狂战士！
狂战士是最新的2费近战军队！别看她小巧天真，她的攻击速度在竞技场上可是数一数二的。她隔三差五就要磨一磨自己的斧头，但话说回来，如果你的攻击速度跟她一样快，你也会这样做的。
大部分2费卡牌都是蝙蝠或哥布林这种群攻军队，但狂战士和他们不同，她习惯单独作战。她的生命值更高，大多数法术无法立即消灭她，但生存能力提高的代价就是，她的每秒伤害值大打折扣。因此，她在与其他近战军队单挑时会有点吃力。
狂暴樵夫！
我们推出了第二张传奇觉醒卡！
狂暴樵夫被击倒后，会掉落一瓶珍贵的原始狂暴法术。觉醒后，他会变成一个隐形的幽灵回到竞技场上，进行反击——前提是他还在狂暴法术范围内。
觉醒狂暴樵夫是一张攻击速度很快的卡牌，可对皇家塔造成巨大威胁。不过，其他军队和建筑可以分散他的注意力，引诱他走出狂暴法术的范围。樵夫幽灵也容易受到某些法术的影响，被拉离紫色的狂暴法术范围。
那么看到狂暴樵夫幽灵在竞技场上游荡时， 你会打给谁求助呢？
准备好迎接这场盛大的比赛了吗？参加超级达阵模式，以迅雷不及掩耳之势击败对手！74，52，38，开球开球开球！
⚔️挑战：2月7日-10日
🏆奖励：战旗装饰
任何人都无法抗拒爱情魔力，它会使军队为对方而战！
⚔️挑战：2月14日-17日
🏆奖励：战旗背景
狂战士和符文巨人强强联合，让对手知道什么叫速度与狂暴！
⚔️挑战：2月21日-24日
🏆奖励：战旗装饰
感受恐惧吧，觉醒狂暴樵夫降临了！即使被击倒，他的怒火仍然会在狂暴法术中延续——快阻止他！
⚔️挑战：2月28日-3月3日
🏆奖励：战旗背景
2月10日至24日，和好友组队或随机匹配队友，一起攀登天梯。
2对2模式考验的是团队合作、游戏技巧和运气——你的队友是迎难而上，还是躺平等你带他们获胜？
皇室令牌：钻石令牌的100个皇冠奖励已移除。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队