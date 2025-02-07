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2025年2月7日
Blog – Clash Royale

2月平衡性调整

削弱⬇️

吹箭哥布林

远程伤害

从142调整为135（-5%）

为了平衡自闭桶卡组，我们部分回调了去年六月对吹箭哥布林伤害的加强。即使伤害降低，吹箭哥布林仍然只需一次攻击就能击倒哥布林投矛手

科学怪哥布林

怪物生命值

从2598调整为2393（-8%）

上个月，我们对博士进行了必要的平衡性调整，现在轮到怪物了！

皮卡超人

射程

从1.6格调整为1.2格（-25%）

去年早些时候，我们提升了皮卡超人的射程，以改善她当时表现不佳的情况。随后，我们推出或调整了几张卡牌——如觉醒法师觉醒野蛮人攻城槌觉醒哥布林巨人蛮羊骑士（变得更强）、科学怪哥布林以及皇家大厨——这些卡牌进一步提升了皮卡超人那次加强带来的影响，让她在合适的卡组中显得极为强力。

虽然我们对觉醒皮卡超人以及她的大部分数据都很满意，但为了更好地维持整体游戏平衡，我们现在要回调她的射程加强。

熔岩猎犬

熔岩幼犬伤害

从90调整为84（-7%）

皇家大厨推出后，熔岩猎犬和觉醒哥布林巨人获益最多。由于他们有非常适配的皇家塔部队，我们需要进行一定的平衡性调整。

觉醒哥布林巨人

哥布林出兵速度

从1.5秒调整为1.8秒（20%）

皇家大厨

烹饪时间：从“18秒-30秒”调整为“24秒-40秒”（33%）

攻击速度：从0.9秒调整为1秒（11%）

增益阈值：从20%调整为33%

一座皇家塔被摧毁后，皇家大厨的烹饪速度会变慢

皇家大厨的煎饼效果非常显著，因此我们在设计上做了一些调整，以降低他烹饪煎饼的总数。首先，我们延长了烹饪时间。此外，我们让他在损失一座皇家塔的情况下会放慢烹饪速度，因为之前玩家往往会选择牺牲一座皇家塔，从而发起更强势的进攻。

我们还调整了他的攻击速度，以降低他的防御效果。他之前的防御机制与皇家塔公主过于相似，调整后会更加凸显他进攻型皇家塔部队的主要定位。

但是，我们也提升了增益阈值（获得增益需达到的最低生命值百分比），防止皇家大厨在即将被击倒的军队身上浪费煎饼。

加强⬆

烈焰精灵

射程

从2调整为2.5（25%）

烈焰精灵的表现一直落后于冰雪精灵雷电精灵。我们提升了它的射程，以增强其实力，同时也让它与其他精灵的射程保持一致。

这一调整也会影响烈焰熔炉

火枪手

首次出手速度

从0.8秒调整为0.7秒（-13%）

与其他远程军队相比，火枪手有些逊色，因此我们略微加快了她的首次出手速度。

这一调整也会影响三个火枪手

觉醒大雪球

滚动距离

从4格调整为4.5格（13%）

觉醒大雪球的技能独特，使用起来非常考验技巧，其影响力难以与其他觉醒卡牌抗衡。我们提升了它的滚动距离，让大家能更多地考虑使用这张卡牌。

问题修复

  • 修复了觉醒狂暴樵夫会被特定法术直接击倒的问题。

  • 修复了敌方觉醒狂暴樵夫部署时播放的音效不正确的问题。

  • 修复了狂战士的皇室星级音效播放不正确的问题。

以上就是本次平衡性调整的内容！

如果你喜欢这些调整，或觉得还有优化空间，请告诉我们！我们非常重视你的反馈，并期待在社交媒体、RedditDiscord上听到你的意见！

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队