超过9000了！

皇室征程现在延伸到了10000杯！

我们注意到，有很多玩家的奖杯数卡在了5000-8000杯这个区间，导致这个范围内匹配到的对局强度越来越高。皇室征程延伸到10000杯之后，更强的玩家会有更多冲杯的空间，有更多机会遇到实力相当的对手、证明自己的出众技巧！

现在，奖杯数达到9000杯可进入全新竞技场——欢迎来到瓦尔卡拉！不过，传奇竞技场的奖杯门槛没有提升特别多，现在它处于9500杯。而接下来就是……