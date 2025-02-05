狂战士是最新的2费近战军队！别看她小巧天真，她的攻击速度在竞技场上可是数一数二的。她隔三差五就要磨一磨自己的斧头，但话说回来，如果你的攻击速度跟她一样快，你也会这样做的。

大部分2费卡牌都是蝙蝠或哥布林这种群攻军队，但狂战士和他们不同，她习惯单独作战。她的生命值更高，大多数法术无法立即消灭她，但生存能力提高的代价就是，她的每秒伤害值大打折扣。因此，她在与其他近战军队单挑时会有点吃力。