他的攻击速度，以降低他的防御效果。他之前的防御机制与皇家塔公主过于相似，调整后会更加凸显他进攻型皇家塔部队的主要定位。

但是，我们也提升了增益阈值（获得增益需达到的最低生命值百分比），防止皇家大厨在即将被击倒的军队身上浪费煎饼。

加强⬆