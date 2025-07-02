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2025年7月2日
Blog – Clash Royale

2025年6月更新

全新传奇卡、新卡牌觉醒、新游戏模式，还有皇室征程重做！

皇室征程重做、天梯模式（原传奇征途）全新改版，是时候一试身手、勇攀巅峰啦！

还有《皇室战争》的全新游戏方式——隆重推出“皇室战争:合合奇兵”！这是一个全新的模式，但使用的是大家熟悉喜爱的部队！合成强力奇兵、打造精妙阵容，在这个回合制的4人竞技场里争取成为最终赢家！

精彩内容不止于此！新传奇卡牌具有全新机制，一张卡牌，两种形态！此外，新觉醒卡牌正飘向竞技场，带来各种新战术！

精彩内容多多，通过本文了解一下吧！

详细介绍

皇室征程重做

超过9000了！

皇室征程现在延伸到了10000杯！

我们注意到，有很多玩家的奖杯数卡在了5000-8000杯这个区间，导致这个范围内匹配到的对局强度越来越高。皇室征程延伸到10000杯之后，更强的玩家会有更多冲杯的空间，有更多机会遇到实力相当的对手、证明自己的出众技巧！

现在，奖杯数达到9000杯可进入全新竞技场——欢迎来到瓦尔卡拉！不过，传奇竞技场的奖杯门槛没有提升特别多，现在它处于9500杯。而接下来就是……

主题季竞技场！

主题季竞技场会在奖杯数达到10000杯时解锁，为玩家开启新阶段的竞技体验。

  • 每个主题季竞技场都有单独的奖励。

  • 这些竞技场每个主题季都会更换，有些经典竞技场也会返场，让冲杯之旅保持新鲜、刺激。

  • 在主题季竞技场（10000-15000杯）每次赢得对战，获得的奖杯数将直接提升至150杯。这样，如果你实力过人，就能飞速冲杯啦！但是，反过来也是如此——输掉对战，损失的奖杯也会变成150杯！

  • 奖杯数达到15000杯后，就会解锁当前主题季的天梯模式。

奖杯数超过15000杯后仍可继续冲杯，但每次胜利获得的奖杯数会变回30杯。这种情况下，奖杯数就单纯是在好友排行榜上展示实力的方式了！

奖杯重置：进入主题季竞技场后，玩家的奖杯会重置，根据上一季达到的杯数，重置回10000杯-12000杯这个范围。

这一重置机制可以在不清除玩家努力成果的前提下，为大家冲杯的过程提供新鲜感，每个月都有努力的目标。

奖杯重置详情

竞技场重置前重置后
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41440011800
41450011800
41460011800
41470011900
41480011900
41490011900
51500012000

天梯模式

每个主题季开始时，天梯模式（原传奇征途）将处于锁定状态。

解锁要求为：

  • 在当前主题季的主题季竞技场中达到15000杯

  • 或是在传奇征途中达到大师联赛1或更高（仅限本次主题季）

  • 从8月开始，要求将改为在上一季达到冠军联赛

挑战者联赛1、2、3将被移除。天梯的联赛等级将从大师联赛1开始，也就是说，大家进入竞技模式的起点会更接近终极冠军联赛。

这一调整会让天梯模式变为更强调竞技性的玩法。

勋章重做

勋章重做，外观更酷炫！它们查看起来会更方便，分类等级的排列也更直观，与卡牌和装扮类似。

  • 主题季限定类和年度相关的勋章会单独陈列，其他旧勋章则会以更清晰的方式分组。

  • 全新的主题季勋章可通过达到13500杯赢取，达到15000杯可将其升至2级！

  • 在天梯模式中进入终极冠军联赛即可将主题季勋章升至3级，这样可以减轻大家的负担。

全新游戏模式

《皇室战争》将推出全新游戏模式“合合奇兵”。

合合奇兵是一种回合制游戏模式，融合了大家喜爱的Clash世界角色、羁绊、随机事件，以及充满策略的快节奏对战。以全新方式畅玩《皇室战争》！

  • 达到第3阶竞技场即可在游戏模式切换器中体验。

  • 无需组建卡组，直接开始对战！

  • 你和对手都会从同一个卡池抽取卡牌……所以一定要留意对方的选择，从而进行反制！

合合奇兵将为你提供体验《皇室战争》全新方式。我们非常期待收到大家的反馈，我们将根据大家的建议不断优化这个模式，并规划未来的游戏模式设计！

全新传奇卡牌

精灵女王

双重乐趣……

强大的全新传奇卡牌登陆竞技场，为《皇室战争》带来前所未有的新机制！

精灵女王可以在两种不同形态间切换：消耗6圣水的空中单位，可从高空远程攻击；消耗3圣水的另一形态，可近战横扫竞技场。

全新觉醒卡牌

骷髅气球

双倍麻烦！

觉醒骷髅气球也将在本次主题季震撼登场！这次它将带来两个骷髅气球，让对手应接不暇。当它受到伤害时，会投掷第一个骷髅气球，还没等你反应过来——“砰”的一下，第二个骷髅气球就接踵而至！不仅会造成伤害，它还会像本体卡牌一样召唤骷髅兵。如果它以满血状态抵达皇家塔，就会在皇家塔上直接投掷两个骷髅气球。

精灵女王和觉醒骷髅气球将于7月7日正式上线。

奖励分配

我们已重新分配各模式下的奖励，让玩家能更轻松获取更高价值的奖励。调整示例如下：

超凡魔法外卡：

  • 天梯中保留25000张超凡魔法外卡

  • 10000张超凡魔法外卡移至主题季竞技场

  • 15000张超凡魔法外卡可通过活动获得

此前，大多数超凡魔法外卡集中在高等级联赛，只有少部分玩家能够获得。现在，将有更多玩家能获得并使用它们。
金币：

  • 天梯（之前的传奇征途）中的金币从75000降至25000

  • 剩余的50000金币将通过主题季竞技场发放

宝石：

  • 2525颗宝石从卡牌大师转移至皇室征程

  • 卡牌大师中的宝石奖励调整如下：

    • 常规卡牌：150 -> 100宝石

    • 英雄卡牌：300 -> 100宝石

虽然卡牌大师之前提供的宝石总数更多，但只有较少的玩家能获得。

在5月份，相较于卡牌大师系统，通过皇室征程获取宝石的玩家增加了47%，参与度明显更高。这项调整将帮助更多玩家，尤其是天梯中游玩家，更稳定地获得宝石。

上次更新的奖励平衡性调整显著提升了玩家的奖励获取比例，而这次的各项调整是在上一轮基础上的继续深化。我们将持续优化奖励结构，确保进度推进的公平性和激励性，并让更多玩家轻松参与。

其他奖励调整

宝箱：

  • 我们对宝箱进行了一些调整。以前，许多宝箱外观不同，但奖励却很相似。现在，我们优化了它们的定位，使每种宝箱都有更清晰的作用，让你更清楚自己能获得什么，以及为何如此。调整示例如下：

    • 巨型宝箱：主要提供大量金币，并包含史诗、传奇与英雄卡牌。不再包含魔法外卡，使其在游戏中有更广泛的用途，而不会与稀缺奖励类型重叠。

    • 神奇宝箱：更多卡牌和金币；更少的史诗、传奇和英雄卡牌。

    • 雷电宝箱：卡牌与金币奖励大幅提升，几乎翻倍！仍保留换卡功能，可重抽部分卡牌。魔法外卡已从该类型宝箱中移除，以避免与换卡功能（都能让玩家选择特定卡牌）重叠。

通过这些调整，每个宝箱都具有独特性，无论是提供更多金币、卡牌，还是其他具体奖励。

对战奖励：

  • 对战奖励中的额外奖励现在只有金币

被移除的卡牌奖励将在未来以其他形式回归。我们计划在暑假后测试全新的对战奖励形式，以优化整体体验，敬请期待！

其他优化与调整

游戏模式切换器

活动与挑战之前隐藏在主题季选项卡内——现在，它们被移到了游戏模式切换器中，因此更容易找到，也能让你的卡组在不同模式之间同步！

整个赛季期间，你可以在此处找到以下游戏模式：

  • 皇室征程

  • 天梯

  • 合合奇兵

  • 限时模式

  • 挑战

  • 电竞锦标赛经典2对2等模式不会在第一时间上线，但会在未来的更新中回归。

  • 随着游戏模式切换器的持续优化，我们在未来将推出更多赛季轮换内容、实验性玩法和游戏性优化。

  • 个人锦标赛和新手训练营将继续保留在菜单中。

经典挑战调整

经典挑战已适配到新的活动系统。调整如下：

  • 奖励调整为按里程碑发放，而不再是最终的一次性奖励宝箱

  • 暂时取消达到12胜场时的卡牌之书奖励

  • 仍可在战败3场后重新开始，但无法在达到12胜场后重新开始

  • 当前版本不再支持12胜勋章

经典挑战会尽量保持与原本体验一致，我们也会持续根据大家的反馈进行优化。

圣水显示调整

为提升竞技公平性和观战体验，在以下情境中观战不再显示圣水信息：

  • 天梯

  • 电竞锦标赛

  • 好友列表友谊战

  • 部落友谊战 - 首领、副首领和长老除外

这能确保只有授权观战者（如赛事主播、组织者）能在竞技场合中查看圣水信息。

其他调整

  • 卡牌现可按字母顺序排序

  • 觉醒卡牌筛选器现在会显示觉醒卡牌的美术效果

  • 骷髅气球：新增了弹跳动画 + 死亡附加伤害命中特效

  • 烈焰精灵：更新视觉效果及信息界面美术效果

问题修复

  • 渔夫现可在超级骑士跳跃时勾中对方

  • 加农炮战车切换形态时不再重新锁定目标

  • 哥布林小屋在附近有隐形单位时不再召唤出哥布林

  • 飓风法术预览现在会显示正确的数值

  • 修复了敌方哥布林小屋皇室星级显示错误的问题

  • 哥布林巨人背上的投矛手不会再意外获得符文巨人的附魔

  • 其他稳定性问题修复和闪退问题修复

内容就是这些啦！

新模式、新卡牌、新觉醒卡牌，以及全新养成机制调整。现在就等你亲自体验了！我们很乐意倾听每一位玩家的反馈，所以别忘了在RedditDiscord上与我们分享你的想法，以及你未来想在游戏中看到什么！

我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队